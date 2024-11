Fonte: Getty Images Alfonso Signorini

La puntata del 19 novembre 2024 del Grande Fratello è stata ricca di argomenti di cui parlare, ma al centro di tutto, c’è stato, soprattutto, il triangolo amoroso, formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Ovviamente si è parlato anche di Shaila Gatta e Lorenzo Spolvero, che è stato bacchettato da Alfonso Signorini.

Federica Petagna ci ripensa, voto: 6

Da quando Federica Petagna ha cominciato la sua avventura televisiva a Temptation Island, i telespettatori hanno potuto assistere, a diversi suoi cambi d’opinione. La ragazza, infatti, ha, dapprima, scelto di lasciare il programma televisivo con Alfonso D’Apice, per poi decidere, pochi giorni dopo, di chiudere la loro relazione e cominciare un nuovo rapporto amoroso con Stefano Tediosi.

Arrivata nella casa del Grande Fratello 2024, ancora una volta, la gieffina è sembrata avvicinarsi, dapprima, all’ex fidanzato, per poi fare marcia indietro, di nuovo, all’ingresso della sua nuova fiamma. Ma, sorpresa delle sorprese, durante l’ultima puntata del reality show è stato svelato che Federica Petagna ha deciso di passare l’ultima notte con Alfonso D’Apice e che, adesso, è nuovamente confusa sui suoi sentimenti: “Fuori io ho chiuso la storia con Alfonso… Ora ti dico non lo so. Io non me l’aspettavo, nei miei pensieri non c’era proprio… Per come stiamo oggi devo valutare bene, devo capire bene”.

Quale sarà il suo nuovo colpo di testa?

In ogni caso, la gieffina ha mostrato tutto il suo carattere affrontando una situazione davvero non facile. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, è arrivato Antonio Fico, un ragazzo che ha raccontato sui social di essersi frequentato con lei, nell’ultimo mese. Federica Petagna non solo l’ha smentito, senza sembrarne davvero convinta, ma è anche passata all’attacco con una determinazione invidiabile, accusandolo di essere in cerca di visibilità: “Se non fossi venuta qua, tu avresti mai detto una cosa del genere?”.

A darle man forte anche l’ex fidanzato che, avvicinandosi al nuovo arrivato, ha fatto pensare anche a una possibile rissa.

Yulia e Giglio in cerca di visibilità? Voto: 5

Protagonisti di puntata anche Yulia Bruschi e Giglio, che hanno parlato del feeling speciale che li lega. La gieffina ha svelato che, tra di loro, si è trattato di un colpo di fulmine, mentre il parrucchiere ha già ipotizzato un possibile futuro in coppia, fuori dalla casa: “Innamorato è una parola molto grossa… Una persona che mi piace tanto, con cui mi vedo anche al di fuori di questo percorso qui”.

Al di là di queste parole romantiche e dell’incontro emozionante della gieffina con la mamma, i due sono sembrati piuttosto in cerca di visibilità, perché si sono lasciati andare a delle frecciatine sul fatto che, da un po’, non fossero più protagonisti di puntata. Che non siano così spontanei come vogliono far credere?

Lorenzo bacchettato, voto: 10

Non poteva mancare, ovviamente, una parentesi dedicata, anche, alla coppia storica dell’edizione attuale del reality show, quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, in settimana, sono stati protagonisti di scontri accesi ma, durante la puntata serale, l’attenzione del gieffino, in particolare, si è spostata contro Helena Prestes, che, a suo dire, sta provando a ostacolare, con delle menzogne, la loro storia d’amore.

La modella, dal canto suo, ha difeso la sua posizione, affermando che non apprezza il compagno d’avventura, soprattutto per la sua arroganza. Alfonso Signorini ha deciso, allora, di rimproverare, a sua volta, il concorrente per i suoi modi poco piacevoli, sempre al centro delle polemiche della rete. Il conduttore televisivo l’ha avvertito del fatto che, se non cambierà atteggiamento, la produzione dovrà prendere dei provvedimenti seri nei suoi confronti.