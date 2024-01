Chi è Coco Gauff, la giovane tennista in semifinale agli Australian Open

Fonte: IPA Coco Gauff

Prima la celebrità a 16 anni dopo aver battuto la regina del tennis Venus Williams sul campo più famoso del globo, Wimbledon, poi la depressione, l’idea di lasciare il tennis e un mondo che le risultava sempre più stretto, infine la vittoria agli US Open 2023, nello Slam di casa sua. Ecco chi è Coco Gauff, la giovane tennista in gara alle semifinali dell’Australian Open considerata una nuova stella dello sport.

Chi è Coco Gauff

Cori Gauff, meglio conosciuta come Coco, è nata il 13 marzo 2004 a Delray Beach, una cittadina di 65000 abitanti nello stato della Florida. Da sempre appassionata di tennis, Coco ha lo sport nel sangue: Corey, suo padre e allenatore, era un giocatore di basket negli anni dell’università, mentre sua madre Candi è stata ostacolista ed eptatleta. Coco non ha impiegato molto ad attirare su di sé l’attenzione degli addetti ai lavori, quando, già nel 2017, all’età di appena 13 anni, vinceva due titoli Slam Junior.

Fonte: IPA

Passano appena due anni e l’ascesa nel tennis dei grandi è completata, raggiungendo gli ottavi di finale a Wimbledon nel 2019 dopo aver sconfitto la già citata Venus Williams. Il mondo la incorona a nuova regina, i titoli dei giornali sono tutti per lei: “È nata una stella”, e la considerano di fatto un’erede delle fortissime sorelle Williams.

La carriera di Coco Gauff e la battaglia contro la depressione

Come un fulmine a ciel sereno, la Gauff inizia a faticare e decide di prendersi una pausa. Il motivo è una sofferenza personale derivata dalla depressione. “Per tutta la vita sono sempre stata la più giovane a fare le cose, cosa che ha creato un clamore che non volevo” ha raccontato all’Indipendent: “Proprio prima di Wimbledon stavo faticando a capire se il tennis era davvero quello che volevo. Ho sempre avuto risultati, quindi non era questo il problema; tuttavia, mi sono ritrovata a non apprezzare ciò che amavo.”

Nonostante la sofferenza, la giovane tennista ha deciso di continuare a fare quello che più ama, sfidando la depressione e scoprendo la sua vera forza interiore: “Alla fine ho deciso di non lasciare, ma sono arrivata vicina ad andare in quella direzione. Ero confusa e volevo capire se il tennis era quello che volevo o quello che gli altri volevano che io facessi. Ci sono stati momenti difficili in cui piangevo. Ne sono uscita più forte e ho imparato a conoscere molto meglio me stessa.”

Coco Gauff agli “Australian Open”

Nel 2023 la carriera di Coco Gauff continua a puntare alle stelle. Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon, la tennista ha continuato a giocare vincendo il suo primo big title ai WTA 1000 di Cincinnati. Poche settimane dopo, la vittoria agli US Open contro Aryna Sabalenka che le ha permesso di rientrare tra le prime posizioni WTA.

Ora, Gauff ha provato ad avvicinarsi a un nuovo titolo: arrivata alla semifinale degli Australian Open 2024 proprio contro Aryna Sabalenka, non è purtroppo riuscita a battere la tennista russa perdendo la possibilità di aggiudicarsi la finale.