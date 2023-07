Addio a CoCo Lee, morta a 48 anni. La vita privata e la lotta alla depressione

Fonte: IPA Addio a CoCo Lee

A 48 anni è morta CoCo Lee, la cantante e attrice nata a Hong Kong. Una carriera sempre al massimo – è stata la voce di Mulan nel film Disney, oltre a essere stata la prima donna cinese a esibirsi agli Oscar – e un’ombra sulla sua vita, contro cui combatteva da tempo: la depressione. Ad averlo annunciato in una dichiarazione congiunta le sorelle maggiori, Carol e Nancy Lee, su Facebook.

Addio a CoCo Lee: è morta a 48 anni. Lottava contro la depressione

Una notizia che ha lasciato attonita la famiglia Disney: CoCo Lee ci ha lasciati a 48 anni il 5 luglio 2023, dopo aver tentato il suicidio il 2 luglio nella sua casa di Taipei. Ricoverata d’urgenza al Queen Mary Hospital di Hong Kong, è morta dopo 3 giorni in coma.

Nella dichiarazione della famiglia, le sorelle hanno parlato dell’anniversario della carriera dell’artista – ben 30 anni di successi – e della sua lotta alla depressione. “CoCo soffriva di depressione da alcuni anni, ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi. Anche se CoCo ha cercato un aiuto professionale e ha fatto del suo meglio per combattere la depressione, purtroppo il demone dentro di lei ha avuto la meglio”.

Nell’ultimo post su Instagram della cantante, datato il 31 dicembre 2022, c’è scritto: “Un anno incredibilmente difficile. Non sei solo, non importa quanto dura sia la vita, io sono con te”. In America e in Cina in molti hanno sollevato il tema della depressione e della salute mentale: CoCo Lee, nonostante la sua battaglia contro i demoni, è sempre apparsa molto forte in pubblico.

La carriera e i successi

Cantautrice, produttrice discografica, ballerina e attrice cinese-americana, la carriera di CoCo Lee è stata un successo sotto molti aspetti. Non si è mai fermata e ha sempre avuto la capacità di fare la differenza. La sua musica è stata in grado di arrivare ovunque: il suo è stato un successo internazionale, con influenze pop, hip-hop, R’n’B e soul. Spesso è stata soprannominata come “Asian Pop Diva”, o ancora la “Mariah Carey asiatica”.

La sua carriera è iniziata 30 anni fa con il concorso canoro New Talent Singing Awards nel 1993. La fama per lei è arrivata appena 8 anni dopo, quando nel 2001 si è esibita alla cerimonia degli Oscar, cantando A Love Before Time, dal film La tigre e il dragone. Il brano è stato candidato agli Oscar. La sua voce – così come la potenza scenica – l’ha portata a cantare l’inno ufficiale americano in occasione degli Houston Rockets NBA. Talentuosa, influente, dallo spirito pionieristico: le sue esibizioni erano sempre accattivanti.

La vita privata: le nozze con Bruce Rockowitz

CoCo Lee è stata sposata con Bruce Rockowitz: la coppia non ha avuto figli, anche se Rockowitz aveva due figlie nate da una precedente relazione. Nel 2018, CoCo Lee si è sottoposta alla fecondazione in vitro. “Un bambino è un dono di Dio”, aveva detto alla stampa. Coco e Bruce si sono uniti in matrimonio nell’ottobre del 2011, dopo otto anni dal primo appuntamento.

Le nozze sontuose, in base a quanto riportato dal Daily Mail, hanno avuto un costo di 12 milioni di dollari, e al banchetto si sono esibiti tanti artisti internazionali, come Bruno Mars, Alicia Keys e i Black Eyes Peas. Negli ultimi anni ci sono state diverse speculazioni sulla presunta separazione, voci mai confermate dai diretti interessati.