Chi è Vincenzo Gerghi, il marito di Maria Rita Viaggi

Vincenzo Gerghi è stato marito e compagno di vita di Maria Rita Viaggi, morta il 3 luglio del 2024 a 69 anni in seguito a un malore. Una notizia accolta dal mondo dello spettacolo con dolore. Non ci sono molte notizie riguardo al consorte, poiché si è tenuto lontano dal mondo della cronaca rosa e della televisione.

Chi è Vincenzo Gerghi

Maria Rita Viaggi, storica annunciatrice della Rai dagli anni ’80 fino ai primi anni 2000 è morta nella sua casa di Grosseto e accanto a lei c’era il marito, Vincenzo Gerghi. È stato proprio lui a soccorrerla allertando immediatamente il 118. I soccorsi si sono però rivelati inutili.

Vincenzo Gerghi è originario di Grosseto come l’ex Signorina Buonasera. I due si erano conosciuti proprio nel capoluogo di provincia della Toscana, anni fa. Si sono sposati nel più completo riserbo e non hanno avuto figli. Dal punto di visto lavorativo invece Gerghi ha lavorato come segretario generale della provincia di Grosseto.

E così, a soli 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 a novembre) Maria Rita Viaggi ci ha lasciati. Vincenzo Gerghi non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla tragica scomparsa a differenza della sorella della conduttrice, Elisabetta Viaggi, che usato un post sui social per trasmettere tutto il suo dolore. “Carissima Maria Rita non ci voglio ancora credere, ci hai lasciati ma qui resta il tuo grande cuore che continuerà a vivere intorno a me e a nostro fratello Carlo Andrea. La tua vita ci ha riempiti di tanta allegria e abbiamo vissuto insieme tante belle storie da Roma a Capri e a Grosseto…Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine…. Spero che ora sarai felice nel cielo insieme a mamma e a papà e al tuo gatto. Domattina ti raggiungeremo a Grosseto dove riposerai con loro. Ciao Rita”.

Parole dolci e strazianti, che lasciano anche intendere che la conduttrice stesse lottando contro una malattia.

Maria Rita Viaggi, la televisione e i ricordi indimenticabili

Maria Rita Viaggi è stata una delle Signorine Buonasera della Rai. Un volto conosciuto, gentile, che garbo è rimasto nel nostro immaginario comune. Sicuramente è una della annunciatrici che hanno fatto la storia della televisione e che nonostante il tramonto dell’epoca delle Signorine Buonasera, ha saputo conquistarsi tanti spazi nel mondo della televisione e della musica.

Maria Rita Viaggi è stata anche conduttrice del meteo del TG1. Ma la televisione non era il suo unico interesse. Dopo essersi dedicata alle leggi dell’uomo, come riportato dal suo sito, ha scelto di seguire le leggi di Dio, diventando un’esperta in storia della religione e tecnologia. Ha partecipato alla trasmissione televisiva Sanremo Religioso, ed è stata insignita del Golden Graal per il suo impegno profuso nel mondo a sfondo umanitario e spirituale, che è continuato fino a poco prima della sua scomparsa. Maria Rita Viaggi cantò anche il brano La Pupilla di Dio, sigla della diretta di Rai Uno per l’Immacolata l’8 dicembre 2006. Sempre nel 2022, ha aperto la diretta tradizionale in omaggio a Papa Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di Piazza di Spagna. Il suo impegno le è valso l’appellativo di “Annunciatrice di Dio”. Una vita intensa, quella dell’ex conduttrice, ricca di interessi e di successi, portati avanti con a fianco il suo Vincenzo Gerghi.