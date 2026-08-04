Charlize Theron, gonna in plastica trasparente e guanti in pelle: è seduzione pura

Maestra d'eleganza e sensualità, Charlize Theron ha lasciato tutta Seul a bocca aperta alla conferenza stampa di "Odissea" grazie ad un look improbabile, ma ad alto tasso di seduzione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Charlize Theron a Seul per "Odissea"

Ci sono dive che seguono le tendenze e dive che, semplicemente, le disintegrano solo per poterle riscriverle da capo. Quando Charlize Theron è apparsa sul red carpet di Seul, alla conferenza stampa di Odissea, il tempo è sembrato fermarsi per un istante prima che i fotografi iniziassero a scattare all’impazzata: il fascino non è una questione di centimetri di pelle scoperta, ma di attitudine e, se qualcuno avesse ancora dei dubbi a riguardo, questa sua entrata trionfale ha chiuso definitivamente la discussione.

Nella capitale sudcoreana l’attrice premio Oscar ha dato prova di come la vera seduzione, oggi, viaggi sui binari dell’audacia calcolata, dove il contrasto diventa la più alta forma di eleganza. Analizziamo insieme il suo look, in perfetto equilibrio tra rigore e sexiness.

La “sexiness” secondo Charlize Theron: gonna trasparente e guanti a Seul

È successo ancora: il tour promozionale di Odissea si è trasformato nell’ennesima sfilata d’haute couture a cielo aperto. A Seul è stata la nostra Calipso, Charlize Theron, a dominare la scena, indossando una creazione inaspettata ma decisamente mozzafiato firmata Tom Ford.

Parliamo di un look tratto dalla collezione Autunno/Inverno 2026-2027 del brand, disegnato da Haider Ackermann, capace di unire l’anima ribelle del PVC alla precisione geometrica della sartoria d’eccellenza. Grande protagonista dell’insieme era infatti una particolarissima gonna midi in plastica trasparente, un vero e proprio pezzo di design see-through profilato di nero, dal taglio a portafoglio, che accarezzava le gambe dell’attrice per svelare un sofisticato paio di collant a pois.

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Ben lontano dalla volgarità e vicinissimo ad un’opera d’arte, questo misterioso gioco di stratificazioni ha trovato il suo equilibrio perfetto grazie ad una classica camicia a righe oversize, sagomata in vita da una cintura sottilissima. Ma non è finita qui: a coronare tale sinfonia di stile ci hanno pensato poi dei lunghi guanti in pelle nera, un accessorio statement che ha regalato una sferzata di sensualità e forza felina all’intero ensemble, insieme ai tacchi vertiginosi.

Charlize Theron è la musa perfetta per Tom Ford

Un look, quello in oggetto, che incarna alla perfezione la filosofia del cosiddetto “porn-chic” anni Novanta tanto cara a Tom Ford: si tratta di un’estetica che flirta costantemente con il proibito, che prende materiali storicamente associati a sottoculture underground e li eleva allo status di lusso supremo attraverso tagli impeccabili e proporzioni studiate al millimetro, il che è l’assoluto filo conduttore in ogni iconica collezione della maison.

Il risultato è costruito proprio per turbare, provocante ma sempre controllato. E Charlize Theron, con la sua innata regalità e il portamento divino, è senza ombra di dubbio la musa ideale per questo tipo di narrazione: a dimostrazione di questo non ha affatto subito l’abito, anzi, lo ha dominato.

Ecco che la plastica smette di essere pop per farsi couture, mentre la pelle perde la sua aura aggressiva per trasformarsi in pura regalità moderna. A cinquant’anni — cinquantuno tra appena qualche giorno — l’interprete non si è limitata, così, a confermare il suo status di fashion icon, piuttosto ha cercato di lanciare un messaggio chiaro: se la moda è un gioco di potere e sicurezza in sé stessi, la seduzione non ha più bisogno di cliché ma di contrasti, uniti, perché no, ad una buona dose di ironia.