Conosciamo meglio quel giovanissimo talento che è Elena Sophai Senise. Don Matteo è una nuova tappa raggiunta, ma non l'ultima

Ufficio Stampa Conosciamo meglio Elena Sophia Senise, all'esordio in Don Matteo 15

Il set di Don Matteo è stato un banco d prova per molti giovani attori e attrici. Continua a esserlo ancora oggi e l’ultima della lista, in ordine cronologico, è Elena Sophia Senise. Una giovanissima interprete che non è però alle prime armi.

Vanta già un po’ d’esperienze, grazie alle quali ha messo in evidenza il proprio talento. Continua il proprio percorso e ora ha una nuova ghiotta chance di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di massa, che da anni segue fedelmente la fiction di Rai 1.

Chi è Elena Sophia Senise

Il 2025 della piccola attrice Elena Sophia Senise è stato davvero emozionante e colmo di soddisfazioni. Parliamo di una giovane promessa del cinema e della fiction italiana, che ha preso parte al successo di Pesci Piccoli 2, la serie dei The Jackal risultata a lungo tra le più viste in Italia.

Il pubblico l’ha poi apprezzata in Costanza, fiction di successo in onda su Rai 1, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola, Questione di Costanza. Come se non bastasse questo considerevole bagaglio, ha poi preso parte a Seduci & Scappa, per la collana Purché finisca bene, con Nino Frassica e Francesco Arca.

Da Don Matteo 15 al cinema

Ciò che attende Elena Sophia Senise nel 2026 è qualcosa di sensazionale. Giovedì 5 marzo è il giorno del suo debutto in Don Matteo 15, che la vedrà al centro di una storia a tratti commovente. Aiutata sul set da interpreti d’esperienza, si è ritrovata tra Nino Frassica, che ha ritrovato di fatto, Raoul Bova, Eugenio Mastandrea e Carolina Benvenga, guest star d’eccezione.

Il percorso però non si interrompe qui. Spazio infatti ad altre due serie TV, di cui una presentata alla Festa del Cinema di Roma. Per non parlare poi del cinema. Senise ha infatti messo piede sul set del film Il mio nemico immaginario, insieme con Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e Luigi Diberti.

Una splendida carriera, iniziata col debutto in Lea – I Nostri figli, giunta in TV nel 2023. Quello che ha ottenuto rappresenta già un gran traguardo e, di fatto, si può parlare di lei come di uno dei talenti più promettenti della nuova generazione.

Talentuosa, ostinata e dedita al lavoro. Studio e preparazione rappresentano infatti le basi per emergere in questo campo così complesso. Dai 5 anni in poi, senza mai fermarsi, lasciando immaginare un futuro stellare.