Sophia Kirkby alle Olimpiadi invernali 2026, chi è la “single più ambita ai Giochi”

Getty Images Sophia Kirkby

La slittinista statunitense Sophia Kirkby ha deciso di aggiungere un pizzico di romanticismo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quasi ventiquattro anni, stella dello slittino doppio femminile, Kirkby ha trasformato la sua esperienza olimpica in un vero e proprio show social dedicato agli appuntamenti d’amore.

Tra una discesa e l’altra, la giovane non ha resistito a coinvolgere follower e colleghi in una sorta di gioco pubblico su Instagram. “Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi”, ha spiegato la Kirkby, precisando che la sua competizione terminerà il 12 febbraio, poco prima della festa degli innamorati.

“Sarà il momento perfetto per uscire a prendere un cappuccino con qualcuno”, ha aggiunto, invitando fan e follower a proporle un incontro, in un gesto che unisce ironia e spontaneità alle fatiche della preparazione olimpica.

Il post ha rapidamente raccolto centinaia di interazioni, trasformando la vita della Kirkby in un piccolo caso mediatico parallelo ai Giochi olimpici.

L’appello di Sophia Kirkby a Milano Cortina: “Chi esce con me?”

“Finirò le mie gare il 12 febbraio e cerco un appuntamento di San Valentino a Cortina. Non voglio solo un cappuccino con uno degli atleti, vorrei prendere un caffè con uno di voi fan. Scrivetemi”. Con tre medaglie mondiali e sedici podi in Coppa del Mondo, Sophia Kirkby è arrivata a Milano Cortina 2026 con un doppio obiettivo: fare bene nel suo sport e forse trovare anche l’amore.

Il suo post ha generato un boom di richieste: oltre 600 messaggi in pochi giorni da fan desiderosi di un caffè o, perché no, di un incontro romantico tra le nevi.

Grazie a questa iniziativa, Kirkby ha già organizzato due appuntamenti per il giorno di San Valentino. L’operazione flirt olimpico ricorda da vicino quella tentata anni fa dalla sciatrice Lindsey Vonn, che ai Giochi di PyeongChang 2018 chiese su X (all’epoca Twitter) se ci fosse qualcuno disponibile a passare con lei la serata di San Valentino.

Sophia Kirkby non si è dunque limitata a correre sulle piste: ha trasformato il villaggio olimpico in un set da reality romantico, mescolando sport, social e lifestyle in un cocktail irresistibile che fa parlare di sé tanto quanto le medaglie.

Chi è Sophia Kirkby

Classe 2001, Sophia Kirkby è una slittinista nata e cresciuta nello Stato di New York. È nel Team USA da quando aveva 16 anni: fin da ragazzina ha mostrato subito un certo talento e tanta determinazione. Nel 2020 è passata al doppio femminile, formando un duo d’élite con Chevonne Forgan: mentre Forgan guida la slitta dall’alto, Kirkby naviga le piste dalla parte inferiore. Un perfetto equilibrio di forza e precisione.

La loro collaborazione ha prodotto risultati da record. Nella Coppa del Mondo di slittino 2022-23, Kirkby e Forgan si sono piazzate quinte nella classifica generale di doppio femminile, mentre ai Campionati mondiali FIL 2022 hanno conquistato il bronzo nell’evento inaugurale di doppio femminile, scrivendo una pagina storica per lo slittino statunitense.

La stagione successiva, ai Mondiali 2023, Kirkby ha chiuso sesta nel doppio e nel doppio sprint, dimostrando costanza e tenacia. Nel 2024, infine, la slittinista ha arricchito il suo medagliere con un argento nella staffetta a squadre e un bronzo nel doppio femminile, e il duo ha pareggiato il record di partenza e il record della pista con tempi impressionanti.

Nel corso della sua carriera Sophia ha parlato più volte del padre, scomparso precocemente quando lei era solo una bambina. Prima di ogni gara la Kirkby scrive sui suoi guantoni delle frasi del genitore morto. “So che mio padre sarebbe stato così orgoglioso di vedere questo momento”, ha affermato sui social. “Corro con le sue parole sui guanti, con me ad ogni passo”.