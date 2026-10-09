La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui si scatenano con Gigi D’Alessio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti torna al timone de La Ruota della Fortuna per una nuova puntata il 9 ottobre. Al centro dell’appuntamento i giochi, la bravura dei concorrenti, ma anche la simpatia del conduttore e di Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira si scatenano con Gigi D’Alessio

Ad aprire la puntata la musica della band dello show che, dopo l’addio di Marco Galeone, è stata soprannominata Fortuna Six. Come di consueto Gerry Scotti ha presentato prima i concorrenti intorno alla Ruota, poi Samira Lui.

La showgirl è arrivata in studio ballando e sfoggiando un abito color cioccolato aderente e a maniche lunghe. “La nostra Venere! – ha esclamato il conduttore -. Che bel colore! Ho imparato il passo del tiro-alla-cinghia”, ha poi scherzato, parlando dei balletti di Samira.

Dopo oltre un anno in cui La Ruota della Fortuna è andata in onda tutti i giorni, fra Gerry Scotti e Samira Lui si è creato un rapporto davvero speciale. Entrambi ne hanno parlato più volte, spiegando come il segreto del successo della trasmissione sia legato anche al loro legame. I due durante la puntata scherzano, fanno battute e sono spesso protagonisti di divertenti botta e risposta.

“Lei è un gran bel calamaro, sembra quasi un’astice”, ha detto ad esempio Gerry a Samira, che è scoppiata a ridere, dopo aver presentato il piatto del giorno nell’ormai famosa Locanda Samira all’inizio de La Ruota della Fortuna.

Immancabile il balletto dei due che questa volta si sono scatenati sulle note di Mon Amour, celebre canzone di Gigi D’Alessio. Non appena il concorrente ha risolto il tabellone de La Ruota della Fortuna, infatti, la band ha iniziato a suonare e sia Samira che Gerry non sono riusciti a trattenersi, ballando e cantando.

“25 anni, sembra fatta ieri questa canzone – ha commentato Scotti -. Gigi D’Alessio ha fatto qualcosa di grande. Ha messo insieme la grande cultura di Napoli, le parole in spagnolo e quelle in francese”.

Giulia è di nuovo la Campionessa de La Ruota della Fortuna

E la partita? A sfidarsi di fronte alla celebre Ruota de La Ruota della Fortuna, tre concorrenti agguerriti e molto preparati. Prima di tutto la campionessa Giulia arrivata al titolo dopo una partita ricca di bancarotte e imprevisti. A sfidarla Tommaso da Firenze, studente di Economia Aziendale, ed Eros da Lariano, di professione produttore discografico.

La partita, come di consueto, è stata ricca di colpi di scena, così tanto che a pochi minuti dalla fine del gioco, i tre concorrenti si sono trovati tutti con il montepremi a zero. Con un colpo di scena a dare la risposta esatta è stata poi la campionessa Giulia, tornata in vantaggio.

“Pazzesco, è come ricominciare dall’inizio”, ha commentato Gerry Scotti. Alla fine, con 9.500 euro a spuntarla è stata proprio Giulia che si è riconfermata come la campionessa del programma. Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, la concorrente è riuscita ad accendere una sola busta. Sul finale, come di consueto, il conduttore ha aperto sia le buste rosse che quelle verdi, svelandone il contenuto. La concorrente ha così scoperto di aver perso 10mila euro e di aver accumulato altri 100 euro.