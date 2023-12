Ciro Petrone e Federica Caputo si sono lasciati. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato durante la puntata del Grande Fratello del 30 dicembre, in cui ha risposto a una domanda diretta del conduttore Alfonso Signorini. “Ho saputo che con la tua fidanzata è finita”, ha chiesto senza mezzi termini, mentre l’ex concorrente della Casa ha annuito dando seguito alle stories su Instagram attraverso le quali aveva parlato della rottura.

Perché Ciro Petrone e Federica Caputo si sono lasciati

Pare che la storia d’amore tra Ciro Petrone e Federica Caputo sia finita subito dopo il suo ritiro dal Grande Fratello. A parlarne è stato lui su Instagram, in cui però non ha specificato quali siano i reali motivi della rottura, che è diventata ufficiale dopo la puntata del 30 dicembre. Sembra inoltre che lei fosse davvero contraria alla sua uscita dalla Casa, dato che più volte l’aveva incoraggiato a resistere, e che le incomprensioni fossero diventate tali da non poter essere più risanate, nonostante il grande amore che c’è stato.

“L’esperienza non è facile, io sono abituato a vivere nei vicoli come uno spirito libero. Chiudermi in Casa con altre venti persone è stata una sfida per me stesso. Il fatto di non riuscire a dormire poi non mi ha aiutato”, aveva raccontato a Verissimo, “La mia famiglia ci è rimasta male. Sono arrabbiati perché ci credevano, sapevano che era un’occasione importante e che potevo arrivare fino alla fine. La mia ragazza Federica è arrabbiata. Ci teneva un sacco, sapeva che lo facevo per il nostro futuro, quindi era l’ultima cosa che voleva. Lì dentro però mi mancava tutto, non soltanto lei. E comunque rispetto ai tre giorni di Temptation Island, questi settanta al GF sono tanti”.

La reazione di Federica Caputo

Per il momento, Federica Caputo ha deciso di non replicare e di chiudersi nella riservatezza più totale. Ha chiuso il suo profilo Instagram e ha tenuto per sé le emozioni che sta certamente vivendo in questo momento, a pochissimo tempo dalla rottura con Ciro Petrone. I due avevano partecipato insieme a Temptation Island, per capire in quale direzione dovesse andare il loro rapporto, e anche in quell’occasione avevano abbandonato il programma prima del tempo.

E, anche allora, lei non aveva vissuto bene il ritiro perché di fatto aveva subito la decisione del suo fidanzato di infrangere le regole. Eppure, il pubblico lo ricorda come uno dei momenti più romantici del programma. Lui che corre veloce per raggiungere il suo grande amore: cosa aspettarsi di meglio? A distanza di anni, invece, quest’unione che sembrava destinata a durare per sempre si è conclusa rapidamente, subito dopo la lunga avventura di Ciro Petrone al Grande Fratello. Lei lo aveva spronato ma lui era apparso insofferente già da molto tempo. Inutile continuare, proprio come aveva osservato Alfonso Signorini che invece lo aveva invitato a prendere una decisione rapida per il suo futuro. E ritiro è stato, con tutte le conseguenze del caso, persino quella di rompere con la donna della sua vita.