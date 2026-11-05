Anticipazioni X Factor, arriva la Jukebox Night: le esibizioni e gli ospiti

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IPA Giorgia

X Factor 2026 è ormai entrato nel vivo e il terzo live di questa nuova stagione sta per arrivare. Chi sarà il successore di Rob, la vincitrice del 2025 nella squadra di Paola Iezzi? La gara continua, fra esibizioni, scontri e tanti ospiti.

X Factor, anticipazioni puntata 5 novembre

Il terzo live di X Factor 2026 porterà all’eliminazione di uno dei concorrenti in gara. Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata erano arrivati al ballottaggio Lenanie e Veronica, quest’ultima era uscita, abbandonando lo show. Sono undici ora i concorrenti ancora in gara, fra loro Teo Bok che è stato ripescato grazie al pubblico e all’intervento di Giorgia che ha usato il suo X pass personale. I due super favoriti, almeno per ora, restano Patrizia Napolano e Alex Fontana.

In occasione del terzo live del programma di Sky, l’X Factor Arena si trasformerà in una discoteca degli anni Sessanta e Settanta grazie alla Jukebox Night. In scena canzoni, atmosfere e sonorità di quegli anni, con brani che hanno fatto la storia. Proprio intorno a queste vibes sono state scelte le assegnazioni dei giudici: Irama, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

A condurre il programma, ancora una volta, Giorgia, ormai veterana alla guida di X Factor. Gli undici concorrenti in gara verranno suddivisi in due manche alla fine delle quali ci sarà un confronto fra i meno votati. A giudicare lo scontro finale i giudici. Se i quattro artisti riusciranno a trovare una maggioranza il concorrente scelto sarà eliminato, in caso contrario dovrà scegliere il pubblico grazie al Tilt.

L’ospite speciale della serata sarà invece Fulminacci, che canterà i suoi brani più iconici e in pieno mood anni Sessanta e Settanta.

Le esibizioni del terzo live di X Factor

Quali sono state le assegnazioni per questo terzo live di X Factor? Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò il brano All by Myself di Eric Carmen, mentre gli Scraffs si esibiranno sulle note di God Save the Queen dei Sex Pistols. Teo Bok invece si metterà alla prova con Have You Ever Seen the Rain?, canzone dei Creedence Clearwater Revival.

Irama ha invece assegnato Another Brick In The Wall, Part Two dei Pink Floyd a Le Distanze, mentre per Lenanie ha scelto Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Patrizia canterà Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno.

Alex Fontana, nella squadra di Jake La Furia, canterà Nights in White Satin dei The Moody Blues, ALÌA si esibirà sulle note di Mamma Mia degli ABBA. Infine Paola Iezzi ha scelto per Camilla il brano Be My Baby di The Ronettes, mentre i Mad-Dog affronteranno la canzone Rebel Rebel di David Bowie. Infine Manu canterà Mi ritorni in mente di Lucio Battisti.

X Factor 2026, quando e dove vedere i Live Show

Il terzo Live Show di X Factor 2026 va in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky Uno, in diretta dall’X Factor Arena, allestita per l’occasione al Teatro Repower di Assago. La puntata sarà disponibile in streaming su NOW e tramite Sky Go, oltre che on demand per chi vorrà recuperarla successivamente.

Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati al backstage dello show con Ante Factor, il format condotto da Mariasole Pollio, e X Factor Daily, in cui vengono svelate prove e assegnazioni.