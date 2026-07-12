Alexander Zverev, chi è la fidanzata Sophia Thomalla: insieme bellissimi e affiatati

Sophia Thomalla e Alexander Zverev fanno coppia da oltre cinque anni: tra tennis, red carpet e una complicità che conquista anche i social

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Getty Images Zverev e Sophia Thomalla

Alexander Zverev continua a essere uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale, ma da oltre cinque anni c’è una presenza costante che lo accompagna dentro e fuori dal campo: Sophia Thomalla.

Attrice, modella, conduttrice televisiva e imprenditrice, la tedesca è diventata un volto familiare anche per gli appassionati di sport, grazie alla sua presenza sugli spalti nei tornei più importanti e al sostegno incondizionato al campione.

La loro è una relazione vissuta lontano dai riflettori, costruita sulla complicità e sulla condivisione. Non a caso lo stesso Zverev ha più volte definito Sophia una delle persone più importanti della sua vita: “Mi dà tranquillità e sicurezza. Con lei alle mie spalle gioco il mio miglior tennis”.

Chi è Sophia Thomalla: attrice, modella e imprenditrice

Nata il 6 ottobre 1989 a Berlino, Sophia Thomalla è cresciuta in una famiglia di artisti. Sua madre è la celebre attrice tedesca Simone Thomalla, mentre il padre è l’attore André Vetters. Quasi inevitabile, quindi, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Dopo gli studi di recitazione ha debuttato in televisione nella serie poliziesca Il Commissario Laurenti, ma negli anni ha ampliato rapidamente il proprio percorso professionale. È diventata modella, volto pubblicitario e conduttrice di programmi televisivi molto seguiti in Germania.

Il grande pubblico la conosce anche grazie alla vittoria di Let’s Dance, l’equivalente tedesco di Ballando con le stelle, conquistata nel 2010.

Negli anni Sophia ha costruito anche una carriera imprenditoriale fondando il marchio Hardkorn Spirits e oggi è una delle personalità più seguite sui social, dove supera 1,4 milioni di follower su Instagram.

Prima di incontrare Zverev, la sua vita sentimentale aveva già attirato l’attenzione dei media. È stata sposata con il cantante norvegese Andy LaPlegua e, dopo il divorzio, ha vissuto una relazione con Gavin Rossdale, frontman dei Bush ed ex marito di Gwen Stefani. Una storia molto seguita dalla stampa internazionale ma finita poi nel 2018.

L’amore con Zverev e quel gesto scaramantico

La relazione con Alexander Zverev è diventata pubblica nell’autunno del 2021, anche se i due si sono conosciuti e innamorati l’anno precedente, dopo la fine della storia del tennista con la modella e influencer Brenda Patea.

Da allora Sophia è diventata una presenza fissa nei tornei del circuito ATP. Dalle Finals ai Masters 1000 fino agli Slam, viene spesso inquadrata mentre segue con partecipazione ogni punto del fidanzato.

Tra i momenti diventati virali c’è la curiosa stretta di mano segreta che i due si scambiano prima delle partite. Durante gli Australian Open 2025 il gesto ha fatto il giro del web, tanto che Zverev ha scherzato davanti ai giornalisti: “Siamo tedeschi. Questa è la versione più cool che possiamo offrire”.

La loro complicità è emersa anche nella seconda stagione della docuserie Break Point di Netflix, dedicata al mondo del tennis. Le telecamere hanno mostrato il lato più quotidiano della coppia, tra allenamenti, viaggi e piccoli battibecchi. In una scena diventata molto commentata, Sophia prende bonariamente in giro il compagno per la sua cronica puntualità: “È sempre in ritardo, mi fa impazzire”, ha commentato ironicamente.

Nel 2024 qualcuno ha insinuato un flirt tra Zverev e Chiara Ferragni ma è stata Sophia a smentire tutto, chiarendo che si trattava soltanto di una grossa fake news e ribadendo il suo amore per Alexander.

IPA

La figlia di Zverev

Dalla relazione con Brenda Patea, Zverev ha avuto la figlia Mayla. La bambina è nata a marzo 2021, quando la storia tra i due era già giunta al termine.

Nonostante la separazione e le tensioni iniziali, lo sportivo ha sempre dichiarato di voler assumere il proprio ruolo di padre, mantenendo però grande riservatezza sulla vita privata.

Negli ultimi anni il suo nome è stato anche coinvolto nelle accuse di violenza domestica avanzate da due ex compagne, accuse che il tennista ha sempre respinto. L’ATP ha concluso un’indagine senza adottare sanzioni disciplinari, mentre il procedimento legato alle accuse di Brenda Patea si è chiuso nel 2024 con un accordo tra le parti.

Oggi il presente di Zverev parla soprattutto di tennis e di Sophia Thomalla. La coppia non ha figli, ma il campione tedesco non ha mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia numerosa.

Per ora, però, la priorità resta il circuito. E sugli spalti, puntualmente, c’è sempre Sophia: il volto sorridente che, partita dopo partita, continua a essere il punto fermo nella vita del campione tedesco.