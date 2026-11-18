Il leggendario appartamento newyorkese che fece da set a Colazione da Tiffany è stato venduto, e la cifra richiesta è da capogiro

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IPA Audrey Hepburn e George Peppard

“Dicono che la storia non si può comprare. Al 169 East 71st, in un certo senso si può”: così un vecchio annuncio immobiliare presentava l’appartamento dell’Upper East Side, a Manhattan, New York, che fece da cornice alla storia di Holly Golightly in Colazione da Tiffany. La prestigiosa residenza dove fu girato il film con Audrey Hepburn – molto più grande di quanto appare sullo schermo – è stata venduta a una cifra milionaria.

L’iconica casa di Colazione da Tiffany

“Ci sono case. E poi ci sono le icone” prosegue la brillante agenzia immobiliare. E come dargli torto. La facciata della residenza coloniale a Lenox Hill, con l’indimenticabile porta blu, è una delle più famose della storia del cinema. Fu proprio al suo esterno che Audrey Hepburn e George Peppard girarono le più famose scene di Colazione da Tiffany nel 1961. Qui che Holly cerca il suo gatto sotto la pioggia, qui che scatta il primo romanticissimo bacio con Paul.

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Purtroppo all’interno non si può trovare il letto d’oro e il divano Anni ’60. Tutte le scene interne del film furono girate presso gli studi di Los Angeles e gli arredi non sono mai giunti nella casa di Lennox Hill. Ma, per il fortunato che se l’è potuto permettere, vivere lì rappresenta comunque un’occasione da sogno. E nessuno può vietargli di intonare Moon River affacciato alla finestra.

Una storia lunga 160 anni, prima di diventare una star del cinema

Prima di entrare nell’immaginario collettivo, questa elegante residenza aveva già alle spalle una storia lunga quasi un secolo. L’edificio al 169 di East 71st Street fu progettato dall’architetto John Sexton e costruito nel 1866, in un periodo in cui l’Upper East Side di Manhattan si stava trasformando in uno dei quartieri residenziali più prestigiosi di New York.

Tra i suoi primi proprietari ci fu Joseph Wallace Cremin, un insegnante che scelse questa casa per sé e per la sua numerosa famiglia. La proprietà rimase legata ai Cremin per diverse generazioni, attraversando la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Solo nel 1947, quando la famiglia lasciò l’abitazione, l’edificio venne suddiviso in due unità indipendenti, una configurazione che conserva ancora oggi.

Quattordici anni più tardi arrivò la svolta cinematografica: la facciata della casa venne scelta per rappresentare il palazzo newyorkese di Holly Golightly. Da quel momento, quella che era stata una residenza privata si trasformò in uno degli indirizzi più riconoscibili della storia del cinema.

Dopo la ristrutturazione vale 11,5 milioni di dollari

L’attuale proprietario, pur mantenendo l’integrità architettonica del XIX, ha profondamente ristrutturato l’intero edificio rendendolo una villetta bifamiliare. La superficie complessiva è di circa 4.465 metri quadrati, suddivisi su cinque piani, con quattro camere da letto, quattro bagni completi e tre di servizio, cucina, cantina per degustazione, terrazze e giardino. Addio alle infinite scale del film, adesso c’è un moderno ascensore a grandezza naturale.

All’interno si respira lusso: pavimenti in quercia bianca con intarsi in ebano, caminetti antichi e scenografica boiserie. Al centro della cucina un’enorme isola in marmo Calacatta Gold, con mosaici arrivati direttamente dall’Italia. A Holly Golightly sarebbe piaciuta la zona spogliatoio con vanity per il trucco e terrazza privata di 247 metri quadrati.

Una vera coccola il bagno rivestito in marmo damascato con cabina doccia e vasca a immersione in nichel lucido. A concludere questo capolavoro di eleganze e design, un giardino esterno di 30 metri, due terrazze arretrate e un piccolo balcone in stile Giulietta. Il tutto alla modica cifra di 11,5 milioni di dollari.