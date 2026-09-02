IPA Valentina Ferragni ha realizzato la sua versione di bedazzling

Nella famiglia Ferragni la moda e la caccia alle ultime tendenze è di casa e questa volta a incuriosire le fashioniste è la più piccola delle sorelle, Valentina che in alcuni scatti social ci ha fatto scoprire e (per molte di noi) riscoprire una delle tendenze più pop di fine estate: il bedazzling. La tecnica più facile a realizzarsi che a pronunciarsi consiste nel decorare accessori e capi d’abbigliamento con strass, cristalli e gemme colorate. In voga nel corso degli anni 2000 Valentina Ferragni ha voluto rivisitarla a modo suo e non si è limitata a decorare gli oggetti. Ha messo in campo tutta la sua creatività facendo diventare lei e il suo simpatico cagnolino Pablo, modelli di questa nuova tendenza di cui sentiremo parlare nelle prossime settimane.

Valentina Ferragni e la passione per il bedazzling

Da amante della moda Valentina Ferragni è sempre attenta ai social e dopo aver intercettato le prime avvisaglie su Instagram e TikTok non si sarà fatta sfuggire la torta di Kylie Jenner per il suo 29esimo compleanno, una tempesta di pietre e strass che ha dato la spinta definitiva a questa tendenza. Mentre la modella americana si è fermata al dolce, Valentina ha voluto fare di più puntando su fantasia e una buona dose di ironia. Su Instagram ha poi postato il risultato finale ai suoi follower: dopo aver decorato il viso con gli strass, non ha voluto privare di questa esperienza neanche il suo amato Pablo.

Nell’attacco d’arte anche il cagnolino è diventato modello per un giorno e ha sfoggiato il viso ricoperto di pietre colorate. Come se non bastasse Valentina Ferragni ha deciso di vivacizzare la sua nail art questa volta scegliendo uno stile più minimal. Le pietre grandi sono state sostituite da mini strass, sempre colorati e applicati su unghie lattiginose. Una manicure a pois nella versione 3D perfetta per il ritorno al lavoro senza rinunciare alla leggerezza tipica dell’estate.

In perfetto stile bedazzling l’influencer ha lasciato la sua firma anche sulla scatoletta di gioielli del proprio brand (Valentina Ferragni Studio) rendendolo ancora più vivace. Il risultato è in linea con l’estetica giocosa e scanzonata degli anni 2000 che l’imprenditrice ha reinterpretato in modo glamour e con tutto lo stile e l’eleganza che la contraddistinguono.

L’arte del beddazling seguendo lo stile di Valentina Ferragni

Il bedazzling non è una novità, se hai vissuto negli anni 2000 di sicuro lo avrai sperimentato e ora puoi tornare nuovamente a decorare i tuoi oggetti o accessori personalizzandoli. Quello che ha conquistato i social e in primis Valentina Ferragni del bedazzling è la possibilità di lasciare il segno e di creare qualcosa che rispecchi in pieno lo stile.

Se vuoi sperimentare questa tendenza, la prima cosa da fare è scegliere i capi, gli oggetti o seguendo l’esempio dell’imprenditrice le parti del corpo che vuoi decorare.

Scelte le borse, la cintura, le scarpe o perfino lo smartphone ora è il momento di selezionare gli strass e le pietre che preferisci. Dato che questo trend è diventato popolare trovare cristalli dalle forme, colori e dimensioni diverse non è difficile, ce ne sono tantissimi online spesso in kit dotati di colla specifica per tessuti. Una volta applicati lascia asciugare l’adesivo prima di indossare l’accessorio e avrai il tuo oggetto bedazzling unico e pronto per essere sfoggiato.

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