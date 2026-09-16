Sandro Paternostro è il grande giornalista e conduttore sposato con Carmen Di Pietro: l'amore fra i due nonostante la differenza d'età

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Carmen Di Pietro

Sandro Paternostro è stato il primo marito di Carmen Di Pietro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e volto televisivo molto amato. Giornalista e conduttore tv, Paternostro si innamorò di Carmen quando lui aveva 76 anni e lei 33. Il loro amore e le nozze, per via della differenza d’età, fecero molto discutere e ancora oggi la showgirl ricorda il giornalista con affetto, spiegando di non aver mai superato la sua morte.

Chi era Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro

Classe 1922, originario di Palermo, Sandro Paternostro è stato un conduttore e giornalista molto apprezzato tanto che nel 1986 ha ricevuto il Premio Vittorio De Sica per la televisione. La sua carriera è iniziata nel dopoguerra quando ha cominciato a lavorare come cronista per L’Ora, quotidiano palermitano. All’inizio degli anni Cinquanta, collaborava già con numerosi quotidiani nazionali e radio.

Poi il passaggio in Rai e il ruolo, fondamentale, di corrispondente estero, con la capacità unica di raccontare la Germania Ovest, ma anche la Rivoluzione Culturale Cinese da Pechino. Abiti in stile inglese e uno stile di conduzione unico, resero Sandro Paternostro un mito della tv, spingendolo ad apparire sul piccolo schermo anche dopo il trasferimento in Inghilterra e la pensione.

L’amore di Sandro Paternostro e Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro non ha mai nascosto di aver amato moltissimo Sandro Paternostro e di aver sofferto per la sua morte. Quando i due si incontrarono Carmen aveva poco più di trent’anni, mentre lui era già andato in pensione e si era trasferito a Londra, collaborando con la televisione italiana come ospite in vari programmi.

IPA

Cinque anni d’amore, poi le nozze, nel 1998. Il matrimonio è però durato solo due anni, sino alla morte improvvisa di Sandro Paternostro. All’epoca la showgirl, che si trovava in Italia, mentre il marito era a Londra, venne informata con una telefonata. Un evento che, ancora oggi, Carmen Di Pietro ricorda con dolore, affermando di non aver mai superato quel momento così doloroso.

Proprio per questo in casa sua ci sarebbero ancora appese, in corridoio, le foto di Sandro Paternostro. In seguito Carmen ha avuto due figli, Alessandro e Carmelina, avuti dal compagno Giuseppe Iannoni. La relazione fra i due è durata sedici anni, ma dopo la morte di Paternostro, la conduttrice non si è voluta più risposare. Il nome del suo primogenito è proprio un omaggio al giornalista e presentatore tanto amato.

“Lui è stato il mio amore vero, ero innamoratissima – ha confessato Carmen in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Belve di Francesca Fagnani -, non l’ho mai abbandonato ed è sempre con me, ho anche chiamato mio figlio Alessandro”.

In quell’occasione la showgirl aveva anche ricordato le critiche ricevute per via della differenza d’età fra i due e un sentimento così forte da superare qualsiasi ostacolo: “Se lui mi ha sposato è perché mi voleva bene – aveva chiarito alla conduttrice -. Non è che uno a 78 anni deve per forza essere stupido. Ognuno può pensare quello che vuole, io gli volevo bene”.