Temptation Island, cambia la programmazione: triplo appuntamento per il gran finale

Temptation Island 2026 chiude con tre puntate consecutive. Ecco quando andranno in onda le ultime serate e quale è la controprogrammazione scelta da Rai 1

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Ufficio Stampa Fascino Le coppie di Temptation Island 2026

Temptation Island 2026 si prepara a cambiare ritmo proprio nel momento più delicato del viaggio nei sentimenti. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, tra gli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva di Canale 5, concluderà la stagione con una programmazione particolarmente serrata. Tre puntate consecutive, in onda lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio.

Una vera e propria maratona finale. Prima, però, il programma prodotto da Maria De Filippi tornerà regolarmente in prima serata lunedì 20 e mercoledì 22 luglio. Cinque appuntamenti nell’arco di dieci giorni, dunque, per accompagnare il pubblico verso gli ultimi falò e le decisioni definitive delle coppie ancora presenti nel villaggio.

Riducendo l’attesa tra una puntata e l’altra, Canale 5 punta a mantenere alta l’attenzione sui protagonisti e sulle loro relazioni, ormai arrivate al momento della verità.

Quando finisce Temptation Island 2026, il calendario delle ultime puntate

Il calendario annunciato prevede quindi un doppio appuntamento per Temptation Island 2026 nella settimana del 20 luglio e tre serate consecutive in quella successiva. Lunedì 27 dovrebbe andare in onda l’ultima puntata dedicata al percorso ordinario delle coppie, con i falò di confronto finali e le scelte dei protagonisti rimasti in gioco.

Gli appuntamenti di martedì 28 e mercoledì 29 luglio dovrebbero invece lasciare spazio a Temptation Island e poi…, la parte della trasmissione che racconta che cosa è accaduto ai partecipanti dopo la conclusione delle registrazioni. Si tratta del momento in cui le coppie tornano davanti alle telecamere a distanza di settimane per spiegare se le decisioni prese al falò siano state confermate o ribaltate.

Proprio questi incontri successivi sono diventati negli anni una componente essenziale del format. Spesso, infatti, ciò che accade lontano dal villaggio modifica completamente il quadro emerso durante il confronto finale: relazioni interrotte possono riprendere, mentre riconciliazioni apparentemente solide possono lasciare spazio a nuovi contrasti.

Il viaggio delle sette coppie entra nella fase decisiva

L’edizione in corso ha seguito come sempre il percorso di sette coppie, separate per alcune settimane e messe alla prova dalla convivenza con tentatori e tentatrici. Tra video, confidenze e falò, i protagonisti hanno avuto la possibilità di osservare il comportamento dei rispettivi compagni e di interrogarsi sul futuro delle rispettive relazioni.

Alcune storie si sono già concluse prima dell’ultima fase. Tra le coppie uscite dal programma figurano Gabriele e Sara, oltre ad Alessandra e Rosario. Per gli altri concorrenti, invece, si avvicina il momento in cui sarà necessario decidere se abbandonare il villaggio insieme oppure intraprendere percorsi separati.

La sfida agli ascolti: Canale 5 accelera, Rai 1 risponde con Montalbano

Il triplo appuntamento finale rappresenta anche una precisa strategia nella sfida degli ascolti tra le principali reti generaliste. Mentre Canale 5 punta a tenere incollato il pubblico con tre serate consecutive di Temptation Island, Rai 1 risponderà – salvo ripensamenti dell’ultimo minuto – con una programmazione all’insegna della fiction e del cinema.

Lunedì 27 e martedì 28 luglio, infatti, la rete ammiraglia della Rai trasmetterà le repliche de Il giovane Montalbano, la fiction con Michele Riondino che continua a raccogliere buoni risultati anche in replica. Mercoledì 29 luglio, invece, la controprogrammazione dovrebbe affidarsi al film Gifted-Il dono del talento, il dramma con Chris Evans e Mckenna Grace.

Una scelta che conferma l’intenzione della Rai di puntare su titoli già collaudati durante una delle settimane televisive più attese dell’estate, mentre Mediaset concentra tutte le sue carte sul finale del reality condotto da Filippo Bisciglia, destinato a monopolizzare l’attenzione del pubblico fino all’ultimo falò.