Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le collanine colorate completano anche il look più semplice

L’estate è la stagione in cui gli accessori si prendono la scena, con gli abiti ridotti al minimo, dobbiamo necessariamente aggiungere punti luce e colore per elevare il nostro look. Questo compito la maggior parte della volte viene affidato alle collane che hanno il merito di impreziosire il décolleté con le loro forme scultoree.

L’estate 2026 però ha deciso di puntare alla semplicità e le classiche collane con charms maxi vengono affiancate dalle collanine colorate fatte solo di minuscole pietre in resina o arricchite con ciondoli che richiamano temi marittimi e quelli tipici dell’estate. Da usare sole o dando vita a un layering con girocolli di diversa lunghezza e fattura, questa estate assistiamo alla rivincita delle collanine. Non a caso online possiamo trovarne di tutti i tipi, da realizzare da sole, ma per le più “pigre” ci sono quelle già belle e pronte che aspettano solo di essere indossate.

La collana di perle è un classico anche nella versione colorata

Le collanine colorate hanno un mood minimalista che sa anche trasformarsi in un bijoux chic nel momento in cui alle micro perline sostituiamo le perle un po’ più grandi ma nella versione multicolor. Le opzioni online sono tantissime perché passiamo da quelle monocromatiche con perle grandi a quelle con perline leggermente più piccole e colorate con nuance che si attestano sulla stessa palette o a contrasto – e di diverse grandezze – per un risultato più originale. Per completare un look da sera ti consigliamo di preferire quelle con charms a forma di cuore che daranno un tocco chic al tuo outfit.

JYIXXZX La collana di perle monocromatica

ALMENDRA La collana di perline colorata

GlamRays La collana con perle colorate

Le collanine con charms ispirati alla frutta

Le collanine colorare come abbiamo visto hanno uno stile easy, ma per renderle ancora più allegre ti consigliamo di provare quelle che si ispirano al mondo della frutta. Per avere un gioiello di tendenza scegli quelle che combinano le classiche perline, magari sui toni del bianco o perfino trasparenti a charms che ricordano un goloso frutto estivo come le fragole, le ciliegie o i limoni. Indossate con il costume eleveranno il look.

JEYORZY La collana con perline e ciliegie

IMINI La collana con perline e frutta

Collana con elementi marini

Nel caso in cui le tue vacanze siano appena terminate e vuoi portarti il loro ricordo al ritorno in ufficio, le collanine colorate con elementi marini sono pronte a farti fare un tuffo indietro. In questo caso puoi scegliere quelle a girocollo e hai a disposizione più opzioni. Se preferisci più charms a tema marino ti consigliamo di puntare sulle collane girocollo, se invece ti piace l’idea del layering di collane allora puoi optare per collane di diversa fattura: alcune solo con perline colorate, altre con charms, altre ancora con un semplice cordino e ciondoli, daranno colore anche al look più semplice.

CHONGQILAO Set di collane colorate

YEAMLTE Collana con conchiglie

YEAMLTE Collana con stella marina

Le collanine tie, l’essenzialità che vince su tutto

L’eccezione che conferma la regola è rappresentata dalle collane tie. Sebbene queste siano formate da un laccetto in cuoio o similpelle possono rientrare tra le collanine colorate perché a renderle molto più vivaci sono i charms. L’essenzialità del laccetto ti lascia libera di scegliere i ciondoli che vuoi da quelli a tema marino a quelli a forma di cuore, fiori, gelato. Insomma non ci sono limiti alla fantasia.

Générique Collana tie con conchiglie

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