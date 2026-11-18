L'aggettivo "umano" è la parola dell'anno 2026 secondo il Cambridge Dictionary. Un invito a guardare di nuovo a noi stessi, nell'era dei contenuti sintetici

iStock "Umano" è la parola dell'anno 2026

È stato un anno intenso, ricco di cambiamenti. Siamo stati martellati dalle intelligenze artificiali, da parole come “chatbot”, “agenti”, e – non possiamo negarlo – dai conseguenti timori per un futuro che si muove alla velocità della luce e, spesso, ci fa sentire inadeguati e in ritardo.

Eppure, ad avere la meglio su tutto questo è ancora l’umanità: il Cambridge Dictionary sceglie di andare in controtendenza ed elegge “human“ come parola dell’anno 2026. L’annuncio è arrivato il 18 novembre e fotografa un vero e proprio paradosso: più l’intelligenza artificiale ci imita, più cresce il bisogno di valorizzare ciò che ci rende autenticamente persone.

Perché hanno scelto proprio la parola “human”

La scelta dei lessicografi si è basata su analisi linguistiche, tendenze online e abitudini di ricerca degli utenti. Nella lingua inglese, l’aggettivo “human” indica ciò che possiede qualità, difetti ed emozioni tipici delle persone, in passato rispetto agli dei e agli animali. Oggi anche rispetto alle macchine.

“In un mercato saturo di contenuti basati sull’intelligenza artificiale, gli esseri umani hanno iniziato a diventare un bene di lusso, sinonimo di intenzione, cura, giudizio e quelle imperfezioni che rendono qualcosa di reale”, si legge nel blog del celebre dizionario.

Per Francesca Woodward, membro del consiglio di Cambridge University Press, il termine coglie “lo spirito del tempo del 2026”, perché davanti all’automazione, che si sta diffondendo sempre più anche in ambito lavorativo, le persone stanno cercando “di ricordare a se stesse cosa significa umano”.

Come cambiano le parole (e il nostro mondo)

Questo cambio di prospettiva inevitabilmente trasforma il nostro linguaggio quotidiano. Più avanzano i contenuti “sintetici”, più si diffondono espressioni come “human-made” (cioè “fatto da esseri umani”), “human-written” e “human author“, che si riferiscono in particolare a chi produce testi. Secondo l’Economic Times, “human-made” in particolare è il nuovo biologico: un sigillo di cura, intenzione e imperfezione che rende reale un’opera.

L’umano abbraccia anche temi come benessere e inclusività. Basti pensare che nel 2026 sono emersi termini come “humanmaxxing“, neologismo coniato dall’imprenditore tedesco Christian Angermayer per indicare la pratica di migliorare salute, prestazioni e longevità senza snaturarci.

Ma non finisce qui. Il termine “human” sostituisce sempre più spesso “man“ come sostantivo, per non escludere le donne, e anche per indicare i bambini sui social ci si rivolge sempre più spesso a loro con l’affettuoso “tiny humans“.

La scelta del Cambridge Dictionary non è altro che l’evoluzione di un racconto che il dizionario ha iniziato già nel 2023, quando a vincere è stata la parola “hallucinate” (“allucinazioni”, come vengono chiamati gli errori generati dall’IA). Nel 2024 è stata la volta di “manifest” (“manifestare”, ovvero visualizzare desideri e successi affinché si realizzino), poi nel 2025 è toccato a “parasocial” (“parasociale”, aggettivo che si riferise aii legami a senso unico con celebrità o chatbot). Oggi lo sguardo torna nuovamente su di noi.

“Cosa significa essere umani nell’era dell’IA?”

Come osserva la professoressa Rachel Adams, esperta di governance dell’IA e diritti umani a Cambridge: “L’IA ci riporta a domande che ci poniamo da millenni: chi siamo, cosa significa essere umani?“. Simile il dubbio del filosofo Tom McClelland su cosa ci distingua dalle macchine: “È la coscienza, la creatività o la compassione?”.

Riscoprire la parola “human” ci ricorda che empatia, fragilità ma anche le stesse emozioni restano il nostro vero punto di forza.