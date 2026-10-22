Nel 2026 la casa diventa un organismo fluido e il lusso si fa benessere e sostenibilità

Sedute che uniscono interno ed esterno, superfici riciclate e spa domestiche ridefiniscono il lusso in chiave umana e sostenibile

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Minipiscine per l’indoor e l’outdoor: il benessere diventa il centro della casa

Le tendenze dell’interior design per il 2026 parlano chiaro: la casa non è più un insieme di stanze rigidamente separate, ma un organismo fluido in cui il benessere psicofisico e il rispetto per l’ambiente diventano i veri protagonisti. In questo panorama, le novità presentate dai marchi d’eccellenza ridefiniscono il concetto stesso di lusso e lo trasformano in un’esperienza intimamente umana, strutturalmente sostenibile e senza tempo.

L’ibridazione fluida tra indoor e outdoor

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Nel cuore di questa rivoluzione spaziale c’è l’approccio dello studio Norm Architects, che con il nuovo sistema di sedute modulare Arkadius, progettato per laCividina, ridefinisce il confine tra elemento imbottito e architettura. Presentato nell’installazione Atrio Calmo durante la Milano Design Week 2026, Arkadius è un oggetto ibrido nato per colmare una lacuna progettuale: è pensato fin dall’origine per abitare con la stessa coerenza formale sia il soggiorno di casa sia i terrazzi o i giardini.

A caratterizzare il sistema è un misurato colonnato di elementi verticali in legno che incornicia i morbidi cuscini, creando ordine visivo e profondità materica. Per gli ambienti indoor laCividina sceglie il legno di frassino dalle venature calde, per l’outdoor introduce l’iroko, naturalmente resistente alle intemperie e arricchito da un intreccio artigianale. Il progetto incarna il concetto di Soft Minimalism, ridurre il design agli elementi essenziali preservando il calore e il comfort umano.

Ad esaltare l’esperienza sensoriale pensa l’innovativo tessuto in lana Twisted Flowers di Kvadrat, un materiale ispirato alla botanica le cui cromie vibrano nello spazio in modo dinamico e naturale. La modularità di Arkadius si sposa infine con valori produttivi etici: la costruzione garantisce la totale separabilità dei materiali a fine vita, e ne facilita recupero e riciclo.

Materia e memoria

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Nel 2026 la sostenibilità smette di essere un vago valore accessorio e si impone come scelta strutturale. Ne è un esempio magistrale il tavolino da caffè Palme, disegnato dal duo Zanellato / Bortotto per laCividina.

Ispirato alla rigorosa pianta a stella a nove punte di Palmanova, meravigliosa città ideale rinascimentale, il tavolino sfoggia uno scheletro tridimensionale in metallo ammorbidito da un prezioso intreccio perimetrale. Questo dettaglio in corda di carta o in corda tecnica evoca l’antica tradizione dell’impagliatura e genera un affascinante contrasto con le superfici lisce e contemporanee.

La vera innovazione etica, però, è nel piano d’appoggio. Oltre alle varianti in lamiera e frassino, Palme propone un avveniristico top in textile table top Really, sviluppato con Kvadrat: un materiale ottenuto dall’upcycling di tessuti a fine vita, trasformati in solidissime superfici ingegnerizzate. In un’industria in cui il 95% dei tessuti potrebbe essere riciclato ma solo il 25% lo è davvero, questa soluzione traccia una nuova via. Un oggetto che unisce radici storiche, funzione e un profondo rispetto per le risorse del pianeta.

Il total wellness

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Se il living si proietta verso l’esterno, l’esigenza di relax pervade ogni angolo della casa e dà vita a un total wellness che si espande oltre la classica stanza da bagno. “The Wellness Collection” di Disenia, firmata dal designer Claudio Papa, interpreta il tempo per sé stessi come nucleo centrale del progetto. La collezione introduce minipiscine d’avanguardia come Helba 240, Helba 210 e Gilium, ideali per ambienti indoor e outdoor, con sistemi idromassaggio Whirlpool e Airpool ad alte prestazioni, cromoterapia e display touch di controllo.

Per assecondare una clientela sempre più raffinata, già dal Cersaie 2025 l’azienda ha introdotto eleganti rivestimenti in gres porcellanato per i fianchi delle minipiscine Élite, regalando ai progettisti una straordinaria libertà espressiva. Chi cerca un lusso discreto con volumi contenuti può rivolgersi alle minipiscine Linos e Kyra, mentre modelli come Aretusa, Fonte, Ellisse Plus e Dhelia trasformano i bagni indoor in autentici templi del comfort.

Ad arricchire l’atmosfera intervengono complementi raffinatissimi, primo fra tutti il braciere Lumina. Selezionato agli ADI Design Index 2025 e finalista al Premio Compasso d’Oro 2026, Lumina reinterpreta l’archetipo del fuoco con un’alimentazione ibrida a legna o bioetanolo e porta un calore emozionale nei salotti come nei cortili. Le colonne doccia da esterno in acciaio inox 316 e i pratici servi muti Atollo e Lido completano la transizione verso una spa domestica totalmente integrata.

L’eredità artigianale

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In un panorama in rapida evoluzione tecnologica, il design del 2026 ricorda che il vero minimalismo si fonda su un’estetica senza tempo e su un’artigianalità destinata a durare generazioni. A celebrare questo valore è il 70° anniversario dell’intramontabile sgabello CH53, capolavoro progettato nel 1956 dal leggendario designer danese Hans J. Wegner per Carl Hansen & Søn.

Nato come complemento della poltrona CH44, lo sgabello CH53 è diventato un’icona indipendente, capace di inserirsi con discrezione in camere da letto, cucine e corridoi. La sua modesta perfezione nasce dall’incontro tra una struttura in legno massello dai dettagli di falegnameria accuratissimi e una seduta tessuta a mano in cordoncino di carta.

L’intricato motivo a busta richiede a un artigiano esperto più di un’ora di lavoro meticoloso e restituisce una superficie di straordinaria resistenza. Prodotto ancora oggi sull’isola di Fionia, in Danimarca, lo sgabello porta avanti una tradizione di pratiche oneste, che riducono la forma alla sua essenza più pura.

Le tendenze del 2026 confermano una direzione netta: per progettare le dimore di domani occorre fondere il rispetto delle materie prime con un approccio incentrato sui sensi.