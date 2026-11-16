Charlize Theron a 51 anni sfila in reggiseno: splendida in rosso fuoco

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Charlize Theron

Ci sono star che sul red carpet non passano mai inosservate e Charlize Theron è senza dubbio una di queste. L’attrice sudafricana ha conquistato tutti ai Governors Awards 2026, andati in scena il 15 novembre a Los Angeles, sfoggiando un abito rosso fuoco firmato Tom Ford che ha catalizzato l’attenzione di fotografi e appassionati di moda.

Sensuale, sofisticata e con quell’eleganza innata che la rende una delle icone di stile più amate di Hollywood, la diva ha dimostrato ancora una volta che per lasciare il segno non servono necessariamente effetti speciali. Basta un colore deciso, un taglio audace e la giusta dose di personalità. E mentre sul tappeto rosso sfilavano alcune delle celebrità più importanti del cinema internazionale, Charlize ha saputo ritagliarsi un posto speciale tra i look più memorabili della serata.

Charlize Theron, l’abito rosso Tom Ford che conquista tutti

Il rosso è da sempre sinonimo di passione, sicurezza e femminilità, ma indosso a Charlize Theron diventa una vera e propria dichiarazione di stile. Per partecipare alla diciassettesima edizione dei Governors Awards, l’attrice ha scelto una creazione della collezione primavera-estate 2027 di Tom Ford, firmata dal direttore creativo Haider Ackermann.

Un abito dalla silhouette fluida e avvolgente, caratterizzato da una vera e propria plunging neckline, una scollatura profondissima che lascia intravedere un top strutturato effetto reggiseno, rigorosamente tono su tono. A rendere il look ancora più sofisticato sono i drappeggi che scendono morbidamente dalle spalle, creando un movimento elegante e quasi scenografico, mentre una sottile cintura valorizza il punto vita.

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Ma il dettaglio che ha catturato maggiormente l’attenzione è senza dubbio lo spacco laterale vertiginoso, capace di scoprire le gambe dell’attrice e aggiungere un tocco di sensualità a una creazione già estremamente audace.

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Charlize ha scelto di non appesantire il risultato con accessori eccessivi, lasciando che fosse proprio il vestito a parlare: i capelli biondi raccolti, il make-up luminoso e il rossetto rosso hanno completato un’immagine impeccabile, nella quale ogni elemento sembrava studiato per esaltare la naturale eleganza della diva.

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Il risultato è un look che interpreta alla perfezione una delle tendenze più amate del momento: il ritorno del rosso assoluto, indossato con carattere e senza paura di osare.

Il ruolo di Charlize Theron ai Governors Awards 2026

Ma cosa ci faceva Charlize Theron ai Governors Awards? La sua presenza non è stata casuale: l’attrice, già vincitrice del premio Oscar come migliore protagonista per Monster nel 2004, è stata tra gli ospiti della prestigiosa cerimonia organizzata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la stessa istituzione che assegna ogni anno gli Oscar.

L’evento, ospitato nella Ray Dolby Ballroom di Hollywood, è uno degli appuntamenti più attesi della stagione cinematografica e celebra le personalità che hanno contribuito in maniera significativa alla storia del cinema.

Quest’anno i riconoscimenti onorari sono stati assegnati a Glenn Close, Ridley Scott e Floyd Norman, mentre le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler hanno ricevuto l‘Irving G. Thalberg Memorial Award.

Per Charlize, quindi, è stata un’occasione per ritrovare colleghi e protagonisti dell’industria cinematografica, in un momento particolarmente interessante della sua carriera: l’attrice fa infatti parte del cast di The Odyssey, l’ambizioso progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan nel quale interpreta Circe.

E se sul grande schermo continua a reinventarsi attraverso personaggi sempre diversi, sul red carpet Charlize Theron sembra aver trovato una formula vincente che non conosce rivali: femminilità, sicurezza e una sensualità mai ostentata.

Ai Governors Awards 2026, tra abiti d’archivio, creazioni d’alta moda e look ricercati, la sua apparizione in rosso è stata decisamente una delle più sorprendenti.