X Factor 2026, anticipazioni del 22 ottobre: iniziano i Live Show con un grande ospite

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Ufficio Stampa Sky Il cast di X Factor 2026

Per i fan di X Factor l’attesa è finita: il talent show entra finalmente nel vivo con il primo appuntamento dei Live Show, in onda giovedì 22 ottobre su Sky Uno. Dopo settimane di Audition, Bootcamp e Last Call, i dodici concorrenti selezionati sono pronti a salire sul palco dell’X Factor Arena di Assago per dare ufficialmente il via alla competizione.

A guidare lo show torna Giorgia, mentre al tavolo dei giudici ritroviamo Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e la new entry Irama. La prima serata promette già emozioni e colpi di scena, a cominciare dalla presenza di Marco Mengoni come super ospite e da una novità che potrebbe cambiare gli equilibri della gara: due X Pass speciali nelle mani della conduttrice, che offriranno a uno degli artisti eliminati una seconda possibilità.

X Factor 2026, le anticipazioni del primo Live Show del 22 ottobre

La gara entra subito nel vivo con due manche durante le quali i dodici concorrenti si esibiranno sulle note di cover scelte insieme ai rispettivi giudici. Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi merita di proseguire il percorso. I due artisti meno votati, uno per ciascuna manche, finiranno al ballottaggio e toccherà alla giuria decretare la prima eliminazione. In caso di parità tra i quattro giudici, scatterà il temutissimo Tilt e la decisione finale tornerà nelle mani del pubblico.

Ma la vera sorpresa della serata riguarda Giorgia, che potrà utilizzare due speciali X Pass per riportare sul palco altrettanti concorrenti esclusi durante le Last Call. I due artisti si sfideranno proponendo un loro cavallo di battaglia e sarà un televoto flash a stabilire chi potrà rientrare ufficialmente nella competizione, andando a completare la squadra rimasta con due componenti dopo l’eliminazione.

A rendere ancora più speciale il debutto dei Live Show di X Factor 2026 sarà Marco Mengoni, super ospite della puntata: per il cantante si tratta di un ritorno particolarmente significativo sul palco che lo ha visto muovere i primi passi verso il successo. Era il 2009 quando conquistava la vittoria della terza edizione del talent, dando inizio a una carriera costellata di successi. A distanza di diciassette anni, Mengoni torna dove tutto è cominciato, presentando il suo nuovo singolo Giornate Perse, che segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso musicale.

La squadra di Irama

Al suo debutto come giudice di X Factor, Irama ha scelto di puntare su tre talenti differenti: Lenanie, Le Distanze e Patrizia Napolano. Lenanie, nome d’arte di Danny Anania, è uno dei solisti della squadra, mentre Le Distanze rappresentano la componente di gruppo. A completare il terzetto è Patrizia Napolano, tra i nomi che hanno attirato maggiormente l’attenzione durante le selezioni.

l percorso di Irama non è stato privo di decisioni difficili. Durante le Last Call ha infatti rinunciato a Kora, la cantante alla quale aveva precedentemente assegnato il suo X Pass, scegliendo di affidarsi a una formazione diversa per affrontare la fase decisiva del talent.

La squadra di Paola Iezzi

Dopo la vittoria della scorsa edizione, Paola Iezzi torna a caccia del successo con una squadra composta da camilla, Manu e Mad-Dog. Dietro i primi due nomi d’arte si nascondono rispettivamente Camilla Guerini e Manuel Gargano, mentre Mad-Dog è il gruppo scelto dalla giudice per completare il suo team.

Tra i concorrenti spicca camilla, che aveva già conquistato la fiducia di Paola durante i Bootcamp, ottenendo un X Pass per accedere direttamente alle Last Call. Ora, però, per tutti e tre comincia la sfida più impegnativa: conquistare il pubblico con esibizioni dal vivo e dimostrare di avere la personalità necessaria per arrivare fino alla finale.

La squadra di Jake La Furia

Jake La Furia ha deciso di affidarsi a tre artisti dalle personalità ben definite: ALÌA, Alex Fontana e Veronica Bruganelli. ALÌA, nome d’arte di Martina Cerutti, ha conquistato il giudice durante i Bootcamp, tanto da ottenere il suo X Pass. Una voce dolce e contemporanea che promette di emozionare anche sul palco dei Live.

Accanto a lei ci sono Alex Fontana, pronto a portare tutta l’energia del rock, e Veronica Bruganelli, che ha convinto Jake con la sua sensibilità e determinazione. Tre interpreti diversi, accomunati dalla volontà di raccontarsi attraverso la musica senza rinunciare alla propria identità.

La squadra di Francesco Gabbani

A completare il quadro delle quattro squadre è Francesco Gabbani, che ha scelto Alice Fregoso, Giacomo Calò e gli Scraffs. Una formazione che mette insieme delicatezza, potenza vocale e una buona dose di irriverenza, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico puntata dopo puntata.

Alice Fregoso si distingue per la sensibilità delle sue interpretazioni, mentre Giacomo Calò, già premiato dal giudice con un X Pass durante i Bootcamp, punta sulla forza della propria voce. Gli Scraffs, invece, promettono di portare sul palco energia e una personalità fuori dagli schemi. Tre proposte musicali differenti con le quali Gabbani proverà a conquistare un posto nella finalissima.

X Factor 2026, quando e dove vedere i Live Show

Il primo Live Show di X Factor 2026 va in onda giovedì 22 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in diretta dall’X Factor Arena, allestita al Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. La puntata sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso Sky Go, oltre che on demand per chi desidera recuperarla successivamente.

Per chi non dispone di un abbonamento, l’appuntamento sarà trasmesso in chiaro su TV8 martedì 27 ottobre e su Cielo mercoledì 28 ottobre. I Live proseguiranno ogni giovedì fino alla finalissima del 3 dicembre, in programma all’Unipol Forum di Assago.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al dietro le quinte: Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, accompagnerà il pubblico negli ultimi minuti prima della diretta, mentre X Factor Daily, in onda tutti i giorni alle 20:30 su Sky Uno e NOW, racconterà la preparazione dei concorrenti, le prove e la vita nel Loft.