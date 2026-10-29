X Factor 2026, le anticipazioni del 29 ottobre: il secondo Live, le canzoni e l’ospite speciale

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Ufficio Stampa Sky Il cast di X Factor 2026

La musica torna protagonista del giovedì sera con X Factor 2026, che il 29 ottobre riaccende i riflettori sull’X Factor Arena per il secondo appuntamento con i Live Show. Alla conduzione ritroviamo Giorgia, pronta ad accompagnare i talenti in una serata che promette grandi interpretazioni, emozioni e qualche inevitabile tensione al tavolo dei giudici.

Dopo quanto accaduto nella prima puntata, gli equilibri tra le squadre sono cambiati ancora una volta. Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi tornano infatti a sfidarsi con tre concorrenti ciascuno. Ma per uno degli artisti il sogno di arrivare alla finale potrebbe interrompersi proprio questa sera.

X Factor 2026, le anticipazioni del 29 ottobre

Il primo Live Show, andato in onda il 22 ottobre, ha riservato più di una sorpresa. A lasciare la competizione è stata Alice Fregoso, concorrente della squadra di Francesco Gabbani, eliminata dopo il ballottaggio con Veronica. Una decisione che ha segnato il primo addio della fase più attesa del talent.

A cambiare nuovamente le carte in tavola è stato però il ripescaggio di Teo Bok, tornato in gara grazie allo Škoda X Pass di Giorgia e alla scelta del pubblico. Il giovane artista è entrato nella squadra di Gabbani, riportando così tutti e quattro i giudici ad avere lo stesso numero di concorrenti.

Questa sera si torna al meccanismo tradizionale: i dodici talenti saranno suddivisi in due manche e i meno votati dal pubblico si sfideranno al ballottaggio. Saranno i giudici a decidere chi eliminare, ma in caso di parità entrerà in gioco il Tilt, con 200 secondi di televoto decisivo.

Una formula che rende ogni esibizione importante e che potrebbe riservare nuove sorprese, soprattutto per gli artisti chiamati a confrontarsi con brani molto lontani dal proprio repertorio abituale.

X Factor 2026, le assegnazioni dei giudici: le canzoni del secondo Live

Per la puntata del 29 ottobre i giudici hanno scelto brani molto diversi tra loro, spaziando dai grandi classici internazionali alle canzoni italiane più amate. L’obiettivo è mettere in luce le qualità dei propri artisti, ma anche spingerli a sperimentare e a mostrare nuove sfumature della loro personalità.

Francesco Gabbani punta sull’energia e sul ritmo: Giacomo Calò si cimenterà con un mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero, mentre gli Scraffs porteranno sul palco Charlie fa surf dei Baustelle. Per Teo Bok, al suo debutto ufficiale nella squadra dopo il ripescaggio, è stata scelta I Wish di Stevie Wonder, un brano che gli permetterà di giocare con il funk e la sua presenza scenica.

Scelte altrettanto interessanti per Irama, che ha affidato a Le Distanze New York, New York, mentre Lenanie si confronterà con l’intensità di C’è tempo di Ivano Fossati. Patrizia Napolano, invece, dovrà misurarsi con Unethical di Faouzia, una prova che potrebbe mettere in evidenza un lato diverso della sua vocalità.

Jake La Furia ha deciso di puntare su tre brani particolarmente impegnativi: Alex Fontana interpreterà Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead, ALÌA si esibirà sulle note di Hola (I Say) di Marco Mengoni e Tom Walker, mentre Veronica Bruganelli, reduce dal ballottaggio della scorsa settimana, affronterà Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Infine, Paola Iezzi ha scelto As the World Caves In di Matt Maltese per camilla, Mrs. Robinson nella versione dei The Lemonheads per i Mad-Dog e I romantici di Tommaso Paradiso per Manu.

L’ospite speciale del 29 ottobre

Dopo Marco Mengoni, protagonista del primo Live Show, questa settimana sarà MEEK a salire sul palco dell’X Factor Arena. Dietro questo nome d’arte si nasconde Georgia Meek, cantante, autrice e produttrice britannica che ha conquistato l’attenzione internazionale con uno stile musicale e visivo decisamente fuori dagli schemi.

Il suo universo artistico mescola pop, glam rock e influenze punk, con un’estetica provocatoria e un messaggio che invita a esprimere liberamente la propria identità, senza paura del giudizio degli altri.

X Factor 2026, quando e dove vedere i Live Show

Il secondo Live Show di X Factor 2026 va in onda giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in diretta dall’X Factor Arena, allestita al Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. La puntata sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso Sky Go, oltre che on demand per chi desidera recuperarla successivamente.

Per chi preferisce seguire il talent in chiaro, l’appuntamento sarà trasmesso martedì 3 novembre su TV8 e mercoledì 4 novembre su Cielo. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al dietro le quinte, con Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, e X Factor Daily, che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione dei concorrenti.