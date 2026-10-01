Affari Tuoi, Luca Argentero punzecchia De Martino: “Potreste finire 5 minuti prima?”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Affari Tuoi, la puntata del 1° ottobre

Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è una delle punte di diamante del palinsesto Rai: il game show dei pacchi piace a grandi e piccini, e anche nella puntata del 1° ottobre non sono mancate risate, emozioni e un ospite a sorpresa. In studio, infatti, ha fatto il suo ingresso Luca Argentero, protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani.

Affari Tuoi, la gara

A giocare nella puntata del 1° ottobre di Affari Tuoi è stata Giulia, concorrente del Piemonte proveniente da Settimo Torinese, accompagnata dal fidanzato Matteo. Una coppia decisamente particolare: entrambi sono infatti wrestler professionisti. Lei combatte con il nome d’arte di Jaguar Giuly, mentre lui sul ring è conosciuto come Matt Disastro.

La gara della 25enne non è iniziata nel migliore dei modi: Giulia ha eliminato subito diverse cifre alte contenute nei pacchi, tra cui 30mila e 20mila euro, mentre il pacco numero 2 nascondeva 200mila euro. La situazione si è complicata con i tiri successivi: sotto il pacco numero 4 della Campania si nascondevano 75mila euro, mentre il 20 conteneva il premio massimo da 300mila euro. Poco dopo è sfumata anche un’altra somma pesante: i 100mila euro del Molise.

Il Dottore ha offerto alla concorrente prima 30mila e poi 15mila euro, ma Giulia ha preferito proseguire.

Affari Tuoi, l’ingresso di Luca Argentero

Il momento clou della puntata del 1° ottobre, tuttavia, non riguarda strettamente la gara. Annunciato da una finta telefonata del Dottore, è entrato in studio il “doc” Luca Argentero: la prima puntata della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani va infatti in onda proprio dopo Affari Tuoi.

L’attore piemontese ha accompagnato la concorrente per una breve parte del suo percorso, concedendosi un arguto scambio di battute con Stefano De Martino: “Potreste finire 5 minuti prima?“, ha chiesto Argentero, con l’intento di anticipare la messa in onda della fiction che lo vede protagonista.

“E tu, doc, potresti prendere in cura Herbert?”, ha ribattuto con la stessa ironia il futuro conduttore del Festival di Sanremo prima di salutare l’attore.

Affari Tuoi, finale amaro per Giulia

La gara è ripresa a pieno ritmo dopo l’uscita di Luca Argentero. Rimasta con soli due pacchi rossi ancora in gioco, Giulia ha deciso di accettare il cambio proposto dal Dottore, lasciando il suo numero 10 per prendere il pacco 11. Una scelta che, almeno in un primo momento, sembrava fortunata: nel vecchio pacco si nascondeva infatti la ballerina.

Una serie di mosse fortunate le ha permesso di recuperare terreno, arrivando in finale con due potenziali scenari agli antipodi: da un lato 1 euro, dall’altro il pacco nero. Il Dottore le ha offerto un ultimo cambio, ma la concorrente ha deciso di non abbandonare il numero scelto poco prima. Dietro la decisione c’era anche un motivo molto personale: “L’11 è il numero di mio nonno che è andato via per un brutto cancro e quindi voglio credere in questo pacco”, ha spiegato Giulia commossa.

La speranza della ragazza, però, si è spenta pochi istanti dopo: nel suo pacco numero 11 c’era infatti 1 euro, mentre il pacco nero conteneva 20mila euro. Un finale amaro per la wrestler che, tuttavia, ha imparato proprio sul ring che dopo una sconfitta ci si può sempre rialzare.