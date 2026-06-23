Temptation Island, i momenti cult che non possiamo dimenticare

I confronti- scontri tra innamorati che rimarranno nella storia del programma: fughe, lacrime, scuse impossibili e frasi irripetibili. Perché l’amore, alla fine, vince su tutto: anche sul buon senso. E sull’italiano

Ufficio Stampa Mediaset Temptation Island: i momenti cult di tutte le edizioni

Temptation Island: il meglio (o peggio?) di tutte le edizioni: dalla leggendaria fuga di Ciro Petrone per raggiungere la sua Federica al “Bella Patata sono io” di Anna Pettinelli; dalle litigate epiche tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, alla “malattia delle donne” di Oronzo. Fino all’indimenticabile “Il passato rimaniamolo alle spalle”. Perché l’amore alla fine vince sempre, anche sull’italiano. La nostra classifica dei momenti cult, impossibili da dimenticare, in ordine cronologico.

I falò epici tra Lenticcio (Chiofalo) e Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo è diventato famoso partecipando proprio alla quarta edizione di Temptation Island nel 2017. Entrato in coppia con la fidanzata dell’epoca, Selvaggia Roma, è divenuto noto da quel momento come “Lenticchio”, proprio grazie al nomignolo datogli da Selvaggia. Sono rimasti epici i oro battibecchi, sia distanza che durante i falò di confronto, fatti di frasi romanesche e modi decisamente veraci.

Oronzo e la sua “malattia delle donne”

Oronzo Carinola e la storica fidanzata Valentina De Biasi sono stati i protagonisti indiscussi della quinta edizione di Temptation Island nel 2018. La loro relazione ha superato i momenti turbolenti vissuti nel reality show , trasformandosi oggi (attenzione: sorpresa!) in una famiglia solida e unita: nel 2021 hanno avuto la loro prima figlia e nel 2025 si sono sposati. La coppia aveva attirato l’attenzione per il comportamento “esuberante” di Oronzo, afflitto suo malgrado dalla “malattia delle donne” e per il falò più veloce della storia, richiesto dalla fidanzata dopo soli tre giorni.

La leggendaria fuga di Ciro per raggiungere Federica

Correva l’anno 2019 e la coppia Ciro Petrone- Federica Caputo passò alla storia per il colpo di testa dell’innamorato, che non riusciva a reggere la lontananza. Ovvero: la fuga, incredibile, inaspettata, di Petrone per raggiungere la sua fidanzata nel villaggio delle ragazze. Un video che è rimasto tra i più visti del programma. Lui con la falcata alla Bolt che atterra 4 cameraman per raggiungere la sua amata. E finire, inevitabilmente, eliminato dal programma. Oggi non stanno più insieme.

Anna Pettinelli e l’indimenticabile: “Bella patata sono io”

Anna ha partecipato come concorrente nel 2019 insieme all’allora compagno Stefano Macchi. La coppia è uscita dal programma insieme dopo un percorso molto seguito, ma la loro relazione è poi giunta definitivamente al termine nel 2022. Durante le puntate, la Pettinelli ha sofferto particolarmente la vicinanza del fidanzato alla single tentatrice Cecilia, dando vita al celebre e ironico sfogo “Bella patata”, diventato un tormentone sui social.

Giuseppe: “Il passato rimaniamolo alle spalle”

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, tra le coppie più amate di Temptation Island 2023, erano entrati nel programma per risolvere problemi di gelosia e fiducia. lei aveva scoperto l’iscrizione di lui a un sito di incontri con lo pseudonimo di “American Boy”. Epica la sua promessa di Giuseppe al falò: “Il passato rimaniamolo alle spalle”, poi evidentemente mantenuta, visto che sono da pochissimo diventati genitori del loro primo figlio, Carmine, nato il 18 giugno 2026.

Alessio: “Il programma me lo sono studiato nel cervello”

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati una delle coppie protagoniste dell’edizione di Temptation 2025. Entrambi avvocati di Foggia, il loro percorso è stato estremamente turbolento, trasformandoli nella coppia con il maggior numero di falò di confronto nella storia della trasmissione. Lui è rimasto nella memoria per le frasi carine rivolte alla fidanzata (“Non credo di averla mai amata”) e per la determinazione con la quale era entrato nel reality: “Io questo programma me lo sono studiato nel cervello”. Eppure la coppia sta ancora insieme ed è ripartita da zero dopo la fine di Temptation. Alessio deve aver tenuto fede all apromessa fatta al falò: “Esco di qua e vado a farmi un percorso psicologico”.