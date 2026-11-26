Attività aerobica o yoga e mindfullness, la scienza rivela quale esercizio fisico dà più benefici in menopausa e perché

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Attività fisica in menopausa

Durante la menopausa, l’attività fisica può alleviare sintomi depressivi e migliorare la qualità della vita, ma i benefici variano secondo il movimento scelto.

Uno studio su oltre mille donne rileva effetti particolarmente positivi con attività aerobiche, come camminata e Zumba, e con pratiche basate sulla mindfulness.

Anche corsi di gruppo e sostegno sociale contribuiscono al benessere psicologico, rendendo l’esercizio un’opzione accessibile e non farmacologica.

Si sa. Per molte donne, con l’inizio del periodo menopausale si affacciano condizioni psicologiche non ottimali. A volte ci si sente leggermente depresse, si ha la sensazione che il pensiero scorra più lentamente e la memoria perda qualche colpo, che ansia e stress pervadano le giornate.

Una regolare attività fisica in questo senso può davvero diventare una sorta di supporto per il benessere psicologico. Certo, questo si sa. Ma cosa conviene fare? Meglio puntare su sforzi intensi ed anaerobici oppure magari scegliere movimenti più lenti e flessuosi, magari ritmati dalla musica?

Una risposta viene da una ricerca apparsa sulla rivista scientifica Menopause Journal, coordinata da Aimee Spector direttrice del Menopause Mind Lab dell’University College di Londra. La ricerca ha analizzato su più di un migliaio di donne gli effetti dell’attività fisica sul benessere psicologico e sulla qualità della vita durante la perimenopausa e la fase iniziale della postmenopausa.

Analisi approfondita

Lo studio ha confermato che l’attività fisica può contribuire a migliorare alcuni di questi sintomi psicologici e la qualità della vita in generale durante questo periodo. Ma attenzione: non tutte le attività hanno lo stesso impatto sul benessere della psiche.

Le tipologie di attività fisica sono state suddivise in due categorie: attività aerobiche, che includevano camminata, zumba, esercizi aerobici, danza e Taekwondo, e attività mente-corpo, che comprendevano yoga, tai chi, Pilates e stretching.

Le attività aerobiche hanno mostrato gli effetti più significativi nella riduzione dei sintomi depressivi e nel miglioramento della qualità della vita generale, con un aumento del rilascio di endorfine associato a un miglioramento dell’umore. Questo aspetto può essere particolarmente rilevante durante la perimenopausa, quando le fluttuazioni degli estrogeni aumentano la vulnerabilità all’instabilità dell’umore.

Le attività aerobiche in genere posso richiedere un minor numero di sessioni, il che suggerisce che potrebbero essere più facili da integrare nella vita quotidiana delle donne di mezza età che si trovano ad affrontare limitazioni di tempo ed energie. In uno studio, alle donne è stato chiesto di camminare tre volte a settimana per 30 minuti, mentre in un altro studio hanno partecipato a tre lezioni di Zumba della durata di un’ora a settimana. Nei 12 studi randomizzati, le partecipanti dovevano frequentare più sessioni a settimana, a seconda del tipo di esercizio fisico.

Minduflness e psiche

Stando ai risultati dello studio, le donne che hanno partecipato ad attività basate sulla mindfulness hanno riscontrato un netto miglioramento della qualità della vita a livello psicologico. Questo tipo di attività include mindfulness, tecniche di respirazione e consapevolezza corporea, che possono favorire la regolazione emotiva.

In uno studio, le donne hanno partecipato a due sessioni settimanali di yoga di 75 minuti, mentre in un altro studio le partecipanti hanno frequentato lezioni di yoga giornaliere di un’ora. I ricercatori sperano che i loro risultati mettano in luce come l’attività fisica rappresenti un’opzione di intervento a basso costo e ampiamente disponibile per le donne che manifestano sintomi psicologici durante la menopausa, rispetto ad altri metodi di intervento come la terapia ormonale e la terapia cognitivo-comportamentale.

L’importanza del gruppo

Secondo gli studiosi l’aspetto sociale dell’attività fisica, come la partecipazione a corsi di fitness di gruppo, tenderebbe ad avere un impatto importante sul miglioramento dell’umore e della qualità della vita. Lo ricorda in una nota dell’ateneo la stessa Aimee Spector: “l’attività fisica è una strategia efficace, accessibile e non farmacologica per sostenere il benessere psicologico e la qualità della vita durante la menopausa di mezza età –.

La maggior parte degli interventi ha inoltre utilizzato formati di gruppo, probabilmente per favorire la connessione sociale e il supporto tra pari, entrambi fattori associati a un miglioramento della qualità della vita durante la menopausa”.

I miglioramenti in termini di depressione, umore e qualità della vita sono stati particolarmente evidenti tra le donne nella fase iniziale della postmenopausa (la fase della vita che inizia 12 mesi consecutivi dopo l’ultima mestruazione), mentre l’attività fisica è stata associata anche a miglioramenti dei sintomi depressivi durante la perimenopausa.