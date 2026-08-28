Chi è Georgios Frangulis, futuro marito della tennista Aryna Sabalenka. Al suo fianco dopo la tragica morte del fidanzato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Georgios Frangulis e Aryna Sabalenka

Si chiama Georgios Frangulis, il futuro marito di Aryna Sabalenka, tennista di grande successo. Un amore forte e importante che è stato fondamentale per la sportiva in un momento molto difficile della sua vita.

Chi è Georgios Frangulis, futuro marito della tennista Aryna Sabalenka

Classe 1988, Georgios Frangulis è nato a San Paolo, in Brasile, ed è un imprenditore. Ha studiato legge e dopo aver lasciato l’Università ha deciso di iniziare una carriera nell’imprenditoria. Nel 2016 ha creato una catena di fast food che realizza prodotti healthy, ha poi fondato un brand di gioielli per uomo. Attualmente è proprietario del Le Mans Football Club, società di calcio con sede a Le Mans.

Una una grande passione per i motori ed è un ex pilota. L’incontro con Aryna Sabalenka è avvenuto nel 2024. All’epoca Georgios stava cerando una testimonial per il suo fast food e la scelta ricadde proprio sulla tennista. Il loro è stato un amore sempre vissuto lontano dai riflettori, capace di ridare speranza alla sportiva dopo la morte dell’amato fidanzato. Poi il 3 marzo del 2026 la proposta di nozze, arrivata con un anello di fidanzamento con un diamante ovale da 12 carati. Una proposta di nozze romantica che ha reso ancora più una favola la storia d’amore fra i due.

Il dolore di Aryna Sabalenka

Parlando del rapporto con il futuro marito Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka ha poi raccontato a People: “La mia vita ha attraversato un periodo davvero difficile e sono stata felicissima di averlo accanto. Mi ha sempre tirato su di morale assicurandosi che facessimo qualcosa di divertente. Con lui riesco a mettere per un attimo da parte il tennis e concentrarmi sulle cose belle della vita, anche quando la carriera non va come vorrei. È stato il mio più grande sostegno e sono davvero felice che sia al mio fianco”.

Il periodo difficile di cui parla la tennista è quello successivo alla morte del suo fidanzato Konstantin Koltsov, scomparso nel 2024. Il 42enne bielorusso ed ex giocatore di hockey sul ghiaccio era stato trovato morto dopo una caduta dal balcone di un resort a Miami. La polizia del dipartimento di Miami-Dade aveva poi confermato che si trattava di un suicidio.

Quando la tragedia era avvenuta la tennista si trovava in un campo da tennis poco distante dall’hotel ed era subito corsa, scoprendo l’irreparabile. “Ho litigato con il poliziotto, non potevo accettarlo”, aveva spiegato, raccontando di essere tornata immediatamente in campo per combattere il dolore con l’amore per lo sport. “Non esiste una risposta giusta o sbagliata in queste situazioni. Ognuno ha bisogno di cose diverse. Per me, tornare al lavoro era l’unica opzione”.

Un dolore immenso, quello per la morte del fidanzato, arrivato a poca distanza dalla scomparsa dell’amato papà della tennista, anche lui ex giocatore di hockey, morto a causa della meningite. “Dicono che il tempo aiuta, ma in un certo senso ora è più difficile. So quanto mio padre sarebbe felice dei miei successi”, aveva raccontato.