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iStock L'esercizio fisico prescritto in ricetta: i medici indicano quale fare, per quanto tempo e intensità

L’esercizio fisico può prevenire e affiancare la cura di molte patologie, ma va calibrato sulle condizioni e sulle capacità di ciascun paziente.

Il progetto Exercise 4 Health ha formato medici e specialisti sulla prescrizione personalizzata del movimento, approfondendo cinque aree cliniche e strumenti di monitoraggio.

Promuovere l’attività fisica può ridurre malattie croniche e costi sanitari; l’iniziativa punta anche a sostenere prevenzione, salute mentale e invecchiamento attivo.

L’esercizio fisico non è solo utile come prevenzione contro le malattie, ma in molti casi porta benefici paragonabili a una cura. Ne sono convinti gli esperti e le ricerche lo confermano, tanto che in molti Paesi l’attività fisica è prescritta in ricetta dai medici. Eppure se ne fa troppo poca o non mirata a seconda delle reali e specifiche necessità. Anche alla luce di queste considerazioni è nato un progetto allo scopo di formare medici di medicina generale e specialisti, perché a loro volta possano indicare ai propri pazienti percorsi personalizzati: quali esercizi eseguire, per quanto tempo e con quale intensità. Si chiama Excercise 4 Health e adesso è giunto al termine, dopo aver coinvolto 500 partecipanti.

Più esercizio fisico per tutti

Il punto di partenza è la promozione dell’attività fisica, ancora troppo carente nella popolazione generale, secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità: le due agenzie, infatti, stimano che se tutti i cittadini dell’Unione europea raggiungessero i livelli minimi di attività fisica raccomandati, entro il 2050 si eviterebbero 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili. A beneficiarne non sarebbe solo la salute delle persone, ma anche il bilancio dei servizi sanitari, con un risparmio stimato nello 0,6%. L’Italia è interessata da vicino al tema, dal momento che è tra i Paesi nei quali il movimento è insufficiente: si calcola che le malattie legate alla sedentarietà, infatti, peseranno sulle casse della sanità pubblica circa 1,3 miliardi di euro all’anno, entro il 2050.

Italia, Paese di sedentari?

La fotografia scattata dall’Istat non è incoraggiante: nel 2024 il 41,5% dei residenti in Italia ha dichiarato di essere affetto da almeno una malattia cronica e il 22,1% da due o più; tra le persone con più di 74 anni la quota sale all’85,7%. Ipertensione (19,1%), artrosi e artrite (15,3%), osteoporosi (8,3%) e diabete (6,3%) sono tra le condizioni più diffuse. Si tratta di patologie che, se non prevenute, pesano poi nel corso della vita di un cittadino adulto e sui bilanci pubblici perché, secondo il Piano Nazionale della Cronicità, la loro gestione assorbe il 70-80% delle risorse sanitarie complessive nei Paesi economicamente più sviluppati. Per questo proprio le azioni mirate, come un incremento dell’attività fisica, possono giovare sia alla salute degli individui che a quella della collettività.

Lo sport in ricetta: quale e quanto

Per questo la possibilità di prescrivere il corretto esercizio fisico a ciascuno diventa fondamentale. Per farlo, però, occorre una formazione adeguata del personale medico. È in questa direzione che si è mossa l’iniziativa Excercise 4 Health, composta da cinque moduli, ciascuno dedicato a uno specifico ambito, ospitati presso la sede Technogym di Milano: si è trattato di incontri accreditati ECM e coordinati dal medico dello sport Massimo Massarini del Comitato Scientifico di Wellness Foundation. L’importanza dell’esercizio fisico è stata affrontata dal punto di vista della salute cardiovascolare e metabolica; delle patologie neurologiche e salute mentale; dell’oncologia; della salute della donna; infine, delle condizioni muscoloscheletriche, legate all’invecchiamento. Per ciascuna si sono analizzati i risultati delle ricerche e conoscenze scientifiche validate, le loro possibili applicazioni, ma anche il ruolo delle specifiche condizioni dei pazienti, per capire come modulare l’esercizio fisico in base al tipo di attività, alla durata, all’intensità e alla frequenza.

Dalla teoria alla pratica

Il percorso, però, non si è limitato agli aspetti teorici, perché sono stati presi in considerazione anche gli aspetti applicativi: “Dalla valutazione funzionale alla programmazione e alla gestione dell’esercizio, fino al monitoraggio dei risultati, anche attraverso l’impiego di tecnologie e strumenti digitali per la raccolta e l’analisi dei dati clinici”, come spiegano i responsabili del progetto, nato nell’ambito di Milano Wellness City 2030 con l’IRCCS Ospedale San Raffaele e con il supporto di Technogym. Exercise 4 Health, con il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, è stato anche promosso dall’Assessorato Welfare e Salute del Comune di Milano. “Da oltre quarant’anni Technogym e la Wellness Foundation diffondono un messaggio fondamentale: Exercise is Medicine. L’esercizio fisico rappresenta una risorsa preziosa per la salute delle persone e può avere un ruolo sempre più importante nella prevenzione, nei percorsi di cura e nella sostenibilità del nostro sistema sanitario – ha spiegato Nerio Alessandri, Fondatore e CEO di Technogym; Fondatore e Presidente di Wellness Foundation – Il nostro impegno nella formazione va proprio in questa direzione e vuole contribuire concretamente a trasformare la visione in realtà, verso un mondo più sano e sostenibile”.

L’esercizio è medicina

Lo slogan, dunque, ricalca quello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda: “Ogni movimento conta”. I percorsi personalizzati che potranno essere messi a punto al termine del progetto Exercise 4 Health, partito a luglio 2025 e ora al termine, sono in linea con le indicazioni generali della stessa OMS che per gli adulti raccomanda almeno 150-300 minuti alla settimana di attività aerobica moderata, oppure 75-150 minuti di attività intensa, insieme ad attività di rafforzamento muscolare almeno due volte a settimana, indicazioni che valgono anche per chi convive con una condizione cronica. È proprio per questi aspetti di “personalizzazione” che entra in gioco il lavoro e la competenza del medico e dello specialista debitamente formato, che può adattare l’attività fisica alle specifiche alle capacità individuali. Solo così, ricordano gli esperti, si potranno evitare controindicazioni, massimizzando invece i benefici dell’esercizio.

L’eredità di Milano-Cortina

Un aspetto non secondario, infine, è la volontà di poter contribuire all’eredità dei Giochi, puntando sull’esercizio per la prevenzione delle malattie croniche, la salute mentale e l’invecchiamento attivo. Il percorso, avviato con un evento a Palazzo Reale di Milano nel luglio 2025 e proseguito con un convegno presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele nel giugno 2026, si conclude il 19 novembre al Technogym Village di Cesena con una giornata di confronto sulle esperienze territoriali, la discussione di casi clinici e un workshop dedicato alla prescrizione dell’esercizio fisico. Tra i relatori, il prof. Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, con una lectio magistralis sui legami tra esercizio fisico, sistema immunitario e salute, e il professore Andrea Ermolao, referente di Exercise is Medicine Italy e docente dell’Università di Padova, su sfide e opportunità per portare l’esercizio nei percorsi di salute.