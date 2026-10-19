I pavimenti del 2026 si fanno caldi e materici, dal parquet al gres fino al cotto

Unsplash Rovere dai toni naturali e posa a spina ungherese: il parquet torna a disegnare geometrie raffinate

Se le pareti definiscono i volumi e l’arredamento riflette la personalità di chi abita, il pavimento è la vera base stilistica dell’intero spazio domestico. Per questo scegliere la pavimentazione giusta è una delle decisioni più determinanti quando si progetta o si ristruttura casa. Le tendenze del 2026 abbandonano definitivamente i toni freddi e impersonali del passato per abbracciare superfici calde, materiche e accoglienti, che dialogano con la luce naturale e con le esigenze della vita quotidiana.

Il parquet, caldo e su misura per il riscaldamento a pavimento

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Il legno si conferma uno dei materiali protagonisti per ambienti eleganti e autentici. La novità è la preferenza per il parquet ingegnerizzato e multistrato, per la perfetta compatibilità con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Negli ultimi anni l’interior design si è evoluto: la ricerca estetica non è più separata dalle prestazioni tecniche, ma si fonde con sostenibilità, facilità di posa e comfort. Si diffondono tonalità luminose come il rovere naturale, il miele, il caramello e il sabbia desaturati, mentre i grigi cenere vengono abbandonati. Le finiture ultra-matt e leggermente spazzolate sostituiscono le verniciature lucide e valorizzano nodi e venature. Per i layout torna il trend delle pose geometriche raffinate, come la spina di pesce italiana o ungherese, e delle maxiplance a correre che ampliano visivamente gli spazi. Anche se richiede cura costante contro graffi e ristagni d’acqua, il legno resta ideale per isolamento termico e piacere tattile.

Il gres porcellanato, il più versatile

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Il gres porcellanato continua a essere il materiale più diffuso. Con le tecnologie di stampa digitale e di lavorazione superficiale si supera la semplice logica dell’effetto finto legno o finta pietra: venature e sfumature di pietra naturale, marmo ed essenze lignee vengono riprodotte in modo iperrealistico, con veri rilievi e profondità. Sul piano prestazionale è quasi indistruttibile: resistente ad acqua, macchie, graffi e shock termici, spesso arricchito da finiture soft-touch.

Tra le soluzioni, le lastre rettificate sono le più popolari per l’estetica pulita e la quasi totale assenza di fughe. Bordi rifilati con precisione, lati perfettamente perpendicolari e dimensioni identiche al millimetro rendono più complessa la posa, ma regalano una superficie uniforme e semplicissima da manutenere.

L’SPC, l’edilizia leggera che isola anche i rumori

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Il pavimento in SPC (Stone Polymer Composite) sta ridefinendo i canoni dell’edilizia leggera nel 2026. È l’evoluzione rigida dei tradizionali LVT (Luxury Vinyl Tile), con un’anima minerale rinforzata e una stabilità dimensionale anche con forti sbalzi termici o esposizione diretta al sole. L’impermeabilità totale lo rende perfetto per ambienti umidi come bagni e cucine, ma il vero punto di forza è l’efficienza di posa. I modelli di ultima generazione integrano sul retro un materassino acustico fonoassorbente che abbatte il calpestio sonoro, unendo la resa estetica del legno a un comfort acustico ideale.

Il cotto, il grande ritorno

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Tra le tendenze del 2026 spicca il ritorno del cotto, reinterpretato in chiave architettonica contemporanea. Lontano dai toni rustici e pesanti del passato, il cotto di nuova generazione celebra la terra cruda, l’argilla e le nuance rosate, ruggine, mattone e sabbia. Realizzato con processi di trafilatura tradizionali o stampato a mano, offre una tattilità viva e irregolare, arricchita da sfumature cromatiche uniche. Oggi viene trattato con impregnanti traspiranti ecologici che proteggono la superficie porosa da macchie e liquidi senza alterarne l’opacità naturale: la scelta ideale per un pavimento materico, che non si rovina nel tempo e dona un’immediata sensazione di calore e autenticità.