The Odyssey: 5 cose da sapere sul film evento di Nolan

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IPA Il film Odyssey

Se ne è parlato tanto e finalmente The Odyssey è arrivato al cinema. Il film del regista Christopher Nolan ha conquistato le sale e il pubblico con un racconto visionario ed epico che ripercorre la storia dell’Odissea.

Il film era attesissimo, sia perché il regista aveva promesso un racconto fuori dagli schemi sia perché si tratta di una pellicola piuttosto ambiziosa, che punta a raccontare uno dei testi più famosi della storia. La pellicola, uscita il 16 luglio 2026, va infatti oltre il semplice Mito, ma si configura come un thriller d’azione, incentrato sull’ossessione del ritorno a casa e i traumi della guerra.

Si tratta del tredicesimo film di Nolan ed è stato girato in ben sei paesi, inoltre conta un cast stellare ed è stato girato totalmente con cineprese IMAX per regalare un’esperienza cinematografica che sia davvero grandiosa.

La trama

La trama è quella dell’Odissea, ma con alcuni cambiamenti. Dopo la caduta della città di Troia grazie all’inganno del cavallo di legno, Ulisse (Matt Damon) inizia il suo viaggio di ritorno verso casa. Un’impresa che presto si trasformerà in un vero e proprio incubo e in una battaglia contro forze soprannaturali.

Ulisse si ritroverà dunque intrappolato nella tana di Polifemo (Bill Irwin), il celebre ciclope, che ingannerà attirando contro di sè l’ira degli dei. Nel suo viaggio incontrerà poi la maga Circe (Samantha Morton) e le Sirene. Dovrà poi affrontare una discesa negli Inferi, incontrando il commilitone Sinon (Elliot Page) e sbarcherà sull’isola di Ogigia, diventando prigioniero della ninfa Calipso (Charlize Theron).

Nel frattempo a Itaca, la regina Penelope (Anne Hathaway) proverà a difendere il trono dai Proci, guidati dal violento Antinoo (Robert Pattinson) pronto a prenderla in sposa, anche con la forza, pur di diventare il nuovo re. Il giovane figlio Telemaco (Tom Holland) cercherà di aiutare la madre, mentre la dea Atena (Zendaya) veglierà su tutti sino all’arrivo di Ulisse sotto mentite spoglie.

Il Cast

Come anticipato per questo film Christopher Nolan ha scelto un cast stellare, con grandi divi di Hollywood che hanno scelto di raccontare l’Odissea.

Matt Damon interpreta Ulisse

Anne Hathaway interpreta Penelope

Tom Holland interpreta Telemaco

Robert Pattinson interpreta Antinoo

Charlize Theron interpreta Calipso

Lupita Nyong’o interpreta Elena di Troia e sua sorella Clitemnestra

Jon Bernthal interpreta Menelao

Benny Safdie interpreta Agamennone

John Leguizamo interpreta Eumeo

Bill Irwin interpreta il Ciclope Polifemo

Elliot Page interpreta Sinon

Travis Scott interpreta Demodoco

Mia Goth interpreta Melanto (Melantho).

IMAX

The Odyssey è il primo film interamente girato con delle cineprese IMAX 1570 a pellicola. IMAX è l’acronimo di Image Maximum ed è un sistema di proiezione cinematografica che offre immagini più grandi rispetto a quelle che conosciamo. La pellicola usata è quella da 70mm proiettata in orizzontale, garantendo immagini nitide.

Le location

Per diverso tempo Nolan ha cercato le location perfette per il suo film. La più suggestiva è senza dubbio l’isola di Favignana, in Sicilia, che si è trasformata in Itaca, regno di Ulisse e di Penelope.

Zendaya e Tom Holland insieme sul set

Nel film recitano insieme Zendaya e Tom Holland, una delle coppie più amate di Hollywood. Lei veste i panni della dea Atena, lui di Telemaco, figlio di Ulisse.

“Ricordo quando Tom ha ricevuto la chiamata ed ero al settimo cielo per lui all’idea che avesse l’opportunità di recitare nel prossimo film di Christopher Nolan – ha spiegato Zendaya – Non mi è mai passata per la mente l’ipotesi che potesse esserci un’opportunità in cui entrambi avremmo potuto farne parte. Ero solo entusiasta che lo facesse lui. È qualcosa di davvero speciale poter guardare tutti quanti al lavoro, e in particolare guardare lavorare la persona che ami, per poi essere lì sul set insieme e fare questo mestiere fianco a fianco. È decisamente il lavoro più bello del pianeta”.