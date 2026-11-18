Tetto a triangolo, grandi vetrate e soppalchi: come sono fatte le case A-frame prefabbricate e perché piacciono al design

iStock Casa di design

Le case A-frame si riconoscono subito: un tetto che scende fino a terra da entrambi i lati e disegna un triangolo. Negli Stati Uniti hanno vissuto il loro momento d’oro tra gli anni Cinquanta e Settanta, quando i kit di montaggio si vendevano perfino nei grandi magazzini, e negli ultimi anni sono tornate sulle riviste di architettura e sui social. Ormai diverse aziende le propongono in versione prefabbricata, puntando sulla facilità di montaggio.

Come sono fatte le case A-frame prefabbricate

Il nome arriva dalla lettera A, ed è proprio quella la sagoma: due falde molto inclinate partono dal colmo e scendono quasi fino al terreno, facendo da tetto e da pareti nello stesso tempo. La pendenza così accentuata non è casuale, perché aiuta neve e pioggia a scivolare via. La forma, del resto, ha radici antiche: le fattorie giapponesi di Shirakawa-go, con i loro tetti di paglia ripidissimi, ne sono un esempio famoso.

Per la struttura il legno resta il materiale più diffuso, dal lamellare ai pannelli in X-lam, ma si trovano anche telai in acciaio e pannelli coibentati, mentre la copertura va dalle tegole alla lamiera. Tendenzialmente colori e rivestimenti si scelgono in base al dialogo con il paesaggio, per un risultato armonioso.

Il triangolo, comunque, descrive la forma. Una A-frame si può costruire anche in cantiere, pezzo dopo pezzo, come una casa tradizionale; il termine prefabbricata riguarda invece il metodo, con telai, pannelli o interi moduli prodotti in fabbrica e portati sul terreno pronti da assemblare.

Interni, vetrate e soppalchi: il design sotto il tetto

Dentro, lo sguardo va subito verso l’alto. Sotto il colmo l’altezza può superare di molto quella di un normale appartamento, e in molti progetti lascia spazio a un soppalco per la camera o uno studio. Le facciate triangolari, davanti e dietro, sono il punto da cui entra la luce, e spesso diventano grandi vetrate che incorniciano il paesaggio.

Lungo le falde, invece, il soffitto si abbassa in fretta e l’arredo va scelto in modo preciso: sì ai mobili bassi, come panche e letti vicini al pavimento, insieme a contenitori su misura sagomati sull’inclinazione del tetto, mentre librerie e armadi alti trovano posto sulle pareti dritte delle testate.

Gli spazi hanno anche qualche limite: i metri quadrati davvero abitabili sono meno di quelli che la pianta lascia immaginare, perché vicino alle falde si sta in piedi a fatica. E la privacy? Le grandi vetrate non sono la soluzione più indicata se la casa si affaccia su una strada o su altre abitazioni, e hanno anche una conseguenza sulla temperatura interna: d’estate il sole può scaldare troppo, d’inverno il calore si disperde più facilmente.

La prefabbricazione può accorciare i tempi del cantiere: buona parte del lavoro si svolge in fabbrica e dunque i pezzi ci vengono consegnati già tagliati e numerati, con pannelli completi o moduli finiti. Quanto sia semplice il montaggio dipende però dal progetto e da quanto è completo il materiale consegnato e dal terreno: eventuali pendenze o ulteriori interventi complicano le cose.