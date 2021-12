Temptation Island, Valentina e Oronzo genitori: ma c’è una complicazione

Mamme e papà vip del 2021

Sono stati protagonisti indiscussi della quinta edizione di Temptation Island: Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due hanno affrontato il viaggio attraverso i sentimenti incontrando grandi ostacoli che hanno fatto pensare tutti ad una storia d’amore destinata a finire. I due, invece, sono oggi più innamorati che mai e, insieme, sono diventati genitori per la prima volta.

Temptation Island, Valentina e Oronzo: da coppia in crisi a genitori

In pochi avrebbero scommesso su questa coppia. Lei innamoratissima, lui, invece, interessato a divertirsi e a conquistare le tentatrici del programma, il loro amore sembrava fortemente in bilico. I due, infatti, sembravano quasi arrivati sul punto di lasciarsi in un acceso falò di confronto di fronte a Filippo Bisciglia.

Oronzo, però, si è poi detto pentito delle mancanze di rispetto avute nei confronti di Valentina e, lei, sicura del suo sentimento, si è dimostrata pronta a perdonarlo. Dallo show, così, hanno deciso di uscire mano nella mano e promettendosi di impegnarsi per migliorare il loro rapporto, hanno iniziato una nuova vita insieme.

E, dopo il programma, tra loro è andato tutto decisamente meglio. Sono infatti diventati genitori per la prima volta della piccola Giulia. Ad annunciarlo proprio loro due, attraverso i loro profili social, dove hanno però anche lasciato intuire che durante il parto qualcosa è andato storto e che, nonostante la gioia della nascita, si trovano già ad affrontare alcuni problemi.

Valentina Di Biasi e Oronzo Carinola genitori: c’è una complicazione

Alle ore 5:00 del mattino Giulia, la prima figlia di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, ha deciso di venire al mondo. A fornire maggiori dettagli sul parto proprio l’ex concorrente di Temptation Island, che ha anche svelato che c’è stata una complicazione:

Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola, ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile.

Mancava, infatti, ancora un pochino prima dello scadere del tempo della gravidanza. Giulia, però, ha deciso di nascere prima e, stando a quando riportato dai suoi genitori, sta dimostrando grande forza. A Valentina e Oronzo, così, non resta che avere un po’ di pazienza prima di potersi godere una vita familiare fatta di gioie e grandi emozioni.