Fantaghirò, che fine hanno fatto gli attori della saga

Ci ha fatto sognare con le sue mille avventure tra magia e creature di altri mondi: Fantaghirò è un evergreen che accompagna intere generazioni di spettatori. La serie cult diretta da Lamberto Bava e che negli anni Novanta ha letteralmente spopolato tra i fan comprende ben sei capitoli per la tv e vede protagonista la splendida Alessandra Martines, nei panni della protagonista, insieme a un ricco cast di attori italiani e stranieri. Mostri, re, principesse e guerrieri: Fantaghirò ancora oggi è un appuntamento fisso per milioni di fan a ridosso del Natale. La miniserie è andata in onda su Canale 5 per la prima volta il 22 dicembre 1991, mentre per l'atto finale i telespettatori hanno dovuto attendere il 1996. Dopo più di 20 anni i protagonisti di Fantaghirò riscuotono un enorme successo, ma che fine hanno fatto gli attori della saga?