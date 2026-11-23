Psicologo e psicoterapeuta, nel suo libro raccoglie attraverso brevi riflessioni bellezza e complessità degli esseri umani, con le loro fragilità e contraddizioni, ma desiderosi di "condividere questo casino che è la vita"

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ufficio Stampa Fabio Specchiulli: il suo libro

Fabio Specchiulli, psicologo e psicoterapeuta, durante il suo percorso ha incontrato l’umanità in luoghi e situazioni molto diversi: nelle relazioni di cura, nei contesti di emergenza, accanto a persone che attraversano momenti di crisi e nei luoghi in cui la fragilità umana diventa impossibile da ignorare.

Da questi incontri nasce Umani, queste strane creature. Suggestioni terra terra, un libro che attraverso testi brevi, riflessioni e immagini della vita quotidiana, osserva le contraddizioni dell’essere umano, la capacità di fare male e quella, altrettanto concreta, di generare bellezza.

Un libro di suggestioni terra terra, perché a terra bisogna stare, per cercare di conquistare un briciolo di serenità in questo pantano di vite sgangherate. E perché, alla fine, siamo queste strane creature: facciamo cose meravigliose e cose terribili, amiamo, feriamo, ci perdiamo, ci cerchiamo. Siamo pieni di contraddizioni e, nonostante tutto, continuiamo ostinatamente a cercare qualcuno con cui condividere questo casino che è la vita.

Perché e per chi hai scritto questo libro?



La verità è che questi scritti non nascono con l’idea di diventare un libro. Nascono come pensieri, riflessioni, appunti sparsi. A volte finivano su fogli di fortuna, altre volte rimanevano da qualche parte nella mia testa, in attesa di trovare una forma. Sono il risultato di esperienze di vita e di lavoro, incontri, storie ascoltate e vissute.

Lo scorso anno ho sentito il bisogno di raccoglierli in un unico contenitore. E, mentre cercavo di mettere ordine, sistemavo le parole e intrecciavo i pensieri, mi sono accorto che, senza averlo programmato, stavo raccontando qualcosa di molto più grande delle singole esperienze: l’Umano.

Quell’essere umano che indossa abiti diversi, interpreta ruoli differenti, si presenta al mondo con le proprie convinzioni e le proprie corazze. Ma che, quando si spoglia di tutto questo, resta nudo, fragile, contraddittorio. E, soprattutto, sorprendentemente simile agli altri.

Ho capito che, dietro le storie delle persone incontrate nel tempo, c’era un filo che ci teneva insieme. Le nostre stranezze, le paure, i desideri, le miserie, le contraddizioni e quella meravigliosa capacità di continuare a cercare qualcosa, nonostante tutto.

L’ho scritto per chiunque abbia voglia di riconoscersi, anche solo per un momento, in una di queste pagine. Per chi si è sentito almeno una volta fuori posto, per chi ha fatto i conti con le proprie fragilità, per chi si è domandato perché gli esseri umani siano così complicati.

Ritorna spesso il concetto di “attraversare”: il dolore in primis, ma anche la rabbia, il disgusto, l’orrore: tutto ciò che non si affronta non si supera?



Sì, credo che ci sia una differenza importante tra attraversare qualcosa e cercare semplicemente di superarla. Noi abbiamo una certa fretta di stare bene. Quando arriva il dolore, la rabbia, la paura o qualcosa che ci disgusta profondamente, cerchiamo subito una via d’uscita. Vogliamo che passi, che finisca, che smetta di farci male. E così, qualche volta, finiamo per fare di tutto pur di non sentirlo. Ma ci sono esperienze che non puoi aggirare. Puoi provare a distrarti, a riempire le giornate, a raccontarti che va tutto bene, ma quello che non hai avuto il coraggio o la possibilità di guardare spesso continua ad abitarti.

Per me attraversare significa proprio questo: avere il coraggio di stare dentro quello che ci accade, senza negarlo, senza giudicarci e senza pretendere di trovare immediatamente una soluzione. Significa concedersi di sentire anche le emozioni meno presentabili, quelle che facciamo fatica persino ad ammettere. Perché non siamo fatti soltanto di sentimenti belli, generosi e socialmente accettabili. Siamo anche rabbia, impotenza, paura, disgusto. Siamo umani, appunto.

