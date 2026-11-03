Harry e Meghan, ora vivono in una “proprietà da sogno nelle Cotswolds” (di un amico facoltoso)

IPA Harry e Meghan

Una nuova casa, ma ancora non tutta loro. A poco più di due mesi dal ritorno nel Regno Unito, Harry e Meghan hanno cambiato di nuovo indirizzo: secondo la stampa britannica, che cita un amico del padrone di casa, i Duchi di Sussex si sono trasferiti in un’altra abitazione all’interno della tenuta nelle Cotswolds dove erano ospiti da fine agosto. Un trasloco piccolo, nel giro di qualche viale, che però fotografa l’attuale vita inglese dei Duchi, sospesa tra il desiderio di mettere radici e la difficoltà di trovare il posto giusto.

Harry e Meghan, la nuova casa nelle Cotswolds

Il proprietario della tenuta resta senza nome. Si sa solo che è un uomo d’affari molto facoltoso, legato al Principe Harry da un’amicizia nata attraverso le iniziative benefiche dedicate ai militari, una causa che il Duca porta avanti da anni. Dal loro arrivo in Inghilterra, i Sussex e i loro bambini vivevano nella residenza principale della proprietà. Ora si sono spostati in un’altra casa sullo stesso terreno, più indipendente, e lo hanno fatto, secondo la stampa britannica, appena prima di partire per una breve vacanza all’estero durante la pausa scolastica di metà trimestre.

Archie e Lilibet frequentano ormai da tempo la scuola inglese, e la scelta di rientrare in Gran Bretagna dopo anni oltreoceano, ha spiegato Harry in un’intervista, è legata anche alla loro educazione. Secondo la stessa indiscrezione, la coppia avrebbe interrotto la ricerca di una casa da acquistare nelle Cotswolds, per la quale si parlava di un budget fino a 10 milioni di sterline.

Le esigenze non sarebbero del tutto le stesse: lui vorrebbe soprattutto privacy, lei uno spazio abbastanza ampio da ospitare uno studio per i suoi progetti. La zona, poi, ha un significato particolare per Harry. Le Cotswolds sono le colline dove si trova Highgrove, la residenza di campagna di Re Carlo, la stessa in cui lo scorso luglio il Sovrano ha potuto riabbracciare i nipotini.

Da Frogmore a ospiti di un amico: la nuova vita dei Sussex

Fa un certo effetto pensare che il figlio del Re viva, di fatto, come ospite. Nel 2023 i Sussex hanno dovuto lasciare Frogmore Cottage, la residenza messa a loro disposizione dalla Regina Elisabetta per le nozze, e da allora nel Regno Unito non hanno più avuto un indirizzo proprio. Oltreoceano, invece, li aspetta ancora la villa di Montecito, acquistata nel 2020 per circa 14,65 milioni di dollari. Non è chiaro se verrà venduta: si ipotizza ancora una vita divisa tra i due Paesi.

Le ultime settimane, intanto, sono state intense. A metà ottobre i Duchi si sono mostrati insieme in pubblico a Nottingham, tra strette di mano e bagni di folla. Pochi giorni dopo l’intervista di Harry, con l’appello alla riconciliazione e la frase su chi “non vuole che funzioni”, ha riacceso le tensioni. Un suo portavoce ha poi precisato che quelle parole non erano rivolte al fratello né ad altri familiari. Il nuovo trasloco arriva mentre Re Carlo è impegnato nel suo tour nei Caraibi, a meno di due settimane dal compleanno. Chissà che, una volta rientrato, la distanza tra Highgrove e la nuova casa dei Sussex non diventi un po’ più breve anche fuori dalle mappe.