Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Charlize Theron a Hollywood

Se c’è una cosa che Charlize Theron sa fare meglio di chiunque altra, notevoli doti da grande schermo a parte, quella è ricordarci perché amiamo i red carpet: quando la maggior parte delle sue colleghe punta sul solito, rassicurante total black, lei si presenta con un colpo di scena degno dei migliori thriller hitchcockiani. Versione couture, ovviamente.

L’ultima volta che ha scosso Hollywood dal torpore è stata appena una manciata di ore fa, al gala di beneficenza organizzato da Airbnb.org a Los Angeles, e l’impressione generale è stata quella di trovarsi davanti alla nascita di un nuovo momento cult della moda contemporanea.

Su Charlize Theron, che ha sorpreso tutti (di nuovo) con un colpo di stile alla sua maniera

A cinquantun anni compiuti, Charlize Theron non si limita a sfilare: domina la scena, ridefinisce le regole del gioco e si diverte a spiazzare tutti con look ad altissimo tasso di adrenalina. Se qualche mese fa a lasciare tutti a bocca aperta era stata una gonna in PVC totalmente trasparente, stavolta è toccato a una cascata di frange e ad un elemento sorpresa cercare di sortire il medesimo effetto.

Il protagonista assoluto della serata, in California, è stato un abito verde smeraldo da capogiro firmato Givenchy: niente ricami classici, niente paillettes scontate, solo il movimento puro e ipnotico di centinaia di fili lucenti che si aprivano audacemente a ogni falcata, svelando le gambe toniche e chilometriche dell’attrice.

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Lo scollo all’americana metteva in risalto le sue spalle scultoree, mentre il colletto alto e la cintura coordinata, entrambi ricoperti da fitti lustrini scintillanti, spezzavano la fluidità del design regalando una silhouette impeccabile.

Ma una vera icona di stile si riconosce dai dettagli, lo sappiamo, così la star ha deciso di spingere sull’acceleratore dell’eccentricità partendo dal basso: da sotto l’orlo danzante del vestito facevano infatti capolino dei sandali con tacco alto decisamente non convenzionali, neri e arricchiti da una generosa dose di ecopelliccia.

Una scelta senz’altro coraggiosa, ironica e anche incredibilmente glamour, capace di trasformare in un attimo una comune apparizione da red carpet in un momento di pura arte contemporanea. Perché esattamente di questo si è trattato.

Chignon ad effetto messy e make-up naturale: il glam da red carpet che ci piace

A bilanciare un outfit tanto magnetico e ricco di personalità ci ha pensato poi uno styling misurato ma sofisticato. Niente gioielli troppo vistosi, questa volta: solo un paio di orecchini pendenti in tinta col resto, firmati Jessica McCormack, ad incorniciarle il viso.

L’iconica chioma bionda, invece, è stata raccolta per l’occasione in uno chignon alto volutamente spettinato, ad effetto messy, perfetto per alleggerire l’insieme e conferire un tocco di moderna freschezza all’intera figura.

Il make-up, focalizzato su uno sguardo magnetico ma naturale e labbra più decise, ha infine completato l’opera lasciando che fossero tessuto e design a raccontare la storia.

Con questa ennesima apparizione fuori dagli schemi, Charlize Theron ha dimostrato che avere davvero il senso dello stile è ben lontano da formule ingessate, ma ha più a che fare con un pizzico di sana follia. Probabilmente il segreto è proprio questo: sapersi prendere sul serio senza smettere un solo secondo di divertirsi, anche — e soprattutto — quando si tratta di moda.