Aryna Sabalenka, il segreto della collana da 83 carati con cui gioca a tennis

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka non è certo una donna che passa inosservata. Non solo per via della sua bellezza e dell’enorme talento nel tennis, ma anche per la capacità di scegliere dettagli che fanno la differenza. Come la collana che ha scelto di indossare durante gli US Open 2026 da ben 83 carati.

La collana con gemme e oro di Aryna Sabalenka

Nei suoi scontri sul campo agli US Open 2026, Aryna Sabalenka si è fatta notare non solo grazie a servizio e potenza, ma anche per una collana con pietre preziose che ha un costo folle. Si tratta di un gioiello piuttosto vistoso che la tennista bielorussa ha indossato in campo.

Un gioiello costosissimo realizzato per lei da una maison di alta moda newyorkese con 83 carati di gemme. Il collier sfoggiato da Aryna è in oro giallo 18 carati con pietre e gemme di colori e forme diverse. Troviamo dunque spinelli, tanzaniti, crisoberilli, ma anche zirconi, granati, zaffiri e tormaline. Una successione di colori e un luccichio straordinario, creato appositamente per essere indossato dalla tennista.

La collana fa parte di un set che comprende un bracciale da 28 carati e degli orecchini per un totale di 127 carati di preziosissime pietre. Poiché il gioiello è stato ideato e realizzato solamente per Aryna si tratta di un pezzo unico di cui è difficile stabilire il prezzo. Potrebbe costare però intorno ai 400 mila dollari per l’intero set.

Ciò che rende ancora più speciale la collana è che è stata progettata per poter essere indossata durante lo sport. I gioiellieri che l’hanno ideata dunque hanno creato le incastonature e i vari collegamenti fra le pietre per accompagnare al meglio i movimenti di Aryna, oscillando leggermente. La forma e la lunghezza inoltre sono totalmente compatibili con i look sfoggiati sul campo da tennis durante gli US Open 2026.

“I gioielli sono un modo in cui esprimo me stessa, sia dentro che fuori dal campo – ha raccontato la campionessa -. Questa collaborazione mi è sembrata un passo naturale nell’evoluzione del mio stile”. Scherzando ha poi spiegato di indossare la collana per distrarre le sue avversarie in campo.

La storia di riscatto Aryna Sabalenka

Unica dentro e fuori dal campo da tennis, Aryna Sabalenka ha alle spalle una storia fatta di forza, coraggio e riscatto. Nel 2019 la tennista ha perso suo padre, a soli 43 anni, a causa di una meningite. Un lutto dolorissimo con cui ancora oggi fa i conti.

“Era facile parlare con lui – ha raccontato di recente -. Era la persona che mi aiutava davvero a rimettermi in carreggiata quando le cose non andavano bene”. Poi nel 2024 la scomparsa del fidanzato Konstantin Koltsov. Una tragedia che Aryna ha affrontato anche rifugiandosi nel tennis. “Il tennis mi ha davvero salvata dalla depressione. Cercavo solo di concentrarmi sull’allenamento, per passare meno tempo a pensare a me stessa. Piangevo molto durante gli allenamenti. È stato un momento molto difficile della mia vita”.

Oggi la campionessa è di nuovo felice. Al suo fianco c’è Georgios Frangulis, imprenditore sudamericano con cui presto convolerà a nozze.