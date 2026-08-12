Dopo il dolore più grande, Federica Petagna e Yuri Orlandi hanno scelto di sposarsi. Sono giovanissimi ma innamorati

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

iStock Coppia di innamorati sulla spiaggia

L’abbiamo conosciuta come fidanzata a Temptation Island, l’abbiamo ritrovata al Grande Fratello Vip, presto la vedremo nel ruolo di sposa. Nonostante la giovanissima età, ha solo 22 anni, Federica Petagna ha scelto di dire sì al nuovo fidanzato Yuri Orlando. La scelta della coppia arriva dopo un momento difficile, che ha reso il loro amore ancora più forte.

Federica Petagna svela di aver perso un bambino

Dopo la partecipazione a Temptation Island e al Gf Vip, Federica Petagna ha intrapreso una carriera da influencer. Sui social racconta delle sue passioni, dei viaggi e della quotidianità. Una cosa, però, l’aveva tenuta segreta, troppo grande e dolorosa per essere trasformata in un post Instagram. Solo tempo dopo la 22enne trova il coraggio di raccontare di aver avuto un aborto.

“Per un attimo abbiamo vissuto il sogno più grande: diventare genitori. – ha rivelato in una storia Ig – È arrivata una gravidanza e, insieme, abbiamo iniziato a immaginare il nostro futuro, progettando ogni dettaglio con il cuore pieno di speranza”. Poi, il “in un giorno qualunque, quel sogno si è spezzato. Ho perso la gravidanza”.

“Solo chi, purtroppo, ha vissuto un dolore così può capire cosa significhi davvero. – prosegue l’influencer – Le domande che ti tormentano senza sosta: ‘Ho sbagliato qualcosa? È colpa mia?’ Domande a cui, spesso, non esiste una risposta”. È un’esperienza che, sottolinea Federica, “ti cambia profondamente. Ti cambia dentro, cambia il modo in cui guardi la vita, ti fa crescere e ti riempie di un senso di responsabilità che prima non conoscevi. Ti guardi allo specchio e ti rendi conto che, da quel momento, qualcosa dentro di te non sarà più lo stesso”.

Un male troppo grande per una vita così giovane, ma “la vita, a volte, ti mette davanti a prove davvero pesanti. Prove che non avresti mai pensato di dover affrontare”. E, alla fine, “si va avanti, si cerca di ricominciare, di superare quel dolore insieme, ma senza dimenticare. Perché quel piccolo amore farà sempre parte di noi e lo porteremo nel cuore per il resto della nostra vita”.

La scelta di dire sì a Yuri Orlando

A supportare Federica nei momenti più difficili c’era il fidanzato Yuri Orlando. “In tutto questo ci siamo sostenuti, ci siamo fatti forza a vicenda, anche quando sembrava impossibile”. Ed è proprio per questo, annuncia l’ex gieffina “che oggi incoroniamo il nostro amore, rendendolo ancora più forte, più consapevole e più vero. Per questo la mia risposta è si”. Sì al matrimonio, a diventare marito e moglie, nonostante la giovane età e il poco tempo assieme. A chi le chiede se non sia troppo presto, lei risponde che “in noi abbiamo ritrovato il vero significato di famiglia, di casa e di progetti condivisi”.

Al fidanzato riserva parole ricche di stima e affetto: “sei la persona con cui voglio condividere ogni giorno della mia vita. Sei il mio porto sicuro, il mio migliore amico, il mio compagno di vita. Sei l’uomo che riesce a farmi sentire amata anche nei giorni più difficili, quello che mi prende per mano quando non ho la forza di camminare e che riesce a farmi sorridere anche quando il cuore è pieno di dolore”.

Federica e Yuri, ballerino già visto a Sognando… Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, stanno assieme dal giugno dell’anno scorso. Solo un anno d’amore, ma che è bastato per capire che “che l’amore non è solo condividere i momenti belli, ma scegliersi ogni giorno, soprattutto quando la vita mette alla prova” e per scegliere di convolare assieme all’altare.