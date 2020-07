Io e Te, Maria Giovanna Elmi si confessa da Diaco e parla di Sylvester Stallone

editato in: da

Nel salotto di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato due donne che hanno fatto la storia della televisione italiana: Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti, due tra le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’ della Rai.

Le due donne, amiche e ancora amatissime dal pubblico, si sono confessate nello studio del conduttore romano, che nella giornata di ieri, 22 luglio, ha accolto nel suo programma Iva Zanicchi (che ha fatto una rivelazione sul futuro a Sanremo).

L’intervista di Diaco ha rappresentato un’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più rilevanti della storia della televisione di Stato. “Era un tv educata… dopotutto ci dicevano che rappresentavamo la Rai, che dovevamo entrare in punta di piedi nelle case degli italiani”: queste le parole usate da Maria Giovanna Elmi per descrivere il mood che ha caratterizzato la sua esperienza sugli schermi di Mamma Rai.

La chiacchierata tra le due presentatrici e Diaco è andata avanti tra filmati d’annata aventi come protagonisti grandi della tv come Baudo, complimenti a Lorella Cuccarini – Diaco ha definito ‘regali’ le sue scelte di look nello studio de La Vita in Diretta e ne ha elogiato la conduzione al fianco di Alberto Matano – e momenti topici per la tv italiana.

Diaco, infatti, ha mandato in onda il primo annuncio a colori di Rai Due, avente la Vaudetti come protagonista. Nel corso dell’intervista del conduttore romano ha parlato anche Katia Ricciarelli, che ha dichiarato di conoscere da tempo sia Maria Giovanna sia Rosanna.

La ex moglie di Pippo Baudo è stata protagonista di un simpatico siparietto con le ospiti di Diaco. Incalzata dal conduttore che le ha chiesto un parere sulle doti canore della Elmi a seguito della proiezione di un video degli anni ’70 in cui l’artista duettava con Toni Santagata, la soprano veneta ha risposto: “Maria Giovanna, deliziosa, ma non cantante… per niente, ma simpatica”.

Subito dopo questo momento, Diaco ha proiettato un altro ricordo speciale della carriera della Elmi: l’intervista fatta nel deserto israeliano dalla ex ‘Signorina Buonasera’ a Sylvester Stallone nel 1987, anno in cui il celebre attore ha girato Rambo III.

“Mi hanno detto che avrei trovato un selvaggio, invece ho conosciuto una persona deliziosa, attenta, paziente, che ci ha fatto visitare di tutto e di più”: così la Elmi ha ricordato il suo incontro con uno degli attori più celebri del mondo, facendo riferimento, non per la prima volta in un’intervista tv, alla cavalcata con lui nel deserto.

In passato si parlò di un flirt tra l’attore statunitense e la Elmi, un gossip che Maria Giovanna ha smentito durante la partecipazione a Io e Te dell’agosto 2019, ricordando l’amore per il marito Gabriele che, nel corso della puntata odierna, le ha inviato un tenerissimo videomessaggio.