Questo non significa che dobbiamo necessariamente farcela da soli, né che tutto si possa superare con la forza di volontà. Anzi, penso che le relazioni che costruiamo quando le cose vanno bene siano fondamentali proprio per i momenti in cui vanno male. Avere qualcuno accanto con cui poter essere autenticamente noi stessi, senza dover recitare la parte di quelli che ce la fanno sempre, può fare una differenza enorme.

E poi c’è una cosa che ho imparato: attraversare non significa necessariamente lasciarsi tutto alle spalle. Alcune esperienze non le superi, non le cancelli, non torni esattamente quello di prima. Impari a conviverci, a trovare una distanza che ti permetta di non esserne continuamente travolto. E, qualche volta, scopri che proprio da lì puoi riprendere a camminare.

In un mondo dove tutti vogliono vendere le proprie ricette per stare meglio, io scelgo di non averne una. Mi interessa molto di più l’idea di poter stare accanto a qualcuno mentre attraversa la propria tempesta, senza dirgli continuamente che deve smettere di piovere.

Perché forse non abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci indichi la strada per uscire. Qualche volta abbiamo bisogno di qualcuno che resti lì, accanto a noi, finché non riusciamo a ritrovare la nostra.

Anche il valore del tempo è un tema ricorrente: concediti il tempo, rallenta, respira (“Serve lentezza, in un mondo che urla e va sempre di corsa”). Quanto la velocità di oggi non ci permette di vivere realmente?



La fretta èa uno dei modi più efficaci che abbiamo trovato per perderci la vita mentre cerchiamo di viverla. Siamo continuamente impegnati a fare qualcosa. Corriamo per arrivare, rispondiamo, produciamo, programmiamo, incastriamo appuntamenti. E quando finalmente abbiamo un momento libero, spesso ci affrettiamo a riempire anche quello. Abbiamo quasi paura del vuoto, del non fare, del fermarci.

Nel libro scrivo: «La fretta ci fa perdere tempo». Sembra un paradosso, ma forse è una delle cose più vere che mi sia capitato di osservare.

Perché possiamo trascorrere un’intera giornata facendo mille cose e, alla sera, avere la sensazione di non aver vissuto niente. Se qualcuno ci chiede cosa abbiamo fatto, raccontiamo il contenitore: il lavoro, la palestra, gli impegni, le commissioni. Ma quanto siamo stati capaci di assaporarne il contenuto?

Quanto ci siamo fermati a guardare davvero una persona? Quanto abbiamo ascoltato quello che ci stava raccontando, senza pensare contemporaneamente a cosa rispondere? Quanto abbiamo osservato un albero, ascoltato il silenzio, sentito il sapore di quello che mangiavamo?

Non credo che dobbiamo necessariamente rallentare tutto. La vita ha i suoi ritmi, le sue urgenze, e qualche volta bisogna anche correre. Ma credo che dovremmo recuperare la possibilità di scegliere quando farlo e quando, invece, fermarci.

La lentezza, per me, è una forma di attenzione. È la capacità di esserci, di accorgerci di quello che succede dentro e fuori di noi. Anche di lasciare che le cose abbiano il loro tempo, senza volerle modificare immediatamente.

E questo riguarda anche le relazioni. Perché per conoscere qualcuno serve tempo. Per ascoltarlo davvero serve tempo. Per amare, per elaborare un dolore, per crescere un figlio, per capire cosa ci sta succedendo, serve tempo. Non possiamo pretendere che tutto si risolva alla velocità con cui ordiniamo una pizza o riceviamo un pacco a casa o acquistiamo sullo smartphone.

Nel 2004 ero in un villaggio sperduto del Benin e dopo aver parlato a lungo dello strano aggeggio che portavo al polso, un anziano mi disse: “Ho capito a cosa serve, voi il tempo lo contate, noi lo viviamo”.

E allora, quando scrivo che serve lentezza in un mondo che urla e va di corsa, non sto proponendo una nuova filosofia di vita. Non voglio diventare il guru della lentezza, ci mancherebbe! Sto semplicemente dicendo che ogni tanto dovremmo fermarci, respirare e domandarci: ma io, in tutto questo correre, dove sono finito? Perché il tempo passa comunque. La differenza è se, mentre passa, noi ci siamo davvero.

