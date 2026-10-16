Tale madre (e padre), tale figlia: Carys Zeta Douglas sul red carpet madrileno ha dimostrato di non essere affatto una "nepo baby", ma una futura icona di stile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Carys Zeta Douglas a Madrid per l'Elle for hope 2026

Diciamoci la verità: con una madre come Catherine Zeta – Jones e un padre come Michael Douglas le probabilità di nascere quantomeno fotogenici erano altissime, ma Carys Zeta Douglas ha decisamente esagerato. La giovane attrice è atterrata a Madrid per partecipare al red carpet del gala ELLE x Hope 2026, e senza nemmeno sforzarsi troppo è riuscita a ridefinire il concetto di “entrata trionfale”. Insomma, sembra che il carisma non sia un’opinione, ma una pura questione di DNA.

Su Carys Zeta Douglas a Madrid, che calcando il red carpet in rosso ha lasciato tutti senza parole

Il debutto ufficiale della splendida Carys Zeta Douglas nella capitale spagnola è stato un concentrato di eleganza e freschezza che ha lasciato presenti e non a bocca aperta: se il merito va sicuramente al suo naturale portamento fiero, la scelta di stile — azzeccatissima — per cui ha optato ha sicuramente fatto la sua parte, rendendo persino omaggio alla moda locale.

La modella e attrice ha infatti sfilato sul red carpet avvolta in una creazione scarlatta da sogno firmata da Redondo Brand, celebre marchio madrileno fortemente apprezzato per saper valorizzare come quasi nessun altro la silhouette femminile.

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L’abito in questione era un trionfo di dettagli preziosi e ricami scintillanti, un autentico gioiello in effetti, che accarezzava la figura riflettendo le luci ad ogni minimo movimento: parliamo di un vero e proprio capolavoro sartoriale, in poche parole, che ha fuso il tipico sfarzo della vecchia Hollywood con la giusta dose di modernità.

Completavano l’insieme una clutch nera a contrasto, ovviamente dei tacchi vertiginosi, un beauty look estremamente naturale ed una piega mossa e vaporosa tra i capelli.

Il premio inaspettato e la dolce dedica ad una persona speciale

Ma non è stata solo una questione di bellezza mozzafiato, paillettes e tessuti pregiati: la serata ha raggiunto l’apice della più sincera emozione quando la ventitreenne è salita sul palco per ritirare un importante riconoscimento.

Con una maturità sorprendente e visibilmente commossa, Carys ha voluto dedicare il premio a una persona speciale: suo padre Michael Douglas, definendolo la sua più grande fonte di ispirazione. Inutile dire come la dolcissima dedica abbia strappato calorosi applausi a tutta la platea, confermando quanto il legame familiare sia solido e profondo, ben lontano dai cliché delle fredde dinastie dello spettacolo.

La vera sorpresa della serata è arrivata però al momento delle interviste con i giornalisti locali: a quel punto la giovane promessa ha sfoggiato un livello di spagnolo impeccabile, lasciando tutti stupiti per la fluidità e la pronuncia perfetta.

Senza alcuna esitazione, l’erede di Catherine Zeta – Jones ha manifestato il suo immenso amore per la penisola iberica, confessando che Maiorca è in assoluto il suo posto preferito in tutto il mondo, rifugio del cuore dove scappare appena possibile. La città l’ha stregata al primo sguardo, e lei ha già promesso che tornerà prestissimo per esplorarla con tutta la calma che merita.

Insomma, con questo debutto scintillante la figlia di Michael e Catherine ha dimostrato di non essere affatto una “nepo baby”, ma una ragazza con una personalità brillante, un gusto straordinario per la moda e un futuro che si preannuncia radioso: Madrid è ufficialmente ai suoi piedi, e presto anche il resto del mondo.