Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock Meglio camminate lunghe o brevi (ma più frequenti)?

È un dilemma ricorrente, che ha dell’amletico: meglio camminare tanto, ma con meno frequenza, oppure di meno ma spesso? Se ve lo siete chiesti anche voi, ecco che dalla scienza arriva un’indicazione importante, soprattutto per chi ha l’esigenza di tenere a bada la glicemia: meglio camminare meno, ma più di frequente. Il concetto alla base della considerazione degli scienziati è che è più utile interrompere la sedentarietà alla quale troppo spesso ci si è abituati, trascorrendo molte ore seduti alla scrivania o sul divano di casa, specie nelle giornate invernali, freddo o di maltempo.

Stop alla sedentarietà prolungata

La parola d’ordine, secondo i ricercatori della University of Colorado, è rompere la sedentarietà. Come descritto nel loro studio, condotto insieme ai colleghi del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) francese, le passeggiate frequenti, anche se brevi, portano più benefici in termini di riduzione della glicemia. Gli esperti hanno dimostrato l’utilità dei break tramite un trial clinico randomizzato che ha coinvolto 30 adulti, tra i 18 e i 45 anni, tutti con problematiche di sovrappeso o obesità. L’obiettivo era di verificare quali effetti sul metabolismo dei partecipanti portassero le brevi pause di attività frequenti, rispetto a una singola attività fisica giornaliera. I volontari, quindi, sono stati suddivisi in due gruppi: ad uno è stato chiesto di effettuare una camminata quotidiana a passo svelto, di 45 minuti complessivi, ma da suddividere in sessioni di appena 5’ ciascuna; il tutto per cinque giorni a settimana, per un periodo complessivo di 5,7 settimane (pari a circa un mese e mezzo). I ricercatori hanno anche esortato a rispettare pause precise, almeno 10 al giorno, a una distanza compresa tra 30 minuti e 2 ore. Al secondo gruppo, invece, è stata fornita l’indicazione di concentrare l’attività in un’unica sessione giornaliera.

Movimento, ma anche alimentazione corretta

Il test, però, come risposta la rivista Obesity, ha tenuto in considerazione anche l’alimentazione: tutti i partecipanti, infatti, hanno mantenuto la propria dieta abituale senza cercare di perdere peso e hanno indossato un fitwatch per monitorare il rispetto delle indicazioni sull’attività fisica di entrambi i gruppi studiati. I ricercatori hanno anche misurato la risposta metabolica, sia prima che dopo le prove fisiche, tramite un esame del sangue sulla tolleranza al glucosio, analizzando in modo continuo anche l’andamento dei valori del glucosio stesso durante lo sforzo, con alcuni sensori cutanei. La conclusione è stata chiara: a parità di minuti di movimento quotidiano e di consumo di energie, i benefici per la regolazione della glicemia sono stati riscontrati soltanto nel gruppo che aveva seguito le indicazioni di pause brevi e frequenti. Il monitoraggio ha permesso anche di individuare una riduzione della variabilità dei livelli di glicemia nell’arco della giornata, sempre nel gruppo che aveva camminato per soli 5 minuti, ma più volte nelle 24 ore.

Meglio camminare spesso, anche se per poco

“I nostri risultati suggeriscono che il modo in cui distribuiamo l’attività fisica nell’arco della giornata potrebbe essere importante tanto quanto la quantità che ne svolgiamo”, ha confermato Audrey Bergouignan, ricercatrice del CNRS francese e docente della University of Colorado. Le incdiazioni dell’esperta sono chiare: “Invece di affidarsi esclusivamente a una singola sessione di allenamento, interrompere regolarmente la posizione seduta con brevi passeggiate può quindi offrire ulteriori benefici per la regolazione della glicemia, specialmente nelle persone a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2”.

Ridurre le ore trascorse seduti

Nella stessa direzione, però, vanno anche le indicazioni della comunità scientifica internazionale e nazionale. Le numerose campagne di sensibilizzazione per aumentare la quantità di movimento quotidiano, infatti, partono dalla considerazione che sta aumentando la sedentarietà generale, complici il tipo di lavoro d’ufficio sempre più diffuso nei Paesi più sviluppati e i benefici offerti dalla tecnologia dal punto di vista della riduzione degli sforzi fisici. Il risultato, però, è che aumenta la fetta di popolazione che non arriva alla quantità minima di movimento giornaliero raccomandato, ossia 150 minuti settimanali di attività fisica e 6.500 passi al giorno. Gli studi, però, mostrano che ogni 60 minuti di tempo trascorso da seduti implica un aumento del rischio del 3,5% di andare incontro a diabete di tipo 2, nonostante l’eventuale attività fisica totale che si effettua settimanalmente.

Ogni movimento conta

Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso la campagna Every move counts, cioè letteralmente “Ogni movimento conta”. Il documento, messo a punto già nel 2020, presenta novità rispetto alle precedenti raccomandazioni riguardo la quantità (frequenza, intensità e durata) e il tipo di attività fisica che bambini e adolescenti (5-17 anni), adulti (18+) e anziani (65+), per ottenere benefici significativi e ridurre i rischi per la salute. Come ricorda il portale Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità, “Più nel dettaglio, rispetto ai tempi ottimali e alle modalità di attività fisica consigliate per le differenti fasce di età, bambini e adolescenti durante la settimana dovrebbero praticare almeno in media 60 minuti al giorno di attività fisica di intensità da moderata a vigorosa, prevalentemente di tipo aerobico, e non ‘almeno un’ora al giorno’ come raccomandato precedentemente. In questo gruppo di età dovrebbe essere integrata attività di tipo aerobico di intensità vigorosa, così come attività per il potenziamento muscolo-scheletrico, almeno 3 volte a settimana”. “Essere fisicamente attivi è essenziale per cuore, mente e corpo, a ogni età e con ogni abilità”, ha ricordato Fiona Bull, responsabile della Physical Activity Unit che ha guidato il lavoro di disamina delle evidenze e stesura delle ‘Linee guida 2020 su attività fisica e comportamento sedentario’.