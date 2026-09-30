Doc - Nelle tue mani 4 sta per tornare: quando andranno in onda le puntate, le anticipazioni e il suolo di Cristina Marino.

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IPA Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani 4 sbarca finalmente in televisione con una stagione nuovissima, ricca di colpi di scena e di puntate che promettono di emozionare i fan. Al centro delle storie dei vari episodi il medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma anche i personaggi più amati e una dottoressa a cui presterà il volto Cristina Marino.

Doc – Nelle tue mani 4, quando inizia, dove vederlo e le puntata

Partiamo dalle basi: quando inizia Doc – Nelle tue mani 4? La quarta stagione della fortunata serie con Andrea Fanti (Luca Argentero) sbarcherà su Rai Uno giovedì 1 ottobre 2026. Il centro di tutto sarà, ancora una volta, il Policlinico Ambrosiano che però vedremo profondamente cambiato sin dai primi minuti dello show. Al centro della nuova stagione del medical drama ci saranno, come di consueto, i casi clinici, ma anche le vicende personali di Andrea Fanti. Fra i temi centrali la sanità pubblica sottoposta a pressioni e problemi, ma anche capace di fare grandi cose. Quest’anno il cast si arricchisce con una new entry: Cristina Marino che nella vita reale è la moglie di Luca Argentero.

L’appuntamento dunque è per giovedì 1 ottobre 2026 con la prima puntata. In totale sono previste per Doc – Nelle tue mani 4 ben 8 prime serate, con due episodi per ogni puntata. In tutto dunque assisteremo a 16 episodi della serie tv che andranno in onda sempre di giovedì sera, come era accaduto nelle stagioni precedenti. I primi otto episodi sono stati diretti da Nicola Abbatangelo, mentre gli altri otto hanno la regia di Alessandro Tonda. Tutte le puntate saranno poi disponibili in streaming su RaiPlay, con la possibilità di recuperare gli episodi persi o rivedere quelli del passato.

Cristina Marino in Doc – Nelle tue mani 4

Fra le novità più interessanti, come anticipato, c’è l’ingresso nel cast della serie tv di Cristina Marino. La moglie di Luca Argentero interpreterà Lidia Morganti, una dottoressa a gettone. Secondo le prime anticipazioni il suo non sarà un ruolo secondario e assumerà sempre più importanza, tanto che si ipotizza un ritorno nella prossima stagione.

“Noi abbiamo già lavorato insieme, ci siamo conosciuti su un set – aveva raccontato qualche tempo fa Argentero, commentando l’arrivo nel cast di Cristina Marino -. Lei interpreta un ruolo molto attuale, e credo che il nostro vissuto sia stato un vero arricchimento per la serie”.

Oltre a nuovi volti, i telespettatori ritroveranno anche i protagonisti più amati di Doc – Nelle tue mani 4. Prima di tutto Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia, diventata primaria. Accanto a lei Pierpaolo Spollon, ma anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Le anticipazioni di Doc – Nelle tue mani 4

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, partirà dalla fine della terza quando Andrea Fanti aveva deciso di allontanarsi dall’ospedale per stare con Agnese. Tornato all’Ambrosiano, il medico scoprirà che tante cose sono cambiate e che la struttura sta vivendo un momento di grande difficoltà.

Giulia è stata scelta come primaria di Medicina Interna, costretta ad affrontare una situazione economica complicata dopo che Stefano Campigli, nuovo direttore sanitario, ha imposto numerosi tagli. I due si ritroveranno, ma soprattutto si scontreranno, alle prese con visioni della medicina e responsabilità. Un conflitto che darà il via ad una nuova stagione che promette grandi emozioni.