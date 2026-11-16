In Messico il colore non riveste i muri ma li costruisce, e noi l’abbiamo frainteso

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

unsplash Nelle città messicane il colore saturo dà forma all’intero paesaggio urbano, non solo ai singoli edifici

C’è un equivoco diffuso sul colore in architettura: lo consideriamo quasi sempre un rivestimento, un gesto finale che si aggiunge a una struttura già compiuta. Si costruisce, poi si decide il colore delle pareti, un’operazione successiva, accessoria, reversibile. In Messico, e in particolare nell’opera dell’architetto Luis Barragán, questa logica viene completamente ribaltata: il colore non riveste l’architettura, la costruisce.

Barragán e il colore come materia strutturale

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Luis Barragán, premio Pritzker nel 1980 e figura centrale dell’architettura messicana del Novecento, ha trattato il colore come un materiale da costruzione al pari del cemento o della pietra.

Nei suoi edifici, dalla Casa Barragán a Città del Messico alla Cuadra San Cristóbal, il rosa messicano acceso, il giallo ocra, il viola profondo e il blu cobalto non decorano i muri: ne definiscono la presenza nello spazio, ne alterano la percezione della massa, dialogano fisicamente con la luce del sole messicano, diretta e tagliente.

Un muro giallo acceso colpito dalla luce del tardo pomeriggio non sembra semplicemente un muro giallo: sembra emettere luce propria, quasi vibrare. Barragán lo sapeva bene e progettava i suoi spazi pensando a quell’ora precisa, a quell’angolo di incidenza solare, come farebbe uno scultore con un volume fisico.

Una tradizione che viene da più lontano

Questa sensibilità cromatica non nasce con Barragán, ma affonda le radici in una tradizione popolare messicana molto più antica: le case coloniali dipinte con pigmenti naturali, la cocciniglia per i rossi, l’indaco per i blu, l’ocra della terra per i gialli, nate spesso per ragioni pratiche prima che estetiche, come la riflessione del calore o la distinzione tra edifici in villaggi densi. Barragán ha preso questo linguaggio vernacolare, popolare, quasi casuale, e lo ha reso un sistema architettonico consapevole e rigoroso.

Perché il colore costruisce lo spazio

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La differenza sostanziale rispetto all’uso occidentale del colore sta nella scala e nell’intenzione. Nelle nostre case il colore tende a essere trattato con cautela, spesso relegato a una sola parete d’accento, per paura che un colore pieno schiacci lo spazio. Nella tradizione messicana accade l’esatto contrario: un intero volume, una parete che diventa soglia, un corridoio, una facciata, viene trattato con un colore saturo e totale, proprio per accentuare la tridimensionalità dello spazio, non per nasconderla.

Il colore, usato così, smette di essere superficie e diventa volume percepito: un muro rosa acceso avanza visivamente verso chi guarda, mentre uno blu profondo sembra arretrare e creare profondità. È una forma di architettura ottica, costruita con il pigmento anziché con la pietra.

Cosa possiamo portare a casa, letteralmente

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Non serve dipingere un’intera parete di rosa messicano per cogliere la lezione di questa tradizione. Il principio più utile da importare è concettuale: scegliere il colore pensando alla luce reale della propria casa, non a un campione osservato in negozio. Lo stesso colore cambia drasticamente a seconda che venga colpito da luce diretta o indiretta, e questo andrebbe sempre verificato in loco, in orari diversi della giornata.

Un secondo principio riguarda la continuità: invece di isolare il colore su una sola parete, vale la pena considerare un intero elemento architettonico, un corridoio, un vano scala, l’interno di una nicchia, trattato con coerenza totale. È proprio questa continuità, più dell’intensità cromatica in sé, a generare l’effetto scultoreo che rende l’architettura messicana così riconoscibile: il colore non per decorare uno spazio, ma per dargli letteralmente forma.