Ad Affari Tuoi, Sara prende una decisione che le costa una fortuna. Ma a sorprendere Stefano De Martino è la piccola Bianca, che aveva previsto tutto fin dall'inizio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

Si dice sempre che bisogna ascoltare i propri genitori ma, qualche volta, sarebbe meglio dare retta anche ai figli. Lo sa bene Sara, protagonista della puntata di Affari Tuoi, che ha visto sfumare il sogno di portare a casa 300mila euro. E pensare che sua figlia Bianca, di appena 9 anni, aveva intuito tutto. La bambina aveva suggerito alla mamma quale pacco scegliere, ma la concorrente ha preferito seguire il proprio istinto. Una decisione che ha trasformato una partita ricca di speranze in una serata di rimpianti. Pure Stefano De Martino è rimasto colpito dall’intuizione della piccola, tanto da dedicarle una riflessione.

Affari Tuoi, chi è Sara e il consiglio della figlia Bianca

La protagonista della puntata di venerdì 20 novembre di Affari Tuoi è stata Sara, 41 anni, psicologa e insegnante di sostegno e di scienze umane in un istituto superiore di Sassari. Mamma di due bambine, ha deciso di affrontare l’avventura nel programma di Rai 1 accompagnata dal marito, con la speranza di conquistare uno dei premi più grossi.

Ma a rubare la scena, pur non essendo fisicamente al centro dello studio, è stata sua figlia Bianca che, prima della partita, aveva dato alla mamma un suggerimento assai preciso.

La bambina, nata il giorno 14, aveva consigliato a Sara di puntare proprio sul pacco numero 14 e di portarlo fino alla fine. Un’intuizione che la donna ha deciso di non seguire, senza immaginare che quel consiglio avrebbe potuto cambiarle la serata.

Infatti proprio quel pacco nascondeva il premio più ambito: 300mila euro. Una scoperta che ha lasciato l’amaro in bocca alla concorrente e ha sorpreso il pubblico.

Bianca aveva ragione, Stefano De Martino resta colpito

L’intuizione della piccola Bianca non è passata inosservata nemmeno a Stefano De Martino, che ha commentato l’accaduto con una riflessione sulla particolare sensibilità dei bambini.

“Ci ritroviamo spesso a dire che i bambini hanno sempre ragione ma poi non li ascoltiamo. Chissà perché, forse perché hanno un intuito, una sensibilità particolare, forse perché sono scevri dai nostri giudizi”, ha osservato il conduttore.

Bianca, senza calcoli o strategie, aveva individuato il pacco giusto, mentre la mamma, alle prese con la tensione del gioco e con decisioni sempre più difficili, aveva scelto una strada diversa.

Del resto, ad Affari Tuoi la fortuna può cambiare tutto nel giro di pochi secondi. E questa volta a dimostrare di avere un fiuto speciale è stata proprio una bambina di neppure dieci anni.

Affari Tuoi, Sara accetta 15mila euro ma sbaglia ancora

Dopo aver visto sfumare i 300mila euro, Sara si è ritrovata ad affrontare le ultime battute della partita con due cifre ancora in gioco: 10mila e 20mila euro.

A quel punto è arrivata la telefonata del Dottore, che ha proposto alla concorrente un’offerta di 15mila euro. Esattamente a metà strada tra i due premi rimasti.

Sara ha riflettuto sulla possibilità di continuare, ma alla fine ha preferito fermarsi, scegliendo di non mettere ulteriormente alla prova la fortuna.

“Non me la sento più di rischiare”, ha spiegato prima di accettare l’assegno. Una mossa comprensibile, soprattutto dopo una partita così carica di emozioni. Ma il colpo di scena è arrivato al momento dell’apertura del suo pacco, che conteneva 20mila euro.

Sara è quindi tornata a casa con 15mila euro, rinunciando a 5mila euro in più che avrebbe potuto conquistare continuando a giocare. Ma il rimpianto più grande resta quello legato al suggerimento della figlia Bianca.

Perché, almeno questa volta, la piccola di casa aveva davvero battuto il Dottore. E chissà che, dopo questa esperienza, mamma Sara non decida di ascoltare un po’ di più i consigli della figlia.