L’edizione 2024 del Grande Fratello presenta ai telespettatori, ancora una volta, un cast composto sia da protagonisti già noti al grande pubblico, che da altri, che non sono mai apparsi, in precedenza, sul piccolo schermo. Però, al gruppo iniziale di gieffini, si sono aggiunti, in corso, degli altri concorrenti, tra cui alcuni ragazzi, che hanno appena terminato la loro esperienza a Temptation Island. Si tratta di Federica Petagna e Alfonso D’Apice, a cui si è aggiunto, nella puntata del 12 novembre 2024, anche Stefano Tediosi, il tentatore che, nel reality show estivo, è riuscito a separare i primi due, che facevano coppia fissa da otto anni.

Dopo la fine della trasmissione televisiva, infatti, Federica Petagna ha deciso di lasciare il fidanzato per frequentarsi il single, conosciuto nel programma ma, anche se la ragazza continua a dichiarare che lui è stata la sua unica conoscenza sentimentale dell’ultimo periodo, alcuni ex protagonisti di Temptation Island e amici della gieffina, si sono esposti sui social networks per smentire le sue dichiarazioni.

Federica Petagna, le dichiarazioni al Grande Fratello

Tra le fidanzate che sono state protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda, eccezionalmente, in autunno, anche Federica Petagna che, in coppia con Alfonso D’Apice, con cui aveva una relazione fissa da ben otto anni. I due hanno scelto di mettere alla prova i loro sentimenti e la loro relazione amorosa, partecipando all’esperienza televisiva e, alla fine della stessa, hanno deciso di tornare a casa insieme.

In seguito, però, la gieffina ha deciso di lasciarlo il fidanzato, appena tornata a casa e di cominciare a vedersi con Stefano Tediosi, conosciuto proprio nel reality show estivo e, come da lei svelato anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello, tra i due si è creato un rapporto piuttosto intimo.

Ma, appena è entrato nella casa più spiata d’Italia, durante la puntata del 12 novembre 2024, Stefano Tediosi ha chiesto spiegazioni alla gieffina su un presunto bacio, che avrebbe avuto luogo tra lei e il tentatore Giovanni e su una frequentazione con Antonio Fico, cugino di Titty Scialò. Federica Petagna ha fermamente smentito le indiscrezioni, affermando di essersi avvicinata, a livello amoroso, solo a Stefano Tediosi, dopo la fine di Temptation Island.

Federica Petagna, le smentite alla sua versione

Federica Petagna ha smentito i rumors che la volevano vicina ad altri ragazzi, oltre a Stefano Tediosi, dopo la fine della sua relazione con Alfonso D’Apice, ma, mentre andava in onda la puntata del Grande Fratello, alcuni protagonisti di questa storia, hanno deciso di smentire la sua versione.

Primo tra tutti Raul Dimitras, ex protagonista del reality show, che ha condiviso una story Instagram, in cui ha affermato che si è rivisto tanto nella storia di Alfonso D’Apice e che viene sempre premiata la falsità, facendo intendere che, se parlasse lui, verrebbe a galla una verità diversa da quella raccontata nel reality show.

Anche Millie Moi, ex fidanzata del programma televisivo ha confermato la versione di Raul Dimitras, affermando di essere a conoscenza dei fatti e che la sua ex compagna d’avventura non l’abbia raccontati del tutto: “Federica non ha fatto nulla di male, a parere mio… Purtroppo l’unica cosa, quando vai in televisione, esce tutto e dire la verità quando non c’è niente di male, è meglio”.

Antonio Fico, tirato in ballo dalle domande di Stefano Tediosi, ha raccontato la sua versione dei fatti su Instagram, smentendo quella della gieffina: “Mentire in questo modo è da persone disoneste. A questo punto, confermo che c’è stato un bacio in discoteca e non solo. Ci siamo frequentati per settimane”.

Ultimo a replicare alle dichiarazioni di Federica Petagna, Giovanni De Rosa, ex tentatore dell’ultima stagione di Temptation Island, che ha confermato, a sua volta, di essersi frequentato, durante gli ultimi mesi, con la ragazza.