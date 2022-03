Toni caldi e naturali: abbiniamo il color cammello!

Il color cammello è un classico, un tono neutro che sta bene abbinato a tantissimi look. Il limite di questa tonalità è che ha la tendenza ad essere associato a look dal gusto un po’ âgée: vediamo insieme come poterlo portare in modo cool!

Come indossare il color cammello: total look

Se volete portarvi avanti sulle tendenze dell’autunno inverno, sappiate che il color cammello in versione total look sarà un vero e proprio must have! Potete declinarlo in versione ton sur ton, quindi caricando o scaricando l’intensità delle sfumature a seconda della vostra carnagione. Ricordate di mettere vicino al viso quella che vi valorizza di più!

Come indossare il color cammello: il capo spalla

Che sia un cappotto color cammello o un trench, il capo spalla in questo colore è un must have. È super facile e si abbina bene praticamente a qualunque look, dal più casual al più elegante. In chiave estiva, potete abbinarlo ai toni più desaturati e chiari se avete colori soft, oppure luminosi e vitaminici se invece i vostri colori sono più intensi. In chiave invernale, invece, potete optare per le tonalità della terra e del bosco, più scure e sofisticate.

Come indossare il color cammello: i pantaloni

I pantaloni color cammello sono perfetti per l’estate, perché si abbinano benissimo a tutti i toni freschi del bianco, del verde e dell’azzurro, regalando al look un gusto luminoso, soprattutto se declinati in tessuti come il lino o la garza di cotone. Il mio suggerimento, se avete toni caldi, è quello di scaldare ulteriormente il vostro look con dettagli dorati. Viceversa, se avete sottotono freddo, potete raffreddare l’insieme con bijoux argento.

Come indossare il color cammello: la gonna

La gonna, che sia a pieghe, lunga o corta, a tubino o a ruota, sarà super cool abbinata al bianco. Questo colore infatti, soprattutto se indossato con accori come le sneakers o un top più o meno lavorato, diventa immediatamente grintoso e fresco. In questo modo, potete far diventare anche la camicia più bon ton un capo facile, da portare anche per un aperitivo tra amiche!

Come indossare il color cammello: gli accessori

La borsa in pelle color cuoio è un capo che non può mancare nel nostro guardaroba: è super versatile e pratica e rende sofisticato anche un look sportivo. Volete aggiungere stile al cardigan coloratissimo e girly? Allora la postina in pelle color cuoio sarà perfetta! L’ideale sarà completare il look con un crop top e un paio di jeans dal taglio morbido e il gioco è fatto!