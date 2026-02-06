Valentina Margaglio alle Olimpiadi invernali 2026 per lo skeleton, quanto è alta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Valentina Margaglio

Valentina Margaglio non è solo un’atleta, è la punta di diamante di un movimento, lo skeleton italiano, uno degli sport invernali più estremi, che proprio grazie a lei ha smesso di essere una “disciplina di nicchia” per diventare un sogno da medaglia olimpica. In uno sport dove il distacco tra l’oro e il legno si misura in millesimi di secondo, il carattere d’acciaio della “freccia azzurra” potrebbe fare la differenza tra una buona prestazione e un posto nell’Olimpo dello sport.

Prima donna italiana a vincere una medaglia in Coppa del Mondo di skeleton, Valentina Margaglio è una delle protagoniste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Tutti gli occhi sono puntati su di lei: ecco cosa sappiamo.

Valentina Margaglio, quanto è alta

Atleta italiana di skeleton attesa protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Valentina Margaglio è alta 173 cm. Nata a Casale Monferrato il 15 novembre 1993, l’atleta gareggia per il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e presenta un peso forma che varia tra i 65 e i 70 kg.

È un esempio perfetto di come la multidisciplinarietà possa creare un’atleta d’élite. Non è nata sul ghiaccio, ma ci è arrivata portando con sé la potenza esplosiva dell’atletica leggera. Ex pesista e velocista, non ha iniziato coi pattini ai piedi: la sua è stata una metamorfosi incredibile, fatta di coraggio e di una buona dose di “follia” agonistica.

La carriera

Valentina ha iniziato come una solida promessa dell’atletica leggera. Era una velocista e una pesista, ed è proprio lì che ha costruito il suo “motore”. E nel mondo dello skeleton è fondamentale: lo sport invernale di scorrimento su pista ghiacciata vede un atleta solo su una slitta, in posizione prona e testa avanti. Parte spingendo la slitta, poi ci sale sopra, passando il resto della corsa a guidare con un controllo del corpo millimetrico.

Tutto questo Margaglio lo ha imparato sulla pista ghiacciata, quando nel 2011 ha fatto il grande salto. Inizialmente ha provato il bob, ma lo skeleton l’ha stregata. Una disciplina che per anni in Italia è stata considerata di “serie b” e che proprio lei ha aiutato a rendere noto grazie al suo impegno e ai suoi risultati,

Nel 2021 ha conquistato il primo podio italiano di sempre in Coppa del Mondo, piazzandosi al terzo posto a Innsbruck. Non contenta, poche settimane dopo a Sigulda, ha ottenuto un incredibile secondo posto. E già nel 2020 ad Altenberg aveva vinto una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre miste insieme ad Amedeo Bagnis.

Alla sua prima Olimpiade, Pechino 2022, non è riuscita a vincere nessuna medaglia, chiudendo al 12° posto. Nonostante un errore in una delle discese, fece registrare il terzo miglior tempo di spinta assoluto, confermando di essere tra le più potenti al mondo in partenza.

Negli ultimi quattro anni, ha lavorato proprio su questo: diventare non solo la più veloce a partire, ma anche la più precisa a guidare. Ha imparato a “leggere” il ghiaccio, a capire come accarezzare le curve senza perdere velocità. È passata dall’essere una velocista prestata allo skeleton a essere una skeletonista pura, completa e temuta.

Milano Cortina 2026: il sogno olimpico di Valentina Margaglio

A Milano Cortina 2026, Valentina è un’atleta diversa, consapevole di essere tra le più forti al mondo. Il fatto di correre sulla pista “Eugenio Monti”, che conosce come le sue tasche, le dà una marcia in più. Non è più la sorpresa del circuito, ma la veterana che sa come gestire la pressione di un’Olimpiade in casa.

“Nello skeleton non puoi avere paura. Se esiti, il ghiaccio ti punisce. In questa Olimpiade voglio solo scendere e sentire il vento, sapendo che tutta l’Italia è sulla slitta con me”, ha detto Valentina Margaglio alla vigilia dei Giochi.