Anticipazioni X Factor, chi sono i dodici concorrenti dei Live

La nuova edizione di X Factor entra nel vivo e siamo già arrivati ai Live. I nomi dei concorrenti che accedono alla fase finale

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Giorgia

Stasera si decide tutto. Dopo settimane di Auditions e Bootcamp, X Factor 2026 arriva alla notte delle Last Call, quella che ogni anno ci tiene incollati al divano con l’attesa di conoscere il vincitore. Giovedì 15 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi scelgono i dodici concorrenti che entreranno nei Live Show, al via giovedì 22 ottobre con Giorgia alla conduzione.

Sappiamo anche che quando ti affezioni a una voce durante le audizioni e la ritrovi ai Bootcamp, inizi a tifare quasi senza accorgertene. Stasera scopriamo se quella voce avrà davvero la sua occasione di cambiare la propria vita o, perlomeno, provare a farlo.

X Factor 2026, come funzionano le Last Call: sedie, switch e verdetti

In gara restano meno di trenta aspiranti concorrenti. A inizio serata i quattro giudici se li divideranno nelle rispettive squadre, e da quel momento ognuno lavorerà da solo, lontano dal confronto del tavolo.

Il meccanismo è tra i più spietati dei talent, e forse proprio per questo è davvero il più atteso. Ogni giudice ha a disposizione tre sedie. I primi concorrenti che convincono si siedono, poi lo studio si tinge di rosso e partono gli switch: ogni nuova esibizione che merita un posto costringe qualcuno ad alzarsi e a lasciare la sedia. Tre posti per quattro squadre: ecco come nascono i dodici concorrenti dei Live.

Occhio all’ultimo nome di ogni squadra. A chiudere le esibizioni sarà sempre l’X Pass, il talento che ciascun giudice ha voluto con sé già ai Bootcamp. Una scelta d’istinto che stasera può ribaltare gli equilibri fino all’ultimo secondo.

Concorrenti X Factor 2026: chi può arrivare ai Live Show

Le carte più pesanti della serata hanno già un nome. Francesco Gabbani ha puntato su Giacomo Calò, 22 anni, di Nardò: alle Audition ha stupito Irama con la sua estensione vocale, ai Bootcamp si è spostato con disinvoltura su un brano di Mia Martini. Paola Iezzi ha scelto Camilla Guerini, 23enne di Brescia che prima di queste selezioni cantava soprattutto in casa e in oratorio. A Paola ha fatto venire i brividi, e con Promettimi di Elisa ha confermato tutto.

Jake La Furia si è assicurato ALÌA, al secolo Martina Cerutti, 19 anni, di Desenzano del Garda, bruciando sul tempo proprio Irama, che la voleva a tutti i costi. Il nuovo giudice si è consolato con Kora, Benedetta Cornalba, 21enne di Lodi, che lo ha conquistato con Liability di Lorde.

Tre X Pass su quattro sono andati a voci femminili, un dettaglio che fa sorridere chi ha nel cuore Sarafine, Mimì e rob, vincitrici delle ultime tre edizioni. Attenzione, però: il lasciapassare garantisce l’accesso alle Last Call e basta. Stasera anche i pupilli dei giudici dovranno difendere la propria sedia fino all’ultimo verdetto.

Quando l’ultima sedia sarà occupata, i dodici entreranno nel Loft e partirà X Factor Daily, ogni giorno alle 20:30 su Sky e NOW, tra assegnazione dei brani, prove e vita insieme. Poi, giovedì 22 ottobre, il debutto al Teatro Repower di Assago, primo passo verso la finale del 3 dicembre al Forum.