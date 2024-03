Fonte: IPA Kostantin Koltsov e Aryna Sabalenka

“Siamo in lutto” ha scritto la federazione bielorussa di hockey annunciando l’improvvisa e prematura morte di uno dei suoi più noti ex giocatori: Konstantin Koltsov, aveva solo 42 anni. La federazione fa soltanto sapere che la morte è avvenuta all’improvviso e non vengono specificate né le cause né il luogo del decesso. Koltsov era da tempo legato alla campionessa Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo nel tennis femminile.

Konstantin Koltsov, il “missile” dell’hockey

Konstantin Koltsov è stato a lungo uno dei più forti giocatori di hockey sul ghiaccio del panorama internazionale. I suoi esordi risalgono alla stagione 1997-98, quando iniziò a giocare nella prima divisione bielorussa del Junactva Minsk. In seguito, si trasferì nel campionato russo dove, grazie alle sue imprese con la squadra del Severstal Cherepovets, si guadagnò il soprannome di Russian Rocket II, il secondo missile russo.

Con la nazionale bielorussa Koltsov partecipò a nove campionati del mondo IIHF e a due Olimpiadi invernali, nel 2002 e nel 2010. Il “missile” stregò anche gli Stati Uniti, giocando nell’Nhl, il campionato di hockey americano, con il team dei Pittsburgh Penguins. Oggi, ormai ritiratosi dal campo, Koltsov, allenava la squadra del Salavat Yulaev, nella città russa di Ufa.

La storia d’amore con Aryna Sabalenka

Konstantin Koltsov è stato a lungo sposato con la moglie Julia, dalla quale ebbe tre figli. La coppia divorziò nel 2020, l’anno successivo il campione di hockey iniziò a frequentare ufficialmente la tennista connazionale Aryna Sabalenka, la numero 2 nella classifica mondiale delle tenniste attualmente in attività.

E alcuni siti di informazione bielorussi affermano che, al momento della morte, Koltsov si trovasse proprio assieme a Aryna, nella città di Miami, dove la tennista vive e dove, tra pochi giorni, inizierà a gareggiare nel Masters 1000. La coppia, nonostante gli anni di differenza (42 lui e 25 lei) era molto affiatata e, oltre alla passione per lo sport, condivideva anche quella per i viaggi.

Sul profilo Instagram di Sabalenka sono numerosi i ricordi delle loro frequenti fughe d’amore, dalla vacanza a Roma alle gite nelle più importanti città europee. Concentrati sullo sport e ben disciplinati, i due non si lasciavano tentare dalle luci del gossip, ma non hanno mai nascosto il sentimento che li legava.

Adesso, la tennista che è stata numero 1 al mondo e ha vinto due Austrial Open, si trova ad affrontare un altro grave lutto. Appena 5 anni fa, Sabalenka aveva perso il padre, anch’egli morto a poco più di 40 anni. Anche lui, come il fidanzato, era un ex giocatore di hockey, ma aveva iniziato l’amata figlia al campo da tennis. Dopo la scomparsa del genitore, Aryna si è tatuata una tigre sull’avambraccio, perché il suo motto è “lotta, continua a lottare, su ogni singolo punto”.