Stefano De Martino cambia nome ad Affari Tuoi: la rivelazione a Herbert Ballerina

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi con una nuova puntata il 4 novembre 2026. Un appuntamento ricco di colpi di scena e con un finale davvero inaspettato che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e messo in difficoltà il Dottore.

Stefano De Martino cambia nome ad Affari Tuoi

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Maria Vittoria dal Trentino Alto Adige, una simpatica receptionist che ha pescato il pacco numero 14. Arrivata nello show condotto da Stefano De Martino, la concorrente ha rivelato di essere originaria di Rovereto, in provincia di Trento, e di essere mamma di due bambine: Rachele e Marisol.

Ha scelto di giocare nel programma di Rai Uno con il fratello Giorgio che produce porte blindate e pratica pugilato. Da subito Maria Vittoria ha travolto Stefano De Martino con la sua simpatia, conquistandolo con un dettaglio particolare, la scelta di chiamarlo “Martino”.

“Lei mi chiama Martino”, ha annunciato il presentatore ad un Herbert Ballerina piuttosto divertito. La partita di Maria Vittoria è iniziata bene e con il primo tiro la pacchista ha eliminato un pacco blu. Poco dopo però ha visto sfumare il premio da 75mila euro.

Dopo diversi tiri e con un pizzico di fortuna, il podio è rimasto intatto. “Ottima partenza – ha commentato Stefano De Martino, che si è anche lasciato andare ad una freddura -. Da tanto non sentivamo le campane, ma dopo il pugile…”.

La prima offerta da 37mila euro del Dottore non è tardata ad arrivare e Maria Vittoria si è emozionata, guardando l’assegno. “Tenere in mano questi soldi per me è tanto perché lavoro duro e per le mie bimbe è tosta perché faccio un lavoro che guadagno poco – ha confessato al conduttore -. Ma guardo quel podio lì…”

Le lacrime di Maria Vittoria ad Affari Tuoi

Poco dopo, parlando di numeri fortunati e sfortunati, Maria Vittoria ha raccontato a De Martino un episodio doloroso della sua vita, spiegando di essere stata male due mesi dopo la nascita di sua figlia per via di un problema al cuore.

“Il 4 sono stata male dopo che la mia bambina era nata da due mesi. Mi ricordo e non mi ricordo il giorno – ha detto lasciandosi andare alle lacrime -. Per me è stata dura perché avevo partorito da poco. Poi in poche settimane mi hanno operato ed è andata bene per fortuna”

“Quel 4 rappresenta una cosa negativa, vuoi cancellarlo?”, gli ha chiesto Stefano De Martino e la concorrente ha deciso di seguire quella via. Peccato che dentro quel pacco ci fossero 300mila euro.

Nonostante ciò Maria Vittoria ha proseguito la sua corsa verso la finale, rifiutando un cambio del Dottore e restando con due blu, cinque rossi e un Pacco Nero.

A quel punto è arrivata l’offerta del Dottore da 30mila euro. “La cosa mi insospettisce, è stato un po’ bassino”, ha commentato Maria Vittoria, che ha deciso di rischiare e, al tiro successivo, ha trovato anche Tommasino.

Sul finale Maria Vittoria si è trovata con la possibilità di vincere 20mila euro oppure 100mila euro.

“Prima di venire qua mia figlia mi ha detto che il suo numero, il 5, sarà il vincente”, ha spiegato, ma quando il Dottore ha offerto 50mila euro la situazione si è fatta ancora più intricata.

Alla fine, dopo una lunga discussione con il fratello, Maria Vittoria ha rifiutato l’assegno e ha scelto di andare dritta per la sua strada. Una mossa che le ha consentito di portare a casa un montepremi di 20mila euro. Il premio da 100mila era infatti in un altro pacco.