Quando parli di infanzia di bambini, sottolinei l’importanza di parlare con loro, di ascoltarli e non essere distratti, anche di lasciarli cadere, sporcare le ginocchia e soprattutto sbagliare: i famosi genitori-ombrello di oggi, così protettivi, e magari allo stesso tempo poco attenti, rischiano di asfissiare piuttosto che aiutare a crescere?

Credo che abbiamo confuso il prenderci cura con il proteggere da tutto. E forse abbiamo anche una certa fretta di vedere i nostri figli grandi, capaci, autonomi, persino quando sono appena nati.

Ma emotivamente non può esserci indipendenza senza essere prima passati dalla dipendenza. Un bambino ha bisogno, prima di tutto, di poter dipendere da qualcuno: di essere accolto, contenuto, ascoltato, rassicurato. È da quella sicurezza che, piano piano, potrà trovare la fiducia per allontanarsi e diventare autonomo. Ogni cosa ha il proprio tempo.

Il paradosso è che più pretendiamo da subito che siano indipendenti, più rischiamo di renderli insicuri e dipendenti. Perché l’autonomia non si impone, si costruisce. E non nasce dall’essere lasciati soli, ma dall’aver fatto esperienza di qualcuno che c’è.

Questo non significa proteggerli da ogni caduta. Lasciamo che si sbuccino le ginocchia, che si sporchino, che sbaglino. Hanno bisogno di sperimentare il mondo, non di trovarlo sempre già sistemato da noi.

E soprattutto parliamo con loro, ascoltiamoli. Guardiamoli davvero. Perché possiamo essere genitori attentissimi a ogni possibile pericolo e, allo stesso tempo, terribilmente distratti rispetto a quello che i nostri figli stanno cercando di dirci.

Non servono genitori perfetti, né genitori-ombrello. Servono adulti presenti, capaci di proteggere quando è necessario e di fare un passo indietro quando è il momento.

Perché un bambino non diventa sicuro imparando a non avere bisogno di nessuno. Diventa sicuro quando sa di poter contare su qualcuno, e da lì trova il coraggio di camminare con le proprie gambe.

Uno dei regali più belli che si possono fare ai propri figli è essere felici, perché “sono delle spugne che prendono il buono ma anche i conflitti e li restituiscono sotto forma di sintomi”. Ma quando un genitore non può o non riesce ad esserlo?

Nel libro scrivo che un figlio, spesso senza rendersene conto, non si permette di essere più felice del proprio genitore. È come se si sintonizzasse sul suo stato emotivo e, per una forma di fedeltà profonda, finisse per trattenersi. Se mamma o papà stanno male, il bambino può sentire che stare bene, divertirsi, desiderare una vita diversa sia quasi un tradimento.

Pensiamo a quei genitori che dicono: «Restiamo insieme per i figli». Ma cosa stiamo insegnando loro? Che l’amore è restare anche quando non ci si ama più? Che la felicità personale è qualcosa a cui bisogna rinunciare per dovere? Che una relazione infelice è il prezzo da pagare per non deludere qualcuno?

Naturalmente non sto dicendo che separarsi sia facile, né che sia sempre la scelta giusta. E soprattutto non sto dicendo che ai figli servano genitori separati. Ai figli servono adulti che sappiano assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie relazioni. A volte si può stare insieme e ritrovare un modo nuovo di volersi bene; altre volte può essere più onesto separarsi. Ma restare insieme soltanto per loro, mentre in casa si respirano freddezza, rancore e conflitto, rischia di trasmettere un messaggio molto diverso da quello che immaginiamo.

I bambini assorbono tutto. Non soltanto quello che diciamo, ma soprattutto il modo in cui viviamo. Sono spugne: prendono il buono, ma anche le tensioni, le tristezze, i conflitti che crediamo di nascondere. E a volte ce li restituiscono attraverso comportamenti e sintomi, dando voce a qualcosa che in famiglia non trova parole.

E quando un genitore non riesce a essere felice? Non voglio aggiungere un’altra colpa a chi magari sta già facendo una fatica enorme. Possiamo però prenderci la responsabilità di quello che ci abita. Non siamo felici a comando. Ma possiamo provare a prenderci cura della nostra infelicità, cercare aiuto, parlarne, senza consegnarla ai figli come una responsabilità implicita.

Ho fatto sacrifici per te, Lo faccio per te. Quali sono le parole più pericolose che si usano in una relazione d’amore (tra partner ma anche tra genitori-figli) che andrebbero bandite?

Credo che tra le parole più pericolose in una relazione ci sia proprio quel «per te». «Ho fatto tutto questo per te», «Mi sono sacrificato per te», «Lo faccio per il tuo bene». Perché a volte, dietro queste frasi, si nasconde una richiesta che non viene dichiarata: adesso mi devi qualcosa.

Il sacrificio, quando diventa un credito da riscuotere, smette di essere un gesto d’amore. Diventa un debito. E chi lo riceve finisce per sentirsi in colpa, responsabile della felicità o dell’infelicità dell’altro. Succede tra partner, quando qualcuno ricorda continuamente quanto ha rinunciato per la relazione. Ma succede anche tra genitori e figli, quando un figlio cresce sentendosi dire quanto i genitori abbiano fatto per lui, quasi che la sua vita fosse una cambiale da restituire.

Non credo che queste parole vadano davvero bandite. Credo vadano interrogate. Perché è legittimo fare sacrifici, rinunciare a qualcosa, prendersi cura di chi amiamo. Ma dovremmo poterlo fare senza trasformare l’amore in un conto aperto.

E forse c’è un’altra frase che meriterebbe attenzione: «Dopo tutto quello che ho fatto per te…». È una frase che arriva spesso quando l’altro prova a scegliere, a dissentire, ad allontanarsi. Come se l’amore desse diritto di proprietà sulla vita di qualcuno.

L’amore può chiedere responsabilità, presenza e cura. Ma non dovrebbe mai chiedere restituzione. Perché se per essere amato devo sentirmi in debito, forse non sto più vivendo una relazione: sto pagando un conto.

La prossima settimana sarà quella contro la violenza sulle donne. Anche il tema delle relazioni malate, sbagliate, è centrale nel libro: “Si deve saper lasciare andare. Abbi cura di te, senza alcun ricatto”. Quanta strada c’è ancora da fare, oggi? E quanto pensi sia importante l’educazione dei nostri figli per cominciare a cambiare le cose?

Credo che ci sia ancora moltissima strada da fare. E la cosa che mi preoccupa è che continuiamo a raccontare la violenza sulle donne come qualcosa che accade all’improvviso, quasi sempre quando ormai è troppo tardi. Ma la violenza raramente comincia con uno schiaffo. Spesso comincia molto prima: con il controllo, con la gelosia scambiata per amore, con l’incapacità di accettare un rifiuto, con l’idea che l’altra persona ci appartenga in qualche modo.

Nel mio lavoro ho imparato quanto sia importante guardare a quello che c’è dietro i comportamenti, senza per questo giustificarli. E credo che dobbiamo avere il coraggio di affrontare anche questo: non possiamo limitarci a condannare gli uomini violenti quando hanno già commesso una violenza. Dobbiamo interrogarci su quale cultura delle relazioni stiamo costruendo.

Le leggi sono indispensabili e negli ultimi anni sono stati introdotti strumenti importanti, anche sul piano della prevenzione e della tutela delle vittime. Ma una legge, da sola, non protegge nessuno se non è accompagnata da servizi accessibili, risposte tempestive, centri antiviolenza adeguatamente sostenuti e istituzioni capaci di riconoscere i segnali di pericolo prima che sia troppo tardi. E soprattutto dobbiamo investire molto di più nella prevenzione, invece di cancellare l’educazione affettiva nelle scuole.

La solitudine: altro tema al cento del romanzo. “Si può essere soli anche in mezzo a tante persone se mancano gli scambi”. Hai trovato tanta solitudine nel tuo lavoro?



Sì, ne ho incontrata tanta. E forse la cosa che mi ha colpito di più è che la solitudine non coincide affatto con l’essere soli. Ho incontrato persone circondate da famiglie, amici, colleghi, eppure profondamente sole. Perché puoi avere tanta gente intorno e non avere nessuno con cui essere davvero te stesso.

Nel mio lavoro, dalle strade alle stazioni, fino alla stanza di psicoterapia, ho incontrato persone che avevano soprattutto fame di essere viste, ascoltate, riconosciute. Non necessariamente aiutate, qualche volta semplicemente incontrate.

Credo che una delle forme più dolorose di solitudine sia proprio quella di non trovare qualcuno con cui poter abbassare la guardia. Senza dover recitare una parte, dimostrare qualcosa o essere all’altezza di qualche aspettativa.

E forse è anche per questo che nel libro torno spesso sulle relazioni: siamo animali tremendamente bisognosi degli altri, ma non sempre sappiamo come incontrarli. A volte siamo bravissimi a stare insieme e incapaci di entrare davvero in relazione.

La solitudine, in fondo, non è sempre l’assenza di qualcuno. Qualche volta è l’assenza di un incontro.

Ci sono dei passaggi molto commoventi rivolti alle persone ferite, nel corpo e nell’anima. Persone che sono, o scappano, dalla guerra, persone che sono rimaste sole. Quanto ti ha cambiato l’esperienza accanto a questa umanità ferita? Cosa ti sentiresti di dire alle nuove generazioni perché capiscano il valore di quello che hanno?

Credo che queste esperienze mi abbiano cambiato soprattutto nel modo di guardare le cose. Quando incontri persone che hanno perso una casa, una famiglia, un figlio, che hanno attraversato guerre, violenze, migrazioni dolorose o semplicemente una vita che è stata molto più dura di quanto avrebbero meritato, ti succede qualcosa. Non necessariamente diventi una persona migliore, sarebbe una conclusione un po’ presuntuosa. Ma alcune certezze cominciano a vacillare e tante delle cose per cui ci affanniamo quotidianamente diventano improvvisamente meno importanti.

Ho incontrato persone che avevano perso quasi tutto e che conservavano una capacità straordinaria di sorridere, di prendersi cura degli altri, di sperare. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito profondamente. Non voglio idealizzare la sofferenza, perché nessuno dovrebbe essere costretto a vivere certe esperienze per scoprire il valore della vita. Però ho imparato che la dignità delle persone non dipende da quello che possiedono, da dove vengono, da quello che hanno perso o da quanto sono riuscite a realizzare.

Alle nuove generazioni non vorrei fare la predica dicendo loro di essere grate per quello che hanno. Credo che gli adulti abbiano già fatto abbastanza prediche ai giovani, spesso senza essere particolarmente credibili. Vorrei piuttosto invitarli a guardare un po’ più lontano dal proprio mondo. A capire che poter tornare a casa, dormire in un letto sicuro, abbracciare i propri genitori, andare a scuola, innamorarsi, progettare il futuro, perfino potersi lamentare delle proprie giornate, non sono cose così scontate per tutti.

Ma soprattutto direi loro di non confondere il valore della vita con il valore delle cose che possiedono. Abbiamo costruito una società che ci spinge continuamente a desiderare quello che ci manca, e forse ci allena pochissimo a riconoscere quello che c’è.

Non vorrei che i giovani imparassero a sentirsi fortunati guardando chi sta peggio. Vorrei che imparassero a sentirsi parte di un’umanità in cui la fortuna di alcuni dovrebbe diventare anche una responsabilità verso gli altri.

Perché, alla fine, le persone che ho incontrato nei luoghi più difficili mi hanno insegnato soprattutto questo: possiamo avere storie, lingue, culture e possibilità completamente diverse, ma condividiamo una fragilità enorme. Siamo tutti esposti alla possibilità di perdere qualcosa, di aver bisogno di qualcuno, di non farcela da soli. E forse riconoscere questa nostra comune fragilità è il primo passo per smettere di essere indifferenti.

Scrivi:”I mostri esistono, fuori e dentro di noi. Tocca guardarli e ascoltarli, perché hanno bisogno di essere amati, per trasformarsi”. Anche i mostri apparentemente più brutti e spaventosi possono diventare altro?

Sì, credo che anche i mostri più brutti e spaventosi possano diventare altro. Ma credo che per farlo dobbiamo prima avere il coraggio di guardarli. E non è affatto facile, soprattutto quando quei mostri abitano dentro di noi.

Nel mio lavoro ho incontrato tante persone che, viste da fuori, potevano essere facilmente definite attraverso il loro comportamento peggiore: violente, aggressive, autodistruttive, incapaci di amare, difficili da avvicinare. Ma quando provi ad andare un po’ più in profondità, spesso incontri storie di dolore, abbandono, paura, umiliazione. Incontri bambini che, in qualche modo, non hanno mai smesso di avere paura, adulti che hanno imparato a difendersi dal mondo attaccandolo, persone che hanno trasformato le proprie ferite in corazze e, qualche volta, in armi.

Questo non significa giustificare tutto. È importante dirlo. Comprendere da dove nasce un comportamento violento non significa assolverlo, e amare qualcuno non significa dover subire la sua violenza. Ci sono mostri dai quali bisogna proteggersi, mettere confini, prendere le distanze. La responsabilità delle proprie azioni rimane sempre.

Ma credo anche che nessuno coincida completamente con la parte peggiore di sé. E che, qualche volta, dietro ciò che ci spaventa di una persona ci sia qualcosa che non ha mai trovato un modo diverso per esprimersi.

Anche i nostri mostri interiori, se impariamo ad ascoltarli anziché continuare a combatterli o nasconderli, possono raccontarci qualcosa di noi. La rabbia, la paura, l’invidia, il bisogno di controllo, persino certe cattiverie che facciamo agli altri, possono essere segnali di qualcosa che non abbiamo ancora imparato a riconoscere e ad attraversare.

Forse è questo che intendo quando parlo di amore: non un amore ingenuo, che perdona tutto e giustifica tutto, ma uno sguardo capace di vedere una persona anche oltre le sue ferite e le sue contraddizioni. Uno sguardo che non rinuncia alla possibilità che qualcosa possa cambiare.

Non credo che i mostri abbiano bisogno di essere sconfitti. Credo che abbiano bisogno, prima di tutto, di essere riconosciuti. E che qualche volta, proprio quando qualcuno riesce a guardarli senza paura e senza condannarli definitivamente, possano finalmente smettere di fare paura.

Cosa speri e ti auguri che possa provare il lettore, dopo aver letto il tuo libro?

Mi auguro, prima di tutto, che il lettore non chiuda il libro esattamente come lo ha aperto. Non necessariamente perché abbia imparato qualcosa o perché abbia trovato delle risposte, ma perché magari una frase, un pensiero, una storia gli abbia smosso qualcosa dentro.

Mi piacerebbe che, leggendo, qualcuno si riconoscesse. Che trovasse una parola per qualcosa che ha vissuto e che magari non era mai riuscito a raccontare. Che si sentisse un po’ meno solo nelle proprie stranezze, nelle proprie fragilità, nelle proprie contraddizioni. E che magari, in qualche pagina, riuscisse anche a guardare con occhi diversi una persona che fino a quel momento aveva giudicato.

Non ho scritto questo libro per insegnare a vivere, ci mancherebbe. Non ne sarei capace e, soprattutto, non credo che ci sia qualcuno che abbia davvero capito come si fa. L’ho scritto perché negli anni ho incontrato tantissime persone, storie, dolori, meraviglie e assurdità. E a un certo punto ho sentito il bisogno di raccontare qualcosa di tutto questo. Forse anche per provare a restituire un po’ di quella umanità che ho avuto la fortuna di incontrare.

Mi auguro che il lettore possa uscirne con un po’ meno voglia di giudicare e un po’ più di curiosità verso gli altri. Che riesca a riconoscere che dietro comportamenti che non capiamo, dietro certe stranezze, certe rigidità, certe fragilità, ci sono quasi sempre esseri umani che stanno provando, a modo loro, a sopravvivere e a vivere.

E soprattutto mi auguro che possa sentirsi parte di questo racconto. Perché quando parlo degli umani non parlo mai degli altri. Parlo anche di me, di te, di chi legge. Nessuno escluso.

Non vorrei che qualcuno finisse questo libro pensando di aver capito meglio gli esseri umani. Mi piacerebbe che lo finisse sentendosi un po’ più vicino a loro. E magari anche un po’ più vicino a se stesso.

Perché, alla fine, siamo queste strane creature. Facciamo cose meravigliose e cose terribili, amiamo, feriamo, ci perdiamo, ci cerchiamo. Siamo pieni di contraddizioni e, nonostante tutto, continuiamo ostinatamente a cercare qualcuno con cui condividere questo casino che è la vita.

E forse non c’è niente da sistemare in questa nostra umanità prima di poterle voler bene. C’è, semmai, da imparare a guardarla. Con un po’ più di coraggio, un po’ meno presunzione e molta più tenerezza.