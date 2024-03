Federica Lelli, chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Conosciamo meglio la nuova fidanzata di Matteo Berrettini: ecco cosa sappiamo di Federica Lelli, la storia ex di Ultimo

Fonte: IPA Federica Lelli e Matteo Berrettini

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembra già essere stata dimenticata, da ambo le parti. Anche il tennista pare infatti aver dato inizio a una nuova frequentazione. Il nome della sua nuova fidanzata, ad oggi ancora presunta, è Federica Lelli. Potrebbe non dire molto ad alcuni ma di certo avrà fatto sobbalzare i fan di Ultimo. Si tratta infatti della storica ex compagna del cantante.

La nuova fidanzata di Matteo Berrettini

I suoi fan ne attendono il ritorno sul campo al Challenger di Phoenix, ma intanto Matteo Berrettini si rilassa con Federica Lelli, che si suppone sia la sua nuova fidanzata. Ci ha messo poco il tennista a trovare spazio ancora una volta sulle cronache rosa. Il primo avvistamento è stato merito delle telecamere di Rtl 102.5, e da lì le voci si sono susseguite.

I suoi detrattori ne stanno approfittando per sottolineare quanto in realtà la vita privata stia inficiando il suo rendimento sul campo. La rottura con Melissa Satta è stata ufficializzata lo scorso febbraio, ma questo incontro con la Lelli lascia pensare che l’annuncio pubblico sia giunto in netto ritardo rispetto al vero e proprio addio tra i due.

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”.

Chi è Federica Lelli

Per alcuni è semplicemente l’ex fidanzata di Ultimo ma ciò è ovviamente estremamente riduttivo. Federica Lelli è nata il 20 gennaio 1988. Originaria di Roma, si è trasferita ben presto in Francia, per motivi di studio, precisamente a Nantes, così da frequentare il Lycée Les Bourdonnières.

Su Instagram vanta 150mila follower e oggi lavora come influencer e come modella. Risiede attualmente a Roma, ormai di ritorno da tempo dalla Francia, che l’ha formata molto. Tornando al tema Ultimo, a lei sono dedicate alcune canzoni del cantante, con il quale è rimasta in buoni rapporti. Sono anche apparsi di video di lei che, ben dopo la rottura, era a dei suoi concerti a cantare e ballare, soprattutto 22 settembre, che parla di lei.

Nel 2019 i fan avevano sperato in un ritorno di fiamma, che pare ci sia stato. È però durato molto poco. In seguito i due si sono definitivamente lasciati, senza però ritrovarsi a dover gestire profonde ferite dovute al comportamento dell’altro/a.

Via social racconta la sua vita e tutte le sue esperienze, lavorative e non solo. Collabora con numerosi brand e si mostra sempre positiva e solare. Sappiamo che ha una sorella, che è di fatto la sua “fotocopia” e su Instagram propone quasi sempre scatti di sé. Sfrutta infatti il social come un blog personale. I fan però si aspettano che da un momento all’altro, magari tra le storie, possa fare capolino proprio Matteo Berrettini.