Il 17 febbraio 2025 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il presentatore televisivo ha raccontato gli ultimi giorni dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia, tra scontri accesi e amori in bilico. Il feeling tra Helena Prestes e Javier Martinez, infatti, sembra aver superato la prima battuta d’arresto, mentre i rapporti tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando sono ai ferri corti.

Le due gieffine sono state protagoniste, in settimana e in puntata, di uno scontro acceso e a riguardo è intervenuto duramente il conduttore televisivo, stigmatizzando alcune esternazioni della giovane concorrente.

Alfonso Signorini commenta le dichiarazioni di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli è una delle concorrenti dell’edizione attuale del Grande Fratello, anche se la gieffina non ha cominciato la sua avventura nel reality show dal suo primo giorno di messa in onda, aggiungendosi in corsa al cast dei concorrenti. La ragazza, dopo essersi avvicinata a Javier Martinez, ha cominciato una storia d’amore con Alfonso D’Apice, che nel programma televisivo aveva provato a ricostruire il suo rapporto amoroso con l’ex fidanzata Federica Petagna.

I due fidanzatini, nelle ultime settimane, sono protagonisti di uno scontro aperto con Stefania Orlando. Negli ultimi giorni in particolare la giovane gieffina ha dichiarato che se fosse nei panni della conduttrice televisiva non sarebbe contenta di sé stessa: “Io mi vergognerei”. Un’opinione condivisa anche da Alfonso D’Apice. La ragazza ha lanciato anche un’altra stilettata alla presentatrice, andando in un campo molto personale, quello delle relazioni: “A te non ti vuole nessuno”.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando ha commentato l’atteggiamento di Chiara Cainelli: “Lei è partita all’attacco dicendo delle cose che nulla c’entrano con quello che c’entra nella casa… Sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio”. La conduttrice ha definito le dichiarazioni della ragazza come delle offese gratuite e ha affermato di non sentirsi per nulla un modello negativo.

Alfonso Signorini ha deciso d’intervenire nella discussione, affermando che la giovane gieffina va troppo sul personale con la sua compagna d’avventura e consigliandole di riflettere prima di parlare: “Prima di aprire la bocca pensaci due volte”. Anche Cesara Buonamici ha voluto dire la sua sullo scontro generazionale in corso in casa: “La vita finisce quando finisce”.

Federico Chimirri contro Alfonso D’Apice

Dopo lo scontro tra Stefania Orlando e la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, l’ex protagonista di Temptation Island è stato coinvolto in un dibattito anche con Federico Chimirri. Lo chef ha espresso tutte le sue perplessità sull’atteggiamento del compagno d’avventura: “Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto… Dovresti imparare a trattare le persone più grande di te”.

Secondo Federico Chimirri il gieffino ha cambiato atteggiamento da quanto è in coppia con Chiara Cainelli e sta provando a imitare un’altra amatissima coppia della casa, quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Vorrebbero essere Shaila e Lorenzo, ma purtroppo non hanno le qualità e le capacità per farlo”. Alfonso D’Apice, dal canto suo, ha affermato di trovare il compagno d’avventura un po’ aggressivo: “Faccia cattiva, degli occhi cattivi